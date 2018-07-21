阿里“纳”头条：会把腾讯戳个大窟窿吗？

来源：港股那点事

今日，市场传闻，“今日头条将在本轮融资中对抖音进行分拆，云锋基金将代表阿里投资今日头条，阿里更是会直接对分拆后的抖音进行投资”。在目前的谈判方案中，无论阿里巴巴还是云锋基金都不会进入抖音或今日头条的董事会，这与此前阿里巴巴投资即控股的投资风格截然不同。

事实上，媒体已经多次传出头条系与阿里系“合作”的绯闻。包括腾讯，百度也都和头条系传出过“合作”的绯闻。当事人面对绯闻的态度也颇有意思：

阿里回应没兴趣也没基因（回应阿里收购头条传言）； 张一鸣（头条）不愿意给腾讯当员工（回应腾讯收购头条传闻）； 张一鸣声称买卖关系搞反了（回应百度收购头条的传闻）。

而这一次不同于以往，头条和阿里对媒体的回应都是“不予置评”。假亦真时真亦假，不管有没有实锤，站在当下看互联网格局，会发现当事人在这场“局”中的处境都很有意思。

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大争之世

1、凛冬将至

2018年上半年，中国移动互联网用户仅增加了2千万人（基础总量是11亿），用户增长持续放缓；同时，人均单日APP使用时长已经接近5小时，互联网公司存量竞争越来越激烈。各个山头的龙头企业领先优势愈发明显，关于人与服务（O2O）、人与信息（新媒体）、人与人（社交）的流量入口的争夺都已经完成，巨头在互联网用户的生活中无孔不入。

存量博弈阶段，刺刀见红，犯错就意味着消失。

互联网企业之间的竞争也进入托拉斯阶段，大哥并购做大才能生存，小弟抱上大腿才能活的更久。互联网的模式决定了赢家通吃得更彻底，随着科技巨头的迅速成长，它们必然逐步渗透，在原有业务的用户增长达到上限后，巨头们就不得不从业务方向上寻求新的增长以满足估值的需求，造成“新老巨头”、“新新巨头”、“老老巨头”之间业务的互相渗透和直接竞争。所以我们看到独角兽之间混战愈演愈烈，小公司为求生存而不得不在全面开战前纷纷站队，同时火速上市，屯钱过冬，最近新经济密集的上市潮就是行业的普遍焦虑。

2、AT 之争

互联网竞争是看不见刀光剑影的厮杀，然而再无形的战场，依然有迹可寻。

中国互联网的战争盯住两位带头大哥，便会脉络清晰。这两家从线上打到线下，又从线下打到线上。2014年1月微信推出微信红包，开始与阿里的支付之争，接着O2O大战。如果说AT在增量时代是入口（流量）之争，存量时代则是抢食彼此的蛋糕，它们争斗的焦点围绕各自的基本盘“社交”、“电商”来展开。

尽管腾讯主要是依靠游戏、广告和投资变现，但腾讯帝国的根基是即时通讯带来的无限流量，流量才是腾讯变现的基础，而阿里的核心基本盘在于拥有电商这个强大的变现渠道。

诡异的是：社交是获取流量的主要手段，电商又是流量变现最有效的方式。增量时代还有入口可以抢，存量时代不得面对最直接的问题：如何增长？腾讯不得已扶持京东、美团、唯品会、拼多多，抢食阿里的电商饭碗；阿里投资优酷、微博、陌陌以及UC等，冲击腾讯的流量版图。

腾讯系的京东最开始是被寄予厚望，与阿里的淘宝系一争电商的。京东也确实通过“时效”和“自营”与阿里电商展开差异化竞争，用户增长迅速，吃下一波市场份额。但是随着阿里在电商领域不断加高加固护城河，一手建立菜鸟物流，扶持天猫，京东在阿里电商的降维打击之下，优势并不明显，而腾讯系的拼多多则面临着用户客单价低，用户消费升级之后的去向问题，腾讯在电商版图攻势不再凌厉。

不过，阿里在社交领域也走的跌跌撞撞，来往的失败无人再提，钉钉受限场景，微博媒体属性过强，陌陌的圈层有限，阿里在社交上也很难影响腾讯的基本盘。

总的来说AT时代，二者各有千秋，但是胜负难分，势均力敌。

2

进退之间

寡头冷战的均势往往会由一个新变量的诞生而改变。

变量就是那个“不愿当腾讯员工”的张一鸣。腾讯在信息流与短视频领域的落后，让字节跳动（头条系）这个最大的竞争对手起来，特别是抖音这匹黑马横空出世，总用户已经突破5亿，日活逼近1.2亿，成为继微信和QQ之后又一个流量黑洞，成为AT均衡之势之间最大的不确定性。。。。。。。。

头条凶猛之处在于，不仅产品力强，运营力更强，这点在抖音的崛起最为显著，头条系的信息流业务提供源源不断的现金流，在移动时代拿走百度一大块蛋糕，随后孵化出的抖音迅速称霸了短视频赛道，成为现象级产品，就是运营力的最大体现。

