P2P待偿1.3万亿还有多少雷 187标准会是救命稻草吗

P2P待偿1.3万亿还有多少雷“187标准”会是救命稻草吗

■本报记者 胡金华 上海报道

从上海善林金融实控人因自融被查开始，一场猝不及防的P2P平台爆雷潮席卷全国。唐小僧、永利宝、投之家、壹佰金融、联璧金融、金银猫、银豆网……就像多米诺骨牌一样一家连着一家倒塌。7月19日，《华夏时报》记者粗略统计，从6月1日至7月18日的48天内，全国爆雷的P2P平台超过133家，涉及金额超过3000亿元，受害的投资者难以计数。

“每天醒来的第一件事，就是看微信朋友群有没有发最新P2P爆雷的信息，现在感觉随时随地都会有公司关门，钱哪里都不敢放，每天上班就怕接到公司突然关门让回家待业的消息。”7月17日，上海一家正常运营的P2P平台中层张燕（化名）提心吊胆地对记者表示。

然而在业内看来，P2P行业爆雷还只是刚开始，整个P2P市场的成交金额规模已超过7万亿，如此庞大的理财市场若照此发展下去，后遗症不知会有多少。

“从7月份来看，市场增长已是不可能了，截至6月底，P2P累计交易量7.3万亿，6月末待偿还款余额超过1.3万亿。若任由如此粗暴的方式处理P2P行业，接下来事态的发展很难预料。”7月20日，国家互联网金融研究中心一位不愿透露姓名的人士分析指出。

沪深杭成爆雷高发区

高管失联、经侦介入、平台倒闭、员工遣散、投资者维权，这个恶性循环已经成为目前P2P行业的常态，每天都在上演，北上广深杭这五地则是高发区。

7月14日，投之家P2P平台高管失联被深圳经侦立案调查。谁能想到，与其为兄弟公司的上海网贷之家还是发布行业信息的标杆机构，两家机构一荣俱荣、一损俱损。

事实上，此前网贷之家发布的行业数据，至今还有一些参考意义，从中可以发现国内整个行业到底面临着多大的风险。

根据7月5日网贷之家发布的行业数据，今年6月单月，P2P网贷行业的成交量为1757.23亿元，环比下降3.80%，同比则下降高达28.42%。与此同时，截至6月底，P2P网贷行业历史累计成交量达到了73341.87亿元；贷款余额增至13170.47亿元。这其中，最关键的两个数据是累计撮合成交量已经突破7.3万亿大关，而待偿还的贷款余额是1.3万亿元。也就是说，目前爆雷的平台以及导致受损的投资者，是在这1.3万亿元里面。

分地方来看，北京、上海、广东三省市6月末的贷款余额分别为4821.45亿元、3534.74亿元、2442.58亿元，三地占全国P2P网贷行业贷款余额的比例达到了81.99%。浙江6月底的贷款余额排名全国第四位。

这一组数据则显示目前高危的P2P平台爆雷与地区呈现高度的正相关。

从P2P总量来看，截至6月末，P2P网贷行业正常运营平台数量为1836家，比5月底减少了36家，累计停业及问题平台达到4347家，P2P网贷行业累计平台数量达到6183家（含停业及问题平台）。6月没有新上线平台，正常运营平台数量超过百家的地区仍为广东、北京、上海、浙江四个地区，分别为396家、359家、243家、235家，四个地区累计正常运营平台数量为1233家，占行业正常运营平台数量的比例为67.16%。

根据本报记者粗略统计，到目前为止已经被曝出来的各类问题平台如唐小僧、五星财富、富轩投资、钱妈妈、国恒金服、小诸葛金服、i财富、小金袋、贤钱宝、管家金服、咸鱼理财、秋田财富、花木金融、花果金融等等超过100家平台都聚集在上海、广东、浙江、北京四地。

“已经爆雷平台的资金总额超过3000亿，还有多少问题平台没有爆雷无法估算，保守一点50%，那么意味着在1.3万亿的贷款总量中，还可能有3500亿的问题标的会出现逾期或者公司直接倒闭，清理存量问题标的的时间至少要持续到年底。”对此，国家金融与发展实验室副主任杨涛接受《华夏时报》记者采访时指出。

“187标准”会成救命稻草吗

对于这一波P2P平台的爆雷潮发生的起因，诸多受访的业内人士认为很多平台自融现象非常严重，利用扑朔迷离的股权关系为幕后的关联方圈钱。其次6月份是一个关键节点，此前关于网贷平台的备案细则业内普遍认为是6月底会出来，但是发现监管层迟迟没有动静，而这些本身有问题的平台就选择了跑路或者当“甩手掌柜”，双手一摊，要抓要罚随你便，反正没有钱。

本报记者了解到，就在此前，中国银行保险监督管理委员会普惠金融部主任李均锋在提及网贷备案时就表示，监管层正在继续进一步做工作，年内还不行，还得继续加把力。至此，李均峰的讲话也彻底宣告6月底的网贷备案，再一次延期。

“备案延期对于行业其实并不是利好，这一消息原本被外界理解为市场还有更多的时间来进行自我消化、整顿。但实际情况是，监管层一面在进一步严管平台，一面又不出细则，再加上整个金融市场的流动性越来越紧。只会加速很多平台死亡，以及存量的贷款余额变为炮灰。”7月20日，上海一家大型P2P平台相关负责人受访时透露。

值得关注的是，就在7月16日下午，银保监会组织互联网金融人士针对当前网贷行业现状召开会议，会议释放消息称目前网贷监管释放了较为明确的政策预期，网贷备案验收细则将会尽快落实；7月17日下午，市场流传全国性187条网贷备案验收细则（下称“187标准”）或将于7-8月出台。

据本报记者了解，“187标准”是P2P网络借贷风险专项整治联合工作办公室指导下制定的关于网贷和P2P的统一细化操作的专项检查标准，初步涉及187条，主要是利用穿透式监管的办法，力求对机构全覆盖，实施监管。并且根据检查结果，对网贷机构实行分级式管理，逐步挤压劣质企业的生存空间，引导机构实现风险出清。分级分类的工作预计在明年6月底能够完成。

对此，国家金融与发展实验室副主任曾刚分析指出，眼下网贷平台的存量风险还未化解完成，增量上又存在不合规风险，如果目前监管给行业备案，等同于给行业背书，而从目前现状看，行业远未到规范程度，所以贸然备案是不可取的，不符合当下防风险的主体思路。

值得关注的是，目前整个行业爆雷的速度已经远远超出了所有人的想象，监管层一直未有明确的治理态度加剧了市场的恐慌。

“前两天，中西部地区的P2P平台也出现了高管自首，逾期款无法兑付的情况。现在最怕的是市场风险出清是以硬着陆的方式进行，那么这对于行业和投资者的信心打击是非常大的。”前述P2P人士称。