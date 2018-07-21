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200亿P2P平台爆雷 员工崩溃:一天一碗泡面汤都喝了

200亿P2P平台爆雷 员工崩溃:一天一碗泡面汤都喝了
2018年07月21日 04:40 每日经济新闻
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　　跑路、失联、被查、爆雷……过去几周P2P圈人心惶惶，恐慌情绪不断蔓延，爆发出不少荒诞的故事，而P2P平台的普通员工也和投资人一样成为受害者，日子有些凄惨。

　　投之家的员工成为最新的“倒霉蛋”。他们工作的这家明星网贷平台于7月13日爆雷，多名核心高管一度失联，惊慌失措的员工不得不选择报案。（点击查看此前报道>>）目前，深圳警方已对投之家立案侦查，投之家CEO黄诗樵已经被收押，网贷之家创始人徐红伟目前也被警方采取了强制措施。

▲投之家CEO，黄诗樵。图片截自投之家官网▲投之家CEO，黄诗樵。图片截自投之家官网

　　事情发展至此似乎已经告下一个段落，但对于投之家的100多名员工来说，这只是痛苦的开始。他们在投之家投资总计2000多万元，其中不少为结婚买房的款项，还有亲戚朋友的钱。

　　巨额的经济损失，不仅令他们承认着巨大的精神痛苦，更现实的问题是，有人已经揭不开锅了，靠着一天一碗泡面度日的同时还要为维权四处奔走。

　　一天一碗泡面，“泡面汤都喝干净了”

　　每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者从投之家员工处得知，有员工在投之家工作群中向同事倒苦水，“到了饭点，一点饿的感觉都没有，早饭也没有吃。现在一天一顿饭，只能吃得起泡面。”、“我们员工现在泡面汤都喝干净了”。

　　从该员工展示的投之家工作群聊天内容来看，只能用“惨烈”这个词来形容，如果硬说有区别，只能是谁比谁更惨了。不少员工开始转卖此前购置的物品。“之前活动抽奖中了个耳机一直卖不出去”、“有没有朋友需要冰箱洗衣机的联系我”、“我这里还有三个IPAD，两个电子阅读器，看来都得卖卖卖，保证正品，几乎是买过来就放在家里做装饰了”、“这两天都去咸鱼，你们朋友有需要的我就便宜卖了”。

　　“在这里肯定是卖不出去的”、“同是天涯沦落人”。甚至还有人表示，羡慕还有东西卖的同事。

　　不少投之家的员工一直很信赖投之家，但怎么也没有想到自己上班的公司竟然也出了问题。值一提的是，投之家总计100多名员工，他们在投之家的投资总计2000多万元，其中不少为结婚买房的款项，还有亲戚朋友的钱。“即使平台出事，员工也无法知晓，高管都是一声不吭”，投之家员工向记者表示，平台出事后，很多同事直接崩溃了，因为他们几乎都有投钱在里面。公司的技术程序员不懂理财要分散的道理，几乎都是全仓投之家。

　　该员工向记者诉苦道，“员工真的惨！资产没了，现金流没了，负债却没变。这种类型的员工将近10个左右，有单身，也有拖家带口的。还有人把结婚买房的钱全部放平台，也有套信用卡投资的人。”

　　一边维权，一边被骂，一边找工作

　　投之家运营了三年多，员工对自家公司非常信任。“选择投之家不是为了收益，而是网贷之家的背书，觉得平台是可靠的，所以大部分同事因为行业不稳定，都把其他平台的钱撤出来放到了投之家”，投之家客服在《集体维权说明》文件中如是表示。

　　平台爆雷后，不仅是投资人损失了资金，很多公司的员工出于对自家平台的信任，也投了不少资金。此前爆雷的善林金融、中融民信等公司，不少员工都投了自家平台，还有不少人拉着亲戚朋友投资。投之家员工表示，“我们是一线的员工，也是受害者。大部分员工、家属以及身边的亲戚朋友都有投钱进来，除了因为信任平台，也有一部分原因是为了亲自去体验平台的操作是否便捷。”

▲图片截自投之家官网▲图片截自投之家官网

　　相比于投资人，爆雷平台的员工处境有时候可能更艰难，财产损失之外，他们不知道如何面对亲朋好友，还得面对投资人的不理解。本来还期望着公司做好上市拿到期权奖励，实现财富自由，但是现在公司轰然倒塌，不仅什么都没有了，还把自己的身家都搭了进去。尤其是一些业务员，还要处理投资人关系。

　　据员工介绍，“现在理财顾问一边维权，一边被投资人骂，一边还要找工作。”投之家出事后，员工们积极联系高管，组织投资人报警维权。客服人员表示，作为第一线的员工，客服了解的经过、结果和所有投资人是一样的，并未多出任何实际的东西。部分同事收拾东西离开公司，但并不是跑路，只是因为慌乱害怕都不敢待在公司。

　　被跟踪被敲门，连门也不敢出

　　目前，投之家的员工主要以微信上单独回复客户、朋友圈更新实时进展为主，部分员工会在群里发出报案需交的材料和方式。此外，投之家员工还参与到了实际的维权中去。然而，要想和受到平台连累的投资人建立相互信任的关系并不容易。投之家客服表示，“我们并不是每天坐在家里转发别人的朋友圈。也没有关掉手机或者屏蔽朋友圈，我们也想和投资人一起去维权，但大部分人是不接受我们的，除了财产损失的挽回，还有自己的人身安全，每天的微信上都是触目惊心，甚至有同事被跟踪被敲门，连门也不敢出。”

　　记者了解到，截至2018年7月13日，平台累计借贷金额为265.76亿元，借贷余额为29.14亿元。

▲图片截自投之家官网▲图片截自投之家官网

　　根据投之家微博披露7月17日披露的最新进展，“跟经侦那边沟通的结果：计划成立资产清退小组，推荐3-4位投资人代表加入清退小组，协助监督清算小组工作”。“主要是几个方面资产：1，以前逾期的资产以及真实借款项目资产；2，假标资产的资金去向，一旦确认也会展开催收工作。”

每经记者 边万莉每经记者 边万莉
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