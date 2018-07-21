国资系、上市系P2P爆雷如潮 激烈洗牌将继续

■本报记者 刘陈希婷 北京报道

债转、逾期、清盘、爆雷……7月的网贷行业“危若累卵”。据不完全统计，截至7月18日，有接近60家平台出问题，涉及待还本金在400亿元左右。此外，据网贷之家不完全统计，6月停业及问题平台数量为80家，其中停业转型平台17家、问题平台63家。

随着行业监管趋严，多项新规密集颁布，金融各领域风险逐渐暴露，隐藏在一些平台背后的参股伎俩也随之大白于天下。

有业内人士表示，平台是否优质取决于很多因素，不是简单看个背景就能发现问题的。里面涉及的东西还有很多，比如资产端问题、风控问题、监管政策问题等等，都会产生不同的影响，充满着变数。

平台爱傍背景

7月18日，网贷平台金银猫发布清盘公告称，决定良性退出网贷行业。官网资料显示，金银猫自称为互联网金融领域“央企国资系”平台之一，在2017年4月获得国资背景企业中能源电力燃料有限公司战略入股。按照官网的介绍，金银猫在2013年11月上线第一款票据财富管理产品，号称互联网票据网贷服务行业的先锋。截至6月30日，金银猫平台累计借贷金额达219亿元，借贷余额为21.7亿元。

对于退出的原因，金银猫在公告中说，近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，部分借款人还款意愿丧失以及还款能力不足，给金银猫经营造成重大影响，流动性几近枯竭。在公告中，金银猫承诺不跑路，不失联，及时追回欠款，分批次兑现给所有投资人。

值得注意的是，金银猫自称为互联网金融领域“央企国资系”平台之一。官网“里程碑”一栏信息显示，金银猫在2017年4月获得国资背景企业中能源电力燃料有限公司战略入股。

天眼查显示，金银猫60%股权为丰城市金银猫股权投资管理中心（有限合伙）所有，剩余40%股权由中能源电力燃料有限公司持有，而这两家公司分别经由一些企业持股，最终的控股权分别归属于中国核工业集团公司和国家电力公司。

然而，从名称上看，中国核工业集团公司与国企中国核工业集团有限公司相近。但国家企业信用信息公示系统检索结果显示，并未出现中国核工业集团公司，也没有国家电力公司。也就是说，金银猫的“央企国资背景”根本就不存在，完全属于打擦边球行为。

事实上，宣称“央企国资背景”的网贷平台还有很多，但无一例外地都将在这次行业洗牌中接受考验。

“一般来说，我们根据股东背景的不同，把P2P平台分为五大类：国资系、上市系、银行系、风投系和民营系。”民商法博士刘俊海表示，网贷初期，投资人非常迷信平台背景，总觉得只要平台股东实力足够强，到时就算出了问题，至少也能追回本金。尤其是那些号称国资背景的，部分投资人甚至天真地认为国家会来兜底，但事实并非如此。

爆雷前增资不断

6月份以来，二级市场经历了少有的大幅调整，无论是指数还是个股，都在这次探底中大幅下挫，市场人气也随之下滑。在此期间，整个网贷行业也跟着陷入危机，“爆雷”如潮。然而，记者注意到，部分平台在倒下之前却还获得了有关资本方面的青睐。

7月13日，深圳网贷平台投之家宣布逾期，而后爆雷，而就在上个月，其官网还宣布获得4.09亿元的B轮融资消息；7月15日，北京网贷平台抱财网创始人在其官方微信服务号上发布逾期公告。就在一周前，其刚刚宣布获得了两家上市公司战略投资；7月16日，上海网贷平台永利宝老板失联，员工被遣散回家。而同时，其“孵化”的另一家平台火理财也被指爆雷。就在前几天还有新闻称，火理财获名天汽车集团1.2亿元投资，注册资本增至2亿元。

而这仅仅是近期前脚宣布获得巨额融资，后脚就出现项目逾期甚至爆雷的真实案例，难以想象，如今场内那些网贷平台所宣传的融资中，还有多少存在着将平台卖身包装成融资的情况。

就连投资者也在质疑：“到底是平台运营有多优秀还是网贷行业有多诱人，还是存在其它类似于自融的猫腻。”不过，在部分早期进入网贷行业的投资者看来，这种看上去不正常的情况，却也最正常。上市公司与网贷平台，二者可以说是各取所需、一拍即合。

事实上，从网贷平台立场来看，目前行业监管政策收紧，备案前途未卜，投资人信心受挫，资金流入少流出多，急需一些举措增加投资人信心，比如上市公司入股、平台增资等；从上市公司角度分析，进入2018年，整个金融行业都在去杠杆，股市又持续下跌，上市公司从银行、股市拿不到资金或者说拿不到足够的钱，极有可能会退而选择与网贷平台合作，变相自融，以求渡过难关。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示，因平台出现大额资产逾期而临时取消融资的可能性是存在的，毕竟股权融资的时间跨度较长，很有可能在融资过程中问题才开始暴露。不过，在当前的P2P爆雷潮下，宣布融资信息也成为平台维系投资者信心的有效手段，不排除平台会故意散布虚假融资信息，来博得投资者的信任。

激烈洗牌仍将继续

“无论如何，这场源于深层次的网贷平台洗牌仍将继续。”刘俊海表示，高额返利模式对增加平台成交量以及增加投资人数有显著的效果，但是此类模式并不具有可持续性，并且为了维持高返利状态，平台很可能会采用庞氏骗局的方式来吸引更多的投资人。

薛洪言认为，不少平台提前在人员、资产、市场推广等方面储备资源，寄希望于备案之后的大发展，但备案的突然延期打乱了平台的发展节奏，行业不确定性再次增强，客观上加速了行业分化洗牌。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，当下P2P网贷的风险事件，究其原因，主要有四个方面：首先，从P2P网贷平台本身来看，不少野蛮生长起来的平台合规性较差，经营粗放，经过几年的运转，风险逐渐积聚，进入频繁爆发的阶段。其次，从监管政策方面来看，监管政策逐步收紧，要求趋严，特别是备案工作延期，不确定性增加，平台合规成本提高，部分平台主动清盘退出。再次，从投资者角度来看，随着投资者教育的深入，投资者风险意识有所提升，风险识别能力提高，风险偏好降低，开始从高风险平台退出。最后，从近期市场流动性来看，尽管央行今年3次定向降准，但流动性仍然偏紧，部分向平台借贷的个人或企业后续资金不足，资金链断裂。

对于普通民众而言，当下不是在P2P网贷平台投资的好时机，可能需要特别警惕P2P网贷的各种风险，小心踩到平台跑路、关停的“地雷”。