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“爆雷”潮中，万亿P2P网贷叩问生死

“爆雷”潮中，万亿P2P网贷叩问生死
2018年07月21日 07:25 新浪科技综合
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　　来源：南方周末

　　对于网贷平台来说，投资人和借款人是资金的两个出入口。在当下，不仅是投资人倾向于快速拿回自己的钱，借款人也同样在制造危机。

　　数家倒掉的平台在公开信中，均提到危机的一个原因是“备案延期”。

　　在仅有的几家可查资料的平台中，南方周末记者梳理了资金的去向，发现大多数进入了实体经济，有的进入政府项目，有的进入楼市，甚至有的可能一开始就是个募资骗局。

　　在中国土地上诞生11年，以金融业从未有过的速度狂飙至今后，P2P在2018年夏天终于第一次成批集体倒下。

　　一周时间内，P2P网贷平台就倒掉了47家。

　　另据第三方机构网贷天眼的统计数据，仅在7月，提现困难、失联、警方介入的平台还有70家。

　　P2P，原本的概念是个人对个人的借款，通过第三方信息平台撮合交易。但在现实中，许多平台走上了不同的道路。尽管如此，P2P实际上成为了互联网理财的代名词，并因为高收益迅速吸引了数以万亿计的资金。

　　此次行业危机突然爆发，与整体经济环境“钱紧”有关，也与监管趋严之下平台合规成本上升有关。流入的钱少了、要花的钱多了，很多平台撑不住了。

　　在第一轮平台倒掉之后，雪球越滚越大，投资人信任崩塌、各处取钱，导致挤兑；也有借款人落井下石，想赖到平台倒掉，甚至在行业危局之中，四处找P2P平台借“不用还的钱”，趁火打劫。

　　如此混战中，资金错配、期限错配等行业痼疾暴露出来，致使行业加速垮塌。

　　2018年7月12日，网贷之家的关联公司“投之家”爆雷，网贷之家创始人徐红伟三天后到深圳经侦配合调查。网贷之家曾是行业最大的第三方信息平台。

　　这个市场上，已经没有了裁判员，全是乱了步伐的运动员。一位资深行业研究者对南方周末记者说，P2P一直没有官方的统计平台，因为“统计”就代表“认可”。

　　始于“钱紧”

　　根据网贷之家的数据，P2P网贷平台已从最高峰的5000余家，收缩到现在的2000家。对于网贷行业来说，正常情况下，每个月都有垮掉的平台，但是这两个月以来特别密集。

　　行业地震是从2018年6月开始的。2018年前5个月，每个月倒掉的平台均在20家左右，直到6月，突然爆雷63家，进入7月，危机愈演愈烈。

　　“这是这个行业第一次在资金净流入上出现收缩。”网贷行业资深研究者羿飞对南方周末记者说。在他看来，从前倒掉的平台中几乎都是恶意的、骗钱的，这次却危及到了正常经营的平台，“做纯粹P2P业务的公司也有倒闭的”。

　　外部环境的变化是一个重要原因。羿飞说，他接触过一些上市公司的高管，2018年以来股价不断下跌，导致股票质押率下降，上市公司由于缺钱，就会把存在网贷平台的钱取走，“今年钱特别紧”。

　　对于网贷平台来说，投资人和借款人是资金的两个出入口。在当下，不仅是投资人倾向于快速拿回自己的钱，借款人也同样在制造危机。

　　羿飞介绍，对于正常做业务的P2P公司来说，很大比例的借款人或借款公司在期满之后是难以偿还本金的，只能先还利息，让平台续贷。

　　在正常情况下，只要网贷平台每个月的资金净流入充足，就可以为借款人展期。但是，当投资人不再投资，资金净流入下降20%，借款人又无法偿还本金，就需要平台自己每个月拿出20%的资金展期，很多平台扛不住这样的考验。

