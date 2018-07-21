新浪科技> 互联网 > 正文

德国网络安全公司报告部分手机游戏被用于洗钱

德国网络安全公司报告部分手机游戏被用于洗钱
2018年07月21日 01:11 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　[环球网综合报道]据美国“侨报网”7月19日报道，德国网络安全公司克罗米特（Kromtech）新出炉的一份报告显示，如“部落冲突”（Clash of Clans）、“皇室战争”（Clash Royale）和“超级争霸战”（Marvel Contest of Champions）等一些目前流行的手机游戏，都被用来洗钱。

　　据福克斯新闻报道，克罗米特通讯总监亚力山大•克尼施纽克（Alexander Kernishniuk）在一篇博客中宣布了这一发现。他指出，利用苹果的“AppStore”或谷歌的“Google Play”中的游戏从事洗钱并不是什么新鲜事，此前就有人做过。而从2018年4月至2018年6月，共有超过2万张信用卡在游戏中被盗。

　　博客指出，“部落冲突”（Clash of Clans）、“皇室战争”（Clash Royale）和“超级争霸战”（Marvel Contest of Champions）等游戏很可能会成为网络窃贼的目标，因为这些游戏规模大、资金多。据该公司统计，这三款游戏的玩家人数超过2.5亿，年收入高达3.3亿美元。

　　网络窃贼一般是盗取先信用卡信息，然后在购买游戏装备等后再转售给第三方，因此，第三方也与被盗信用卡没有任何关联。

　　该公司CEO鲍勃•迪亚琴科（Bob Diachenko）解释称，游戏装备等资源在被购买后可保值，并能在玩家间进行交易，甚至游戏本身也可从一个账户转卖至另一个账户，而一些升级后游戏资源或游戏开可以高于原先的价格进行交易。因此，这一第三方销售市场是非常活跃的，但这一活跃市场也为非法活动敞开了大门。

　　据报道，进行买卖行为只要有苹果ID即可，网络窃贼只需提供用户密码、出生日期、安全问题和电子邮件地址等项目就能轻松创建。克罗米特公司指出，电子邮件账户也很容易创建，一些供应商在验证方面的要求很低。

　　克罗米特公司最初在黑客攻击的MongoDB数据库中发现了被盗数据，并从那里深挖，发现一个似乎属于信用卡窃贼的数据库，且这一数据库仅被创建了几个月。对此，该公司表示，已向司法部提交了调查结果，并建议游戏开发者和苹果公司加强他们的系统安全。（实习编辑： 周思敏 审稿：谭利娅）

手游洗钱
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有