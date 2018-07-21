京东金融估值1330亿元的底气何在？

■本报记者 王兮 北京报道

新金融正在上演冰火两重天，一方面是想做金融业务却缺乏足够风控实力与优质资产获取能力的网贷机构陷入频频爆雷的至暗时刻，另一方面，是金融科技公司不断地获得融资以及在股市IPO。

近日，京东金融宣布，与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了协议，融资130亿元人民币，投后估值约1330亿元人民币。融资预计将在2018年第三季度完成。

京东金融是中国第一个提出金融科技定位的公司，目前累计服务金融机构超过700家，并与金融机构共同服务800万线上线下小微商户和4亿个人用户。京东金融CEO陈生强表示，未来，京东金融将继续坚持数字科技战略，在数据和技术上加大投入，任何与数据和技术无关的业务都不做。

这也引发了一些疑问：金融业务利润高，为什么不做了？京东金融为什么还有那么多自营业务？

独特的B2B2C商业模式

2013年京东金融成立之初，也希望依托京东庞大的用户群体与数据资源做自营业务，但很快发现中国其实不缺一家科技能力很强的金融机构，而是缺少一家能够服务金融机构的科技公司。

这个判断最终推动京东金融战略迭代，把自己的技术能力输出给金融机构，定位从金融公司变成了科技公司，通过服务B端金融机构，提升金融机构服务C端用户的能力与效率。从京东金融开始，业界众多互联网背景的公司也都纷纷转型金融科技，向传统金融机构做技术输出，行业格局为之一变。

京东金融现在的定位是服务金融机构的数字科技公司，用B2B2C的模式，为金融机构提供数字化的企业服务，助力金融机构将数字资产化，从资产端、资金端两大方面，降低成本、提高效率，增加收入。

京东金融如何实现技术输出？

先来看看京东金融有哪些资源。背靠京东集团，流量足够大，数据资源在质量和数量上有足够优势，可以为金融机构提供充足的数据支持。技术方面，京东金融在AI、数据挖掘等方面也积蓄了足够的能力，并引入了大量顶级人才。

具体的产品层面，已经形成了银行开放平台“工银小白”、银行全流程数字金融服务 “融信云”、全流程零售信贷平台 “北斗七星”、企业发薪与福利管理服务“随薪发”、ABS云平台等多种产品。

在技术服务的过程中，京东金融是怎样发挥作用的？B端产品可能普通用户接触太少不好理解，我们从一些最终服务C端的产品中，看一下京东金融的技术怎样帮助金融企业做好产品，更好地服务个人用户。

以我们熟悉的白条为例，目前早已走出京东体系，延伸到旅游、租房、装修、教育、汽车、婚庆、医美等大众消费场景，在这一过程中，京东金融向场景方与资金方输出自己的风控能力，资金方可以获得优质资产，场景方可以扩大销售，而最终用户可以获得便捷高效低成本的金融服务。

再以信用卡为例，京东金融成立了信用卡运营服务子公司，整合京东金融自身动态、多维大数据和人工智能等前沿科技，以及在信用卡方面的业务能力，为商业银行合作伙伴提供全面的信用卡运营服务，针对信用卡获客、风控、贷后管理等一系列痛点，输出用户洞察、风险管理、精准营销、精细化运营以及大数据等多方面技术能力，从而提升银行的信用卡服务水平。截至目前，京东金融已与12家大中型商业银行发行了多样化的联名卡产品，用户申请量超过千万人次。小白卡之所以受欢迎，是因为京东金融可以帮助合作银行大幅度提升效率，降低成本，从而能够以更丰富、更有吸引力的相关权益回报用户，实现了用户与银行的双赢。

京东金融消费金融还提出了雅典娜计划，“雅典娜”计划充分利用了京东金融在用户洞察、精准营销、大数据及人工智能等各方面的能力，整合了京东内部商城、金融、物流、新零售等生态系统，从技术、运营、风控等多个角度帮助中小银行提升信用卡业务效率、降低成本、增加收入，最终帮助传统金融机构全面实现了信用卡领域的“无界营销”。

此外，京东金融的技术输出还不仅仅限于金融行业。京东小白信用联手猎聘推出职场领域首个信用评价体系，双方通过将基于身份认证、社交人脉、信用历史、行为偏好、简历质量等关键信息，建立和运用信用评价模型，多维度、动态化地记录“职场人”的信用状况。同时这也意味着京东小白信用进入了“职场”这一全新的场景，成为其能力输出的关键一步。

自营业务为技术输出打基础

京东金融的消费金融业务和供应链金融业务都很强大。今年6·18，京东金融发布的战报显示，6·18期间京东支付笔数峰值为去年同比增长270%，白条活跃用户同比增长167%，为商户及用户提供的贷款支持金额同比增长348%，为白条用户提额共100亿元。管中窥豹，我们不难发现，京东金融的自营业务在公司大举对外技术输出的过程中，仍然越来越强大。

这也引发一些猜测，认为京东金融做技术输出并不彻底，自己保留了大量自营金融业务，因此算不上是一家做技术输出的金融科技公司。

这种说法其实忽视了一点，即金融科技能力不是凭空而来的，是在实际的开发与运营中逐步实现的，金融科技能力的构建，需要数据基础，需要深入了解业务场景与业务需求，换句话说，没有在实际业务场景中跑通或者验证过的技术或者模型，是很难被机构客户所接受的。即使在联合开发中，如果没有足够的金融产品开发与运营经验，也没法为客户输出能力。这就使得技术输出机构保持一定的自营业务是必须的。

京东金融副总裁、战略投资部总经理马骥表示：我们所有收入的本质来源是基于数字科技的，比如我们现在消费金融的白条和金条，如果你看它的本质，我们用的是完全基于算法的数字风控模型。从创业之初到未来，我们相信所有的收入都是来自于我们的技术能力和数据能力。我相信我们未来技术收入的比例会越来越高。

总体来说，京东金融代表了数字科技公司服务金融行业的新趋势——为传统金融机构提供技术能力，共同推进金融业服务的水平，最终为用户创造更好的产品、服务和体验。这是京东金融B2B2C商业模式的内在逻辑，也是京东金融估值达到1330亿元的底气所在，而未来，京东金融还有巨大的成长空间。