　　而且，看到平台出现危机的借款人，因为自己“钱紧”或会“落井下石”，也会故意拖着不还，甚至举报平台。中国银行法学研究会理事肖飒曾公开写道，P2P平台面对各种逾期和坏账，是“咬着冰块不敢说凉，背后八仙过海找资金‘补窟窿’”。

　　网贷平台“牛板金”成立于2015年底，2018年7月爆雷，在扛不住的时候，平台创始人王旭航写了一封公开信，陈述了平台垮掉的原因：

　　“近期出现了全行业的结构性危机。宏观经济的恶化，互联网金融行业备案的延期，行业恶性事件的不断发生，投资人恐慌情绪蔓延，导致行业整体急速恶化，外部环境极速变化，资产端的问题伴随着经济与信贷周期双重下行的集中爆发，所有平台的合规运营成本都极速提升。……我们走得很累，很艰难。”

　　简而言之，就是市场整体缺钱，加上监管迫近，让他们在资金流入减少的情况下，还要花更多的钱在维持规范运行上。

　　这并不是P2P行业历史上事故最多发的月份，最高峰的月份出现在2015年6月，当月爆雷114家，平均每天4家。当时的宏观环境与当下类似，同样是年中资金紧张的6月，同样是股市暴跌造成了资金流出。

　　偏离轨道

　　P2P在实际操作中，整个行业许多平台都远离了规则轨道。因为资金错配、期限错配等问题，投资人和借款人并不是一一对应的，而是在中间形成了资金池，投资人的钱怎么投出去，是由平台方决定。

　　网贷平台与投资人签订的资金去向协议，常常要么是伪造的、要么是语焉不详。在爆雷平台“唐小僧”与投资人签订的一份协议中，资金去向写着“应收账款、抵押信用贷款、银行等发行的现金管理类金融产品、证券公司等理财产品、其他短期金融工具等”，几乎囊括了市面上所有的金融投资方式，说了等于没说。

　　张小磊（化名）曾是一位网贷行业的资深风控负责人，他对南方周末记者说，他所在的平台已经很久都发不出新标、找不到合格的资产了。

　　原因是，网贷行业竞争激烈，年化收益率低于8%-10%的都没什么人买，加上资金、人力、运营、通道、获客等成本，平台总的资金成本在15%左右，如果想要覆盖坏账，并且盈利，就要获取20%以上的收益率。

　　“现在市场上什么样的企业利润能有20%以上，又找银行借不到钱？”他说，“逆向筛选下来，就是风险最高、最垃圾的企业。”市场有风吹草动时，最先倒掉的也会是这些企业，而这些风险最高的企业聚集在P2P行业里。

　　还有很多网贷平台先把投资人的钱弄进资金池来，但又找不到好的投资项目，那只能伪造项目，最后走上借新还旧的骗局。

　　对于真的有资金投出的平台来说，他们的钱究竟去哪了？南方周末记者整理了6月起爆雷的160余家平台，其中七成以上除了清盘、爆雷、老板跑路等信息外没有其他资料。

　　而且，在第三方机构网贷天眼列出的155家问题平台中，仅有59家可以直接查到该平台的融资规模和投资人数，其余则仅列出注册金额和注册地址。

　　平台垮掉之后，投资人手握一文不值的合同，没有更多可追索的材料，只能在相关论坛发帖询问“是否真的爆雷了”“为什么爆雷”“钱能否追回”。大部分帖子下回复寥寥，甚至有投资者在平台爆雷后仍在询问“该平台是否靠谱”。

P2P平台接连“爆雷”。（东方IC/图）P2P平台接连“爆雷”。（东方IC/图）

　　钱去哪了

　　在仅有的几家可查资料的平台中，南方周末记者梳理了资金的去向，发现大多数进入了实体经济，有一家疑似进入楼市，还有疑似被“温州帮”骗走资金的。

　　P2P网贷平台，往往是一个金融或实业集团的组成部分，是水面上的一朵浪花，如果出现涟漪，可能是背后的系统发生了动荡。

　　肖飒对南方周末记者说，有些P2P公司是民营企业募资的“白手套”，募集来的资金被母公司或者实际控制人拿去补充主业经营，所以这些损失的资金，不一定是进入股市、房地产，也可能是进入一般的企业经营之中了。

