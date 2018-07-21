“拒录网瘾学生”透出怎样的现实况味

本报评论员 潘洪其

游戏运营商需要从技术上作出重大改进，建立严密的实名注册和防沉迷系统，全面承担预防和干预未成年人沉迷网络的社会责任。立法机关和监管部门也要积极履职，尽快出台游戏分级制度并要求游戏运营商严格执行，对违反者应依法严加惩处。

据报道，武汉一所高中复读学校公开表示，2018年高复招生将对沉迷游戏的学生不录或从严招录。从2013年开始，该校规定学生在校期间禁用手机，对于学生在校沉迷王者荣耀、吃鸡等成瘾性、暴力性网络游戏，一经发现将砸机并做劝退处理。该校负责人表示，这是学校的一项正常管理举措，“砸机”“劝退”已经坚持了5年，加上“拒录”政策全都要继续坚持下去，也希望以此促进广大家长关注孩子暑期网络安全问题。

这所复读学校先是对学生沉迷游戏者处以“砸机”并予以劝退，今年干脆宣布对网瘾学生不录或从严招录，此举引起两种不同的意见。质疑者认为，网瘾学生依法享有受教育权（包括复读权），劝退和拒录、从严招录都已涉嫌对网瘾学生的歧视和权利侵犯。赞同者认为，这所复读学校是民办性质的非义务教育阶段教育机构，有权制定相较公办中小学校更为灵活的管理规定，对严重影响学校教学秩序、影响其他学生正常学习生活的网瘾学生予以劝退，以及拒录或从严招录网瘾学生，都属于学校的正常教育管理行为，而不是对网瘾学生的歧视和侵权行为。

质疑者肯定网瘾学生的受教育权，这个大前提是没有问题的，但质疑者对复读学校招录网瘾学生可能面临的困难——主要是网瘾学生自己难以融入正常的学习和生活，还可能对学校教学秩序和其他学生的学习生活造成负面影响——考虑不足，因而一味批评复读学校劝退和拒录网瘾学生，就多少有点儿“站着说话不腰疼”的味道。相应地，赞同者虽然充分体谅复读学校面临的困难，体谅学校劝退和拒录网瘾学生的“无奈”，但仍然不能回避一个尖锐的问题：如果多数学校都对网瘾学生予以劝退，或采取拒录、从严招录的特殊政策，网瘾学生只能消极被动地回到家庭或流向社会，下一步他们该怎么办？

今年4月，教育部办公厅印发《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》，要求各地教育行政部门研究制定预防学生沉迷网络工作制度，重点加强农村学校、寄宿制学校等管理工作，指导学校加强对校园网内容管理；要求各地各校通过开展家访、召开家长会、家长学校等多种方式，提醒家长承担起对孩子的监管职责，帮助家长提高自身网络素养，掌握沉迷网络早期识别和干预的知识。《紧急通知》主要从严格规范学校日常管理和推动家长履行监护职责两方面，明确了学校和家庭分别对预防学生沉迷网络应当承担的责任，这对预防学生沉迷网络、防范学生坠入网瘾陷阱当能起到积极作用。

不过，这份《紧急通知》针对的重点是“预防中小学生沉迷网络”，不涉及如何“干预、救助已沉迷网络的网瘾学生”的问题。为做好干预、救助网瘾学生工作，一方面需要学校和家庭在做好预防工作的基础上，通过建立专门工作制度、加强专业技能培训以及加强学校和家庭的协调配合等，逐步形成干预、救助网瘾学生的政策保障与专业支持体系，让网瘾学生在学校和家庭的正常环境中，也能得到正确的干预和有效的救助，而不用被送到那些来路不明、良莠不齐的“戒网瘾学校”去强制“戒网”。

另一方面，要依法加大对以游戏、直播、视频等为代表的网络产品影响未成年人身心的监管整治力度，从源头上遏制不良网络游戏对未成年人的危害。一些游戏运营商对用户不加区分地提供游戏服务，对未成年人形成了负面、恶劣的外部教育环境，导致一些中小学生沉迷成瘾性、暴力性网络游戏不能自拔。鉴于此，游戏运营商需要从技术上作出重大改进，建立严密的实名注册和防沉迷系统，全面承担预防和干预未成年人沉迷网络的社会责任。立法机关和监管部门也要积极履职，尽快出台游戏分级制度并要求游戏运营商严格执行，对违反者应依法严加惩处。