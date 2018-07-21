财富世界500强排名，京东是如何实现三年三连跳的？

7月19日晚间，2018年财富世界500强排行榜对外公布，在这场全球范围的企业较量中，中国面孔不占少数，其中从互联网公司的维度来看，京东、阿里、腾讯则分列前三。

具体排名上，今年京东在榜单中位列181位，较去年大幅提升了80位，在共同入榜的互联网公司当中位居第三，仅次于亚马逊和谷歌母公司。去年刚刚上榜的阿里巴巴、腾讯则分别提升至300位和331位。

在外界看来，或许非常诧异京东竟然排在“AT”前面，但实际上，这却早在意料之中。因为在成熟的市场经济条件下，对企业实力的评判，往往是根据其对行业以及产业链的影响力而决定。其中，主营业务收入比较能集中体现一家企业在行业中的竞争力，也由此成为发达国家评判企业的核心标准。

同时有分析师指出，财富一直以营收作为衡量500强的唯一标准，是因为它是一个能够穿越经济周期的恒定指标。在足够长的经济周期里，收入将和利润呈现螺旋式的增长变化。

而从主营业务收入上来看，京东在2017年达到了3623亿元，远远高于阿里2502亿元和腾讯的2377亿元。同时，一直因亏损而遭诟病的京东也在2017年实现了全年盈利，这对京东而言，无疑是一个重要里程碑。

做了14年电商的京东，前期在一片质疑声中坚持自建物流，也由此构建起一道竞争对手难以逾越的壁垒。现如今，依托这套覆盖电商全链条的自营体系，京东开始进入收获期，体量上的优势正逐步演变为盈利。

与此同时，随着无界零售战略的提出，京东也开始从单一的电商平台向零售基础设施服务商的角色迈进。

下“笨功夫”的京东

今年3月，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东将京东的价值观全面升级为“T型文化”——即“正道成功”、“客户为先”和“只做第一”。

对于任何一家成规模的企业而言，组织管理都是一项极为重要的考验。而京东的员工总数已超过16万，其中很大一部分是冲在一线的快递员。

但是，凭借“正道成功”的理念，刘强东带领京东从激烈残酷的市场竞争中脱颖而出，并且树下了“品质”、“高效”的良好口碑。这次价值观升级，则是京东在战略转型变革的深水区中，希望再次以价值观为引领，进行思维方式和行为准则的全面升级。

回顾京东的发展史，坚持自己的价值观判断成为这家企业成功的关键。

京东自2007年开始决定自建物流，彼时，质疑声四起。自建物流、拓展全品类自营商品是被很多互联网企业回避的“重资产”的模式，这些不仅需要时间的积累，还需要持续不断的资金投入，更为重要的是，重资产模式意味着短期内看不到盈利的希望，反映在财报上则是连年亏损。

然而，在刘强东的逻辑里，只有下“笨功夫”自建物流，才能确保整个供应链高效高质量运转，才能确保为用户提供最好的服务。

顶着质疑扛着非议，从2007年到2017年4月宣布成立京东物流集团，京东用整整十年打造出一个高效运转的物流体系。也是凭借这套自营物流，京东成功地将物流成本（对比社会化物流）降低了50%以上，流通效率（对比社会化流通）提升了70%以上。

现在公司实现盈利，并位列中国 互联网企业第一，京东用成绩向外界和投资人证明了自己，同时，也让京东的价值观变得更加夯实。

从开放赋能到“无界”时代

2017年，京东对零售未来趋势做出终极判断，即无界零售。那是一幅“场景无限、货物无边、人企无间”的无界图景，而京东将通过积木模块的方式对外赋能，成为“零售+零售基础设施“的服务商。

在这过程中，开放、赋能成为京东战略的关键词。刘强东曾经谈到，未来十年，京东一定且必须要做成的事情就是：通过以技术驱动的供应链服务，服务全球的消费者和品牌商，通过降低社会化成本、提升人们的美好生活水平。