　　例如，爆雷平台“诚成金服”的负责人，名下有多家公司，主要从事汽车行业。据《中国产经新闻》报道，他曾对投资人说，将这个平台的融资用于自己的“共享汽车”项目，并以其他子公司进行担保。

　　也有进入政府合作项目的，例如“唐小僧”。根据投资人维权微博以及出示的相应合同可见，“唐小僧”部分项目资金去了天津国通保理投资的中铁项目，属于中铁项目的应收账款。

　　张小磊认为这一项目危机有迹可循，“目前政府处理地方债，叫停PPP，很多公司为此在资产端出了问题”。

　　上市公司和P2P常常是互相需要的，上市公司通过P2P找钱，P2P通过上市公司增信。“甚至有时不是上市公司控股了P2P，而是P2P拿了很多资金投快死的上市公司和国有企业，用他们的名目来包装自己。”张小磊说。

　　2018年7月4日，另一爆雷平台“牛板金”的一位联合创始人，在视频中对投资人说，爆雷的真正原因是平台接受了一家公司近90%的假借款，对方通过众多空壳公司伪造需求，并将募集资金打入了公司4位前股东在上海南汇的地产融资项目。

　　最扑朔迷离的是与网贷之家相关联的“投之家”。“投之家”与网贷之家原本是同一实际控制人徐红伟，曾获顶级风投软银赛富投资。2017年末，“投之家”引进新股东，即上市公司珈伟股份（300317.SZ）的母公司阿拉山口市灏轩股权投资有限公司，徐红伟随后在股权关系上退出。

　　但徐红伟与“投之家”CEO黄诗樵在接受媒体采访时均称，新股东另有其人，为新疆天富蓝玉光电科技有限公司的实际控制人卢智建。

　　黄诗樵向媒体解释，“投之家”爆雷源于对赌。原有的股东及运营团队与新股东签订的是对赌式的股权交易，条件是“一年内将待收规模做到32亿元”。但新股东做法比较简单粗暴，不让运营团队介入很多业务，包括发标以及资金全部都在新股东手上。

　　徐红伟面向投资者录制的一段录音称，自己在平台并购的过程中，由于经验不足，对新股东监管不到位。新股东在外面收购了多家P2P平台，背后疑有温州帮的一个团队。

　　网贷之家随后公布的资料可见，来自温州的卢姓家族以相似模式，通过直接或间接方式参与10家P2P平台的并购。目前，这些平台已经全部爆雷，要么停业、要么跑路、要么提现困难。

　　监管延期

　　网贷行业是2013年以来最神奇的行业之一，一路狂飙，纵然负面新闻频发，也没有因此停滞。

　　据网贷之家统计，网贷平台成交量从2012年的212亿，蹿升到了2017年的2.8万亿，贷款余额从58亿上升到1.2万亿，分别增长了132倍和206倍。

　　“这意味着，很多平台经营基本放弃了风险控制，直接以做大规模为目标。”北京大学数字金融研究中心副主任沈艳对南方周末记者说，她发现，为了快速增长，网贷平台出现了资金池等各种违规手段，也发现互联网金融市场和股市等资本市场存在联动关系。

　　网贷之家研究员王海梅对南方周末记者解释，出现P2P集中爆雷的原因主要是近期金融监管趋严、网贷备案延期、股市大跌，以及目前整个市场资金流动性紧张的大环境下，平台的运营和合规成本不断增加，借款人逾期率上升。

