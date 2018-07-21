3年亏损超20亿 宝宝树IPO背后盈利待考

李向磊，蒋政顾莹

“你很难用一个词，比如母婴社区平台或母婴垂直电商来概括现在的宝宝树（全称‘宝宝树集团’，下同），因为她要打造的是一个母婴生态系统。”母婴行业资深从业者李茂银在接受《中国经营报》记者采访时说道。

作为行业最大的母婴社区平台，宝宝树或将迎来其发展过程中的一个重要节点——赴港上市。

根据香港证券交易所（以下简称“港交所”）披露信息显示，宝宝树正在申请IPO。记者梳理招股说明书时注意到，虽然宝宝树已经成为国内最大的母婴社区平台，但其仍未走出亏损，亏损额由2015年的2.86亿元上升至2017年的9.11亿元。

在宝宝树的营收构成中，广告和电商业务占绝对比例，约为97%。为减少亏损，同时培育新的盈利点，近年来宝宝树动作不断，除上述业务外，还先后切入知识付费、教育、大健康等领域。不过，这些领域的业务尚未成为营收支撑。

亏损持续扩大

宝宝树成立于2007年，经过多年发展，已经成为国内规模最大的母婴社区平台。根据咨询公司弗若斯特沙利文披露数据显示，宝宝树2017年MAU（用户活跃量）达1.39亿，行业排名第一。

不过，虽然宝宝树已经成长为国内最大的母婴社区平台，但其依然未能摆脱亏损的现实。港交所披露信息显示，2015~2017年，宝宝树营收为2亿元、5.09亿元和7.30亿元，同期亏损分别为2.86亿元、9.35亿元和9.11亿元。对于亏损，宝宝树将原因归结为基于国际财务报告准则下的调整以及公司尚处于变现探索阶段。

以母婴社区平台起家，宝宝树经过多年的积累，已经拥有海量用户资源。当前，宝宝树变现模式也主要围绕这些用户资源进行，除了传统的广告变现模式外，其还于2015年推出美囤妈妈，以“用户+电商”的方式进行资源变现；2016年推出知识付费业务，进行内容变现。此外，宝宝树还切入大健康、早教等领域，尝试新的变现模式以打造新的盈利点。

但在开展的众多业务中，仅有广告和电商业务成为了宝宝树的营收支撑。招股说明书显示，二者营收占比约为97%，而大健康、早教等业务的营收状况并未在招股说明书中披露。其同时开展的众多业务也让宝宝树在行政开支、销售推广等方面的费用居高不下，进一步扩大了亏损。

在母婴行业评论员年永威看来，盈利能力差，业务变现能力不强，核心的商业模式不够清晰和可持续是宝宝树亏损的主要原因。

记者注意到，宝宝树当前的变现模式主要依靠其拥有的海量用户资源，广告和电商仍是变现的主要方式，但二者的营收不足以平衡其销售推广、行政开支等方面的费用。

与此同时，作为宝宝树营收支撑之一的电商业务，也遭遇着存货不断增加的困扰。据其招股说明书披露，存货净额由2015的0.12亿元增长至2017年的0.36亿元，同期，存货周转天数也增加了近一倍。

“互联网时代，谁掌握了用户，谁就掌握了流量，也就可以基于用户进行商业模式上的探索。”在线教育行业资深从业者朱培元表示，宝宝树虽然掌握着海量用户资源，但其变现仍旧是传统方式，没能很好地利用用户资源，使之发挥更大的价值。

《中国经营报》记者就相关问题致电宝宝树相关负责人并发去采访函，对方回复称，因处在IPO静默期，不便接受媒体采访。

多点布局谋突破

随着消费者收入的提升以及可自由支配收入的上涨，对母婴产品的需求不断增加，也促使母婴行业包括电商在内的相关市场蓬勃发展。根据弗若斯特沙利文披露的数据显示，2017年母婴电商市场规模达3251亿元，预计2022年市场规模将突破万亿。

伴随着母婴行业快速发展，也涌现出红孩子、宝宝树、蜜芽、贝贝网等众多母婴平台和企业。不过，在采访中，多位业内人士告诉记者，缺乏成熟稳定的商业变现模式成为当前众多母婴电商平台的痛点。

记者了解到，目前众多依托互联网红利发展起来的母婴企业，营收主要方式依然是广告和电商。为分散风险，打造新的盈利点，一些母婴电商也尝试拓展新的业务，但这些新业务不仅没能成为造血点，反而成为了失血点。比如曾经红极一时的母婴电商企业红孩子，因多元化发展导致资金链紧张，最后被苏宁以6000万美元的价格收购。此外，另一家母婴电商垂直平台蜜芽也被媒体爆出裁撤旅游、医疗服务等业务，专注母婴领域。

作为国内规模较大的母婴平台，宝宝树也没能挣脱亏损的泥潭。为寻求新的盈利点，近年来，宝宝树不断拓展业务边界，切入消费、教育、大健康等领域，既向产业上游延伸，又加快布局线下。

2017年宝宝树推出了C2M（Customer to Maker）模式的自有品牌“宝宝树专定”。线下方面，2017年7月，宝宝树与知名玩具制造商美泰成立合资公司，布局线下早教连锁机构。今年4月，宝宝树对小时光项目进行品牌升级，切入婴幼儿教育领域。此外，宝宝树还联合其投资方复兴集团等切入大健康领域。

不过，这些布局当前未能成为宝宝树新的盈利点。在其招股说明书披露的营收构成中，广告和电商业务收入依旧占绝对比例。此外，知识付费业务收入虽然增长迅速，但营收占比仍然较小，小时光等业务营收并未披露具体数据。

“多元化发展路径能否帮助宝宝树扭亏为盈，取决于核心业务模式能否进一步扩大和增强盈利能力与规模。”对于宝宝树的多点布局，年永威分析认为，一方面是由于其变现和盈利能力较差，核心业务盈利模式不够清晰和可持续；另一方面其还需要进一步探索和寻求新的业务模式与盈利机会。

朱培元在接受记者采访时也提到类似看法。他表示，对于宝宝树来讲，不断尝试开展的新业务能否帮助其顺利找到新的盈利点，仍有待时间检验。