京东电商业务的高歌猛进离不开物流基础的支撑，现在，京东希望将过去十余年积累的基础设施、管理经验、专业技术向社会全面开放，成为社会供应链的基础设施。

具体而言，京东物流可通过智能化布局的仓配物流网络，为其他商家提供包括仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案服务，快递、快运、大件、冷链、跨境等全方位的物流服务，以及物流云、物流数据、云仓等物流科技产品。

公开数据显示，目前，京东是全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境和众包（达达）六大物流网络的企业。 截止目前，京东物流在全国范围内拥有超过500个大型仓库，运营了14个大型智能化物流中心“亚洲一号”，物流基础设施面积超过1200万平方米。

此外，京东物流大件和中小件网络已实现大陆行政区县100%覆盖，自营配送服务覆盖了全国99%的人口，90%以上的订单24小时送达。

在刘强东看来，无界零售的概念虽然比较宽泛，但是核心只有两点，即供应链和消费者。而物流是供应链的最重要载体，同时也是京东对外输出供应链服务的关键。

刘强东表示，无界零售从后端来讲，就是供应链一体化，把供应链和产品、库存、货物全部升级成一个系统，减少品牌商的操作难度；而从前端来讲，无界零售的核心就是满足消费者随时随地消费的需求。

在刘强东的愿景里，京东的未来将是一家服务型的企业，通过对未来零售基础设施的搭建，提供融合电商、物流、技术、金融、保险的供应链服务，从而提升整个零售环节的效率和体验。

不断扩大的全球“朋友圈”

谈及京东的“无界零售”，外界总会将其与阿里巴巴的“新零售”对比。不可否认的是，二者都是从电商业务出发，所以在围绕“零售”开展业务时，产生竞争也是必然的。

从公司体量上来看，阿里巴巴确实大于京东，但面对未来的零售业态时，二者的起跑线并无太大差异。不仅如此，若从供应链服务的角度，京东更是占于上风。

当下，业内在对比腾讯、阿里的时候，通常会拿二者的“生态”进行对比，但实际上，京东在近些年的发展中，也已经慢慢勾勒出了自己的生态版图，并且还在不断扩充“朋友圈”。

以今年京东618全球购物节为例，除了自有平台外，京东还在微信和手机QQ上累计上线了23种不同类型近300个社交互动玩法，参与人次突破3.6亿；在线下，京东与超过50万家线下门店进行了联手，其中不仅包括京东便利店、京东家电专卖店、京东之家、京东母婴店、7FRESH等，还有大量第三方合作伙伴的超市、便利店。

而在京东到家平台上，沃尔玛（88.06， 0.34， 0.39%）618当天的销售额达去年同期4倍；永辉超市销售额达去年同期5倍；步步高销售额环比达2.6倍；世纪联华销售额达去年同期7倍。

对于京东来说，今年的618是一次真正意义上面向无界零售基础设施的“大阅兵”。其中，腾讯、沃尔玛、永辉、步步高、世纪联华，以及众多的品牌合作方发挥了至关重要的作用。

不仅如此，京东还已获得Google 5.5亿美元的投资。未来，双方将在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。毋庸置疑，得到谷歌的技术加持后，京东现有的供应链和物流能力将得到跨越式的提升。

亚马逊有个著名的飞轮理论，是指不同业务环节进行相互拉动，从而使整个公司形成良性循环，不断发展。如今，京东的业务矩阵也已显现出这样的“飞轮效应”：优质的物流服务——电商业务增长——完整的上下游产业链——赋能更多零售商，最终推动物流发展。

而腾讯、沃尔玛、谷歌等战略投资者，则将与京东一起形成“无界零售”的生态联盟。腾讯的流量、沃尔玛的供应链、谷歌的技术，借助不同“朋友”的不同力量，京东的价值也会不断放大。