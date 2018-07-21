爱钱帮清盘 原百度副总裁豪掷3亿不到20天便退出

爱钱帮发布清盘公告“良性退出”

7月20日晚，爱钱帮发布清盘公告，做出“良性退出”决定。爱钱帮根据北京互联网金融协会的要求，承诺不跑路，不失联。并承诺协助投资人与资产端沟通，及时追回欠款，分批次兑现给所有投资人。

据爱钱帮表示，清盘的原因是近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，部分借款人的还款意愿丧失以及还款能力不足，给爱钱帮的经营造成了重大的影响，流动性几近枯竭，公司尽力尝试用更多办法解决但收效甚微。

公告称，近日爱钱帮收到财务投资人之一陆复斌退出爱钱帮投资计划的通知，退出后，不再承担任何爱钱帮相关责任。陆复斌先生于2018年7月3日宣布投资爱钱帮成为爱钱帮，于2018年7月19日正式退出，不再担任任何角色，相关股权变更及法人变更事项会陆续进行处理，以变更后为准。

公告称，在此次爱钱帮投资决策过程中，资产端（爱车帮）存在数据舞弊情况，并且尽调机构与财务审计公司存在数据不准情况，造成数据结论严重偏差，此为导致投资人退出的主要因素。现陆复斌先生已针对资产方（爱车帮）及其负责人、尽调公司及财务审计公司进行诉讼程序，以保障投资人、股东的各方利益。爱钱帮尊重陆复斌先生的选择，认可其退出理由并协同其对资产端及相关责任人进行追责。

17天前获原百度副总裁陆复斌豪掷3亿投资

本月初，互联网金融平台“爱钱帮”宣布成功完成B+轮融资，融资金额为3亿元，由信义资本创始人，原百度副总裁陆复斌投资，其将出任董事长一职。

陆复斌表示，其投资3亿元全部为自有资金，收购了爱钱帮42%股份，目前为第一大股东，没有与管理团队签订对赌条款，未来将深入业务一线，为爱钱帮日后发展进行战略规划和布局。

对于爱钱帮的未来，陆复斌以快手做了例子，“我们去投资快手时，它还是个小公司，就在公司乒乓球桌上谈的，而且这个乒乓球桌刚被当成餐桌用来吃饭，满是油渍，现在已经是一个日活过亿的大公司”，其希望爱钱帮也能获得成功。

本文综合自零壹财经、中国网