张一鸣是有野心的人，之前一直与巨头保持距离，巨头们打不死又收编不了，一直是寡头的心头大患。中国互联网从PC互联网时代的BAT三巨头时代，逐步过渡到移动互联网时代的AT双寡头时代，一直维持着某种微妙的平衡。

今年上半年头条发生的暴风骤雨某种程度加速了头条系向阿里系倾斜，中国互联网的双寡头格局会不会再次被打破？腾讯、阿里、还有头条它们会驶向何方？

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攻守之道

1、时间的战场

社交需求是人类的基本需求。

社交的载体也随着技术的发展而发生着变迁，之前是通过书信，后来通过短信，如今则通过微信、微博、陌陌等。社交的形式也被广泛扩大，不仅仅局限于文字、语音，视频的形式因为高效而形象化，更加受到人们的喜爱。

当你在玩短视频或是直播的时候，你或许更加在意它的娱乐属性，而忽略了它具备很强的社交属性。无论是你在看直播时打出弹幕与主播或其他弹幕之间互动，或是你录制抖音短视频发到朋友圈，抑或是相互间分享短视频，无一不是在社交。

腾讯旗下微信、QQ等是即时通讯工具的代表，抖音、快手、斗鱼等则可以被称为“娱乐社交”的代表。并且，在一定程度上，双方是可以相互取代的。为什么这么说呢？一个人每天的时间是有限的，除了睡觉、上班or学习的时间以外，众多科技大佬与互联网公司们恨不得把这些碎片化的时间都转化为自己的流量。

对用户而言，就只剩时间如何在这些五花八门的app之间分配的问题。很多人完全可以减少在微信上的时间，而把时间放在抖音上。因为微信意味着工作，而抖音象征着生活。“娱乐社交”显然更能让人身心放松。

从QuestMobile近期发布的中国移动互联网各细分行业的使用时长来看，与去年6月份相比，大部分的细分行业总时长只是略有微调。而在占领头部时间的行业中，有两个趋势格外醒目，即人们花费在即时通讯上的总时长显著下降，占比从36%下降到30.2%，而花费在短视频上的总时长则由2% 锐增至8.8%。

从流量的变化来看，谁是头条的朋友也许说不清楚，但谁是头条的敌人不就是再明显不过了？

短视频的增长是如此的迅猛，严重“压榨”了即时通讯的时间，以至于腾讯也要焦虑了，毕竟社交才是腾讯的生存之本。于是乎，腾讯先是投资了快手这个干儿子，接着又觉得“干儿子不如亲儿子”，重启了之前关停的微视，用30亿重金大力扶持。

只可惜“亲儿子”暂时还不太争气，与头部玩家的距离还比较明显，暂列十名开外。

一如当年新浪微博崛起，腾讯启动了腾讯微博来对冲，战略上拖延新浪微博的进攻，打得不可开交，虽然最后因为微信的崛起而关停，但是时移世易，依靠伙伴，已经不下场许久的腾讯，是否依然有当年亲自下场时的杀气？

2、娶纳之间

“说实话我们缺少媒体集团的基因和兴趣规划。想也没有想，做肯定也做不好，所以早就断了这个念想，大家实在要编段子，找几个合适的对象编啊……”今年年初传出阿里投资头条的时候，阿里集团市场公关委员会主席王帅通过微博予以否认。

世上没有谈不拢的交易，只有谈不拢的价格。

曾经的头条系，信息流业务现金流强劲，各个条线产品流量增长强劲，一把手还有理想够强势，有啥好谈的。。。但是，当风向发生变化的时候，当然可以谈，宣传口领导变更后，在媒体上的监管严肃整顿，头条系产品被多次点名批评，产品下架整改，最高潮是永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并被要求该举一反三，全面清理类似视听节目产品。

风往哪个方向吹，草就要往拿个方向倒。曾经头条以为自己是风，可是最后才知道原来都是草。

更致命的是，2017年春节刚过，李彦宏发表内部演讲，第一句话就是：“百度从本质上来讲，最核心的东西还是在做内容的分发。信息流将是百度未来较大的增长点。”在战略层面，李彦宏把信息流业务的地位，提升到比肩搜索业务的战略高度，一把手亲自挂帅重兵突击信息流，逐步追赶与头条的差剧，股价也逐步回暖。

前有监管铁锤，后有百度围堵，仅有抖音奇兵突进，长长的战线本质上是有漏洞的，此时此刻的头条，当然可以谈，生死与荣辱之间，怎么挑，还需要说么？头条系与BT之间都是直接的利益冲突，那会与谁在一起不就是明牌么？关键是怎样的价格，怎样的形式。

钱对于土豪里来说不是问题，关键是权。

往日阿里的风格都是高比例控股，影响董事会，输出方法论，根据阿里系的战略全面的改造被投企业，类似于把被投企业娶回家，如果按此次传闻，阿里只出钱，不进董事会，那就是一次巨大的让步，某种程度上就等于以彼之道还施彼身，用了腾讯的投资策略来对付腾讯。