　　数家倒掉的平台在公开信中均提到，危机的一个原因是“备案延期”，即监管方对P2P平台决定实施备案制管理，而管理开始的时间却延期了。

　　为什么备案延期会引起爆雷呢？

　　肖飒解释，为了能备案成功，很多网贷平台做了粉饰工作，比如业务调整为车贷等小额分散标的，延期消息出来之后，他们的问题也随之暴露。再如，他们为了合规做的一些面子工程，放弃了一些大项目，损失了不少利润。

　　此外，平台粉饰的另一个目的是出售给下家，延期后，下家购买欲望减弱，盼不来“接盘侠”，风险慢慢积聚。

　　张小磊也认为，此番爆雷的导火索是去年的“钱宝”事件，“钱宝”事件致使整个P2P行业推迟验收，很多公司之前都是举债维持业务等待验收。备案延期后，之前投入的钱全都打了水漂，然后率先绷不住的公司开始跑路，大家信心崩了，开始挤兑。

　　除此之外，许多平台爆雷后以公告方式给出的逾期原因还包括，“响应国家政策，杜绝暴力催收”，因此造成不良资产处理周期变长，公司垫付资金压力变大；国家明令禁止各项利息和收费综合年化收益率不超过24%，而公司资金及运营成本却在逐年升高。

　　这些理由，一方面是平台在撇清事故责任，另一方面也说明，如果完全按照规则来玩，这个行业多数平台都是转不下去的。

　　为什么是杭州

　　从爆发的地域来看，2018年6月以来，浙江省最多，其次是上海、北京和广东。这些地方本就是P2P企业最集中的地区。

　　至于为什么浙江最多，羿飞对南方周末记者说，这与杭州不靠谱的企业多有关，特别是“羊毛党”。

　　所谓“羊毛党”，就是一些利用超高收益率，帮网贷平台吸引第一批客户的渠道。据网贷之家统计，2018年6月的63家问题平台中，至少36家有过“薅羊毛”的行为，不少平台的年化收益率超过50%。

　　羿飞介绍，杭州的“羊毛党”非常多，可能是因为当地有一批专门为平台做“薅羊毛”生意的人。他们玩熟了整个链条，可以迅速帮新平台刷高用户量。对于一些新平台来说，扎根在杭州，是为了离这些“懂推广”的人更近。

　　“羊毛党”越来越成熟，可以很快把一个新平台的量级抬起来，对于“羊毛党”来说，平台的好坏并不重要，拿到渠道费用就可以了。

　　对于大平台来说，渠道成本一般是1.5%的利率，越烂的平台渠道花费则越高，甚至将8%-10%的利率都分给渠道。对于做渠道的人来说，为网贷平台拉入1个亿资金，自己甚至可以分走1000万。“一下子就翻身了。”羿飞说。

　　值得注意的是，因为投资人已经明白了高收益率的平台是不可靠的，网贷平台也学会了将分给投资人的收益率降低，降到10%甚至以下，但因加上了渠道成本，网贷平台需要兑付的真实回报率其实很高，大约在20%以上。

　　很多投资人，并不追求高收益，仍然踩雷。羿飞说这就是“新韭菜”，只看到表面低利率就以为可靠了，“其实P2P的骗局就那几种玩法，这些年很多平台在重复，但是每次都能骗到钱，而且一开始是几千万、一两亿，现在动辄十几亿、二十亿了”。

　　肖飒则认为，如果从区域来看，根据借贷传统，江浙一直是民间借贷活跃的地区，企业之间拆借频繁，可以说一荣俱荣，一损俱损。如果某些当地企业资金链断裂导致连锁反应，就会殃及金融服务商，按照这个逻辑，P2P作为金融服务商中商业模式最脆弱的一环，首当其冲。

　　目前，P2P的行业踩踏仍在继续，甚至连很多公司的员工都不知道发生了什么，“上个厕所回来公司就被封了”。2018年7月16日，名为“永利宝”的网贷平台官方微博号召“抓老板”，请投资人尽快报警维权。

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