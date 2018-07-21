饿了么“饿了”吗？

■本报记者 张杰 北京报道

在美团即将IPO的背景下，作为目前在国内市场最大的竞争对手饿了么，正试图通过别样的发展思路寻求彻底的逆袭。

7月16日，彭博社消息称，饿了么正寻求20亿美元新一轮融资，以对抗美团点评。7月17日，《华夏时报》以该消息向饿了么相关负责人进行求证，而得到的相关回复是，“不予置评”。

外卖市场的两大竞争巨头美团和饿了么，双方分别在大众点评和口碑网另类维度的持续加码之下，已经进入贴身肉搏的关键阶段，而在美团即将IPO的关键时刻，饿了么低调融资难道是为了对抗美团？在饿了么完全进入阿里系之后，此举难道是为了独立上市重新蓄力？

寻求新一轮融资

虽然全面拥入了阿里系大家庭的怀抱，但再度大维度布局的饿了么似乎对近期的持续赋能略显力不从心。

7月16日，据彭博社报道，加入阿里巴巴新阵营之后，外卖平台饿了么正在寻求新一轮金额为20亿美元的融资，但对于饿了么的股份转让比例，仍未有明确数字。

该报道中，消息人士透露，投资者有望获得一家未来或将进行IPO的公司的股权。对此，7月18日，接受《华夏时报》采访的饿了么相关人士并没有进行具体的回应，仅仅只是表示“不予置评”。

记者了解到，自从饿了么2008年创立至今，已经进行了多轮的融资，已披露的融资总额超27亿美元。资料显示，饿了么分别在2011年3月获得100万美元A轮融资；2013年1月获得100万美元B轮融资；2013年11月获得2500万美元C轮融资；2014年5月获得8000万美元D轮融资；2015年1月获得3.5亿美元E轮融资；2015年8月获得6.3亿美元F轮融资；2015年11月获得滴滴战略融资。

而饿了么最近两次的融资均是阿里巴巴和蚂蚁金服。2016年4月获得阿里巴巴、蚂蚁金服12.5亿美元Pro-IPO轮融资；2018年4月，被阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购。

“饿了么独立融资更多的意义是进入阿里生态之后的全面升级。”有业内人士对记者分析说，饿了么不再仅仅是外卖行业的独角兽，更是阿里生态的一部分。

根据最近饿了么新的战略，以饿了么作为本地生活服务最高频应用之一的外卖服务，结合口碑以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务，形成对本地生活服务领域的全新拓展，新零售更是重中之重。

其实在阿里巴巴6月份召开的“蜂鸟配送全国代理商大会”上，饿了么的运作思路已经有了端倪。饿了么CEO王磊也表示，饿了么将不再仅服务于餐饮外卖，而是计划向阿里各路新零售纵队输出运力。7月5日，和阿里巴巴零售通合作时，饿了么也宣布会为天猫小店提供线上销售平台，蜂鸟配送提供24小时本地即时配送服务。

为此，饿了么联合阿里宣布，将投入数十亿元，围绕商家赋能、即时配送和消费者福利进行升级，其中在即时配送方面，蜂鸟在全国分布了3000多个配送站点，并结合饿了么内部孵化项目“未来餐厅”的线下店，逐步建立下沉到社区一线的餐饮外卖前置仓网络，且还将向阿里新零售纵队输出运力，接入“分钟级配送”。

在数十亿元的投入中，有30亿元将作为补贴直接给用户进行消费，截至7月4日，上海用户领取了1.6亿元红包，居全国首位，其次是北京0.8亿元，杭州0.5亿元，8月份在迎来饿了么十周年之际，活动力度还将持续加码。

另类叫板美团？

“饿了么此次融资，并不排除在为未来IPO蓄力。”有分析人士对记者直言，未来阿里也许会拆分饿了么独立上市，也可以考虑海外上市以及CDR，再讲一个全场景的市场占有率的故事便于资本定价。

据彭博社援引知情人士的消息称，在收购饿了么仅3个月后，阿里巴巴便试图为这家外卖平台寻求新融资。目前，竞争对手美团正计划在香港上市，预估融资60亿美元，若美团成功上市，获得充足资金，将会对饿了么带来竞争压力。

另据记者了解到，美团点评上月已向港交所递交了上市申请，招股书显示，美团目前已形成多个业务板块——餐饮外卖，到店、酒店与旅游，以及新业务。

更重要的是，在饿了么与美团双方均专注的外卖市场，饿了么也面临着严峻的形势，统计机构trustdata数据显示，2018年一季度末，美团外卖DAU（日活）已经超越了饿了么与百度外卖之和。

不过，值得注意的是，在饿了么全面拥入阿里系的怀抱同时，其高层也进行了大换血，这也有助于此前处在被动状态的饿了么展开新的布局。

资料显示，被阿里巴巴收购后，饿了么管理层也发生了调整，原阿里巴巴淘点点业务负责人，阿里健康CEO王磊担任饿了么CEO。饿了么创始人及原CEO张旭豪加入阿里巴巴，担任饿了么和百度外卖集团董事长，同时担任阿里巴巴CEO张勇的新零售战略特别助理。

被阿里巴巴收购后，饿了么已经不再是一个单纯的外卖平台，而是有了更多新零售领域的故事。而在此前，阿里巴巴介入的迹象已经比较明显。资料显示，饿了么曾长期与美团外卖、百度外卖呈三足鼎立之势，2017年8月24日，饿了么收购百度外卖，收购花费8亿元，据媒体报道，收购的费用来自阿里巴巴。

“阿里巴巴进入之后，此前外卖市场三足鼎立的局面被快速打破，外卖市场进入了两大巨头争霸的时代。”另有观察人士对记者评论说，被阿里巴巴正式收购后，阿里系的饿了么与腾讯系的美团竞争更加激烈，特别是，进入阿里系之后的饿了么，进入全场景的产业链或许能带来更低的新业务获客成本优势。

上述人士直言，此次全面进入阿里系的饿了么再度追求融资，很明显是想借助进入阿里系对整个生态全面整合的机遇进行逆袭。不过，截至记者发稿，《华夏时报》记者并没有收到饿了么和阿里关于此事的具体回复。

而此次美团和饿了么是否会再度借助资本的优势，展开最终的一轮厮杀，重新定义双方在外卖市场的地位？对此，本报记者将持续关注。