这个传闻中的交易，之于头条系，最关键的是背靠大哥，更安全了，这是多少钱都买不来的，再者，资金方面也不用有后顾之忧。之于阿里，进可以利用这只奇兵深入腾讯的后方，退可以承接头条系庞大的流量，一如当年投资微博一样，怎么算都是赚。

早在之前在直播火爆的时候，淘宝上就已经推出了淘宝直播，效果已经被证明还不错。不过淘宝直播始终是阿里电商生态内的产品，直到今年三月，用户发现抖音上出现关联淘宝的卖货链接，打通这个流量转化通路后，对双方都更有想象空间。

虽然目前交易还处在暧昧的阶段，但是郎有情、妾有意，很大概率这笔交易会发生，那对庞大的联邦制腾讯帝国会产生巨大的影响，因为权力之源的社交发生了变化，目前微妙平衡的寡头之争很有可能就会出现拐点。

4

腾讯的危机

去年，小马哥曾经在采访时说，腾讯这五六年的策略是做“两个半”业务，第一是做通信和社交，第二是做数字内容，剩下的半个业务指互联网+方面。“半”既指还不太成熟。也是指这些领域不是完全掌握在腾讯手上，另外半条命要依靠生态里的其他合作伙伴，在O2O、交通出行、电子商务、搜索引擎等有关领域，腾讯团队的定位是支持、赋能而非竞争。

曾经，腾讯的数字内容头牌就是游戏。

腾讯Q1财报，总收入735.2亿元，同比增长48%，其中游戏业务收入468.7亿元，增长了33.5%，贡献了63.7%的营收，游戏业务增速已经开始跟不上大部队了：

从端游看，2017年四季度，腾讯端游收入仅实现13%的同比增长，2018年一季度同比基本持平。 从手游业务来看，《绝地求生》手游尚未变现，端游尚未上线；没有再推出类似《QQ飞车》的国民级手游；《王者荣耀》的收入也开始放缓，游戏业务还遭遇文化部新政的影响，市场预期第二季度的游戏业务增速将不达预期。

核心盈利业务承压，这不是什么好兆头，这也是今年上半年腾讯股价疲软的直观原因。

然而，游戏业务不是腾讯的国本，只是目前腾讯整个大数字内容战略中表现比较好的而已，即使表现差点，其他兄弟给力，业绩还是可以顶上去的，所以去年开始腾讯开始启动各个业务条线的分拆，阅文集团（772.HK），最近开始筹备腾讯音乐在美股上市，即使从用户的角度来看，微信的改版、商业化速度都在大力的加速。

因此，如果只从数字内容战略上来看，腾讯并没有太大的危机，业务结构的调整话，并不会本质上影响巨头的估值，再不济，像阿里一样，咱可以横盘啊。。。

股价疲软，甚至乎南非报业的减持，更深层次的原因可能来自于：社交的流量的挤压，下面这张图表现得更为直观，各个山头的巨头都稳住了基本盘，唯独头条系在这一年之间快速崛起，总时长迅速增长，而增长的份额几乎都是从腾讯系切走的。

即使不考虑短视频是下个时代社交的载体，仅仅考虑在流量上的挤压，就影响了腾讯的国本。

像游戏这种数字内容一个不好卖，咱可以换个其他类型的内容来卖，只要用户的时间还在自己的兜里，问题都不大，但是用户的时间被切走了，那就是真真切切的切走了。。。此时此刻，在当年PC转移动，单骑救主的微信也到了进退维谷的时刻，新的救星还未看到，这才是真正的焦虑之源。

腾讯把半条命交给合作伙伴的战略，某种程度上类似于联邦制，这种松散的联邦制是建立在一个前提之上的，就是带头大哥有他们无法拒绝的权力，腾讯过去无上的权力就是“流量+资本”，市场上资本多得是，但是流量就腾讯这一家，你不要有的是人要，这就是腾讯这个联邦帝国开出的无法拒绝的加盟邀约。

因此，一旦“流量+资本”的无上权力被打破，那松散的联盟可能顷刻间就散架，那些若有若无的战略协同效应可能说翻脸就翻脸，毕竟，大哥有难，能挺身而出的小弟都是世所罕见，更深远的影响是，这些年腾讯强势的另一个原因就是强大的投资能力，一旦“流量+资本”的无上权力被打破，未来在争夺潜力诸侯的时候，腾讯也只能和其他寡头一样比钱多了。。。

社交即时间，时间即流量，流量即财富，也许这次，腾讯的国本真的被人动了，更可怕的是，这个战斗力惊人的诸侯头条还被一直斗了这么多年的另一个寡头阿里所收编。

高手对决，胜负往往在一念之间，也许，这次阿里“纳”头条就是这致命的一击。

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结语

在PC互联网转移动互联网的时代，一场3Q大战，打醒了腾讯，也打出了腾讯后面的星辰大海。

在移动互联网见顶之际，前路未明之时，一场头腾之战，不知道能不能再次打醒腾讯。