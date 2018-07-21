爱钱帮清盘 原百度副总裁豪掷3亿不到20天便退出

爱钱帮发布清盘公告“良性退出”
7月20日晚，爱钱帮发布清盘公告，做出“良性退出”决定。爱钱帮根据北京互联网金融协会的要求，承诺不跑路，不失联。并承诺协助投资人与资产端沟通，及时追回欠款，分批次兑现给所有投资人。
据爱钱帮表示，清盘的原因是近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，部分借款人的还款意愿丧失以及还款能力不足，给爱钱帮的经营造成了重大的影响，流动性几近枯竭，公司尽力尝试用更多办法解决但收效甚微。
公告称，近日爱钱帮收到财务投资人之一陆复斌退出爱钱帮投资计划的通知，退出后，不再承担任何爱钱帮相关责任。陆复斌先生于2018年7月3日宣布投资爱钱帮成为爱钱帮，于2018年7月19日正式退出，不再担任任何角色，相关股权变更及法人变更事项会陆续进行处理，以变更后为准。
公告称，在此次爱钱帮投资决策过程中，资产端（爱车帮）存在数据舞弊情况，并且尽调机构与财务审计公司存在数据不准情况，造成数据结论严重偏差，此为导致投资人退出的主要因素。现陆复斌先生已针对资产方（爱车帮）及其负责人、尽调公司及财务审计公司进行诉讼程序，以保障投资人、股东的各方利益。爱钱帮尊重陆复斌先生的选择，认可其退出理由并协同其对资产端及相关责任人进行追责。
17天前获原百度副总裁陆复斌豪掷3亿投资
本月初，互联网金融平台“爱钱帮”宣布成功完成B+轮融资，融资金额为3亿元，由信义资本创始人，原百度副总裁陆复斌投资，其将出任董事长一职。
陆复斌表示，其投资3亿元全部为自有资金，收购了爱钱帮42%股份，目前为第一大股东，没有与管理团队签订对赌条款，未来将深入业务一线，为爱钱帮日后发展进行战略规划和布局。
对于爱钱帮的未来，陆复斌以快手做了例子，“我们去投资快手时，它还是个小公司，就在公司乒乓球桌上谈的，而且这个乒乓球桌刚被当成餐桌用来吃饭，满是油渍，现在已经是一个日活过亿的大公司”，其希望爱钱帮也能获得成功。
本文综合自零壹财经、中国网
附公告原文：
各位亲爱的帮主：
爱钱帮于2014年8月正式上线运营，已经陪伴用户们走过了近4年多的美好时光，平台一直致力于为有融资需求的企业及个人提供高效便捷的金融服务，并得到了所有用户的信任和支持。对此，平台深表感谢！
因近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，部分借款人的还款意愿丧失以及还款能力不足，给爱钱帮的经营造成了重大的影响，流动性几近枯竭，公司尽力尝试用更多办法解决但收效甚微。
近日，公司收到陆复斌先生退出爱钱帮投资计划的通知。陆复斌先生于2018年7月3日宣布投资爱钱帮成为爱钱帮财务投资人之一，现于2018年7月19日正式退出，不再担任任何角色，相关股权变更及法人变更事项会陆续进行处理，以变更后为准。退出后，不再承担任何爱钱帮相关责任。
在此次爱钱帮投资决策过程中，资产端（爱车帮）存在数据舞弊情况，并且尽调机构与财务审计公司存在数据不准情况，造成数据结论严重偏差，此为导致投资人退出的主要因素。现陆复斌先生已针对资产方（爱车帮）及其负责人、尽调公司及财务审计公司进行诉讼程序，以保障投资人、股东的各方利益。爱钱帮尊重陆复斌先生的选择，认可其退出理由并协同其对资产端及相关责任人进行追责。
经慎重考虑，公司无奈做出良性退出的决定，并配合投资人与资产端之间进行沟通，完成良性退出。根据北京互金协会的要求，公司承诺不跑路，不失联。并承诺协助投资人与资产端沟通，及时追回欠款，分批次兑现给所有投资人。相关工作安排如下：
1、自公告发布即日起，平台停止相关业务运营，保留网站及APP正常维护，不再发行新产品，不再新增业务增量；
2、公司将向北京市金融局相关监管单位积极沟通报备。爱钱帮将开展有序、分批次对平台原有业务进行全面梳理，保障全体用户的权益；
3、公告发布之日起10天内，公司牵头律师事务所和会计事务所成立清盘工作组，对公司资产和还款计划做盘点。平台会与每一位用户联系，通告具体情况及还款方案；
4、散标还款方案：
2018年8月1日-2019年7月31日，至少良性兑付投资人本金的30% 每月不少于2%；
2019年8月1日-2020年7月31日，至少良性兑付投资人本金40%每月不少于2%；
2020年8月1日-2021年7月31日，良性兑付剩余本金，每月不少于2%，直至结清；
资产端对不及时还款的借款人会协助催收和申诉。
5、购买I计划的资金，将于8月1日后拆分为散标，用户持有散标债权将按照”良性退出兑付公告”中的散标还款方案进行逐步兑付。
一路走来，网贷之路十分艰辛，但爱钱帮真心实意为用户负责的态度，从未改变过。十分痛心，万般无奈做出的决定，为保证爱钱帮的良性退出不造成太大的社会影响及舆论影响，爱钱帮已经第一时间与相关部门和存管银行报备，也希望能从最大限度地保证投资者的权益，希望得到大家的支持和配合，给平台些时间妥善处理。虽然平台决定暂停正常运营工作，但依然有信心处理好资产，并对每一位用户的投资负责到底。
在此，对给您造成的不便，爱钱帮深表歉意。同时，爱钱帮将对老孕病残的投资用户，积极与资产端沟通，根据实际情况，进行处理。
最后再次感谢各位投资人对爱钱帮平台一直以来的支持和信任。今后的时间里，我们依然与您一起并肩作战。
公司联系电话：4006-777-518
北京爱钱帮财富科技有限公司
2018年7月20日
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