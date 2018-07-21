华帝用户退全款遇阻 中消协三度出马管用吗？

中新网客户端北京7月21日电 （记者 程春雨）“华帝用户退全款遇阻”事件最新进展来了。中消协20日晚间称，已经向华帝发出《约谈函》。另，华帝表示，截至7月20日10时，线上已退卡给消费者1340万元。

线上退款变退卡引消费者不满

华帝在世界杯期间推出了“法国队夺冠，华帝退全款”的营销活动。7月16日凌晨，法国队夺得2018俄罗斯世界杯冠军。

但华帝未能依约定兑现承诺。消费者反映“退全款”不是退现金，而是退等额的购物卡，如猫超卡、京东E卡、苏宁礼品卡和美通卡等。

华帝在法国队夺冠后曾宣布，线上退款是以购物卡方式退款，线下则是以现金方式退款。

中消协官方微博上有关华帝用户退全款遇阻事件的公告。

中消协从喊话、征集投诉到发约谈函

针对此事，中消协先是在18日喊话，要求华帝切实履行承诺。随着事态发展，19日17时，中消协发布公告公开征集消费者投诉。20日，中消协表示，已经向华帝发出《约谈函》，具体约谈工作在准备过程中。

中消协20日披露的投诉处理工作的进展情况显示，24小时内，中消协共收到涉及华帝的投诉73件，相关投诉材料已转华帝，要求该司妥善处理每一位消费者的投诉，并及时向中消协反馈处理情况。

同时，中消协称，已经行函苏宁、京东、阿里巴巴（天猫）和国美在线调查相关情况。

目前，国美回复，涉及国美在线的相关咨询申请17件，涉及国美电器线下实体店791名消费者退款申请。以上均已登记转华帝公司处理，正在履行退款手续。国美现没有收到因拒绝退款引发的投诉。

华帝称线下参与活动约5000万元，截至7月20日10时，已退款1629件。图为华帝公司。

华帝回应：线上已退卡给消费者1340万元

回应中消协的公告，20日凌晨华帝曾发布声明称，目前消费者退款工作已在紧张有序的开展。将严格按照售前约定及承诺，切实地做好每一位消费者的退款工作。

根据中消协公告，20日17时20分中消协收到华帝回函。华帝在回函中介绍了活动情况、活动线上、线下的详细规则、以及退款的进展情况和后续退款安排等。

华帝表示，线上参与活动约2900万元，截至7月20日10时，线上共收到退卡申请4292件，申请退卡金额1550万元；截止到7月20日，退卡给消费者1340万元，其余退卡申请正在审核。

线下参与活动约5000万元，截至7月20日10时，已退款1629件，已退款单数占总款数比例约19%。其中部分经销商已经完成了全部退款。

网友在中消协对华帝征集投诉的微博下的评论、留言。

消费者注意！

——后续退款，华帝这样安排

华帝称，线上申请退款时间为7月15日-7月24日，审核时间为7月17日-7月31日，8月1日全部退卡完毕，退卡异议处理时间为8月2日-8月6日。已经安排人员加班加点24小时审核，确保按照公告时间如期完成退卡工作。

线下退款安排上，华帝表示，指导参与活动的经销商有序开展退款活动，安排部署专人负责，根据区域进行划分，督促线下经销商承诺按照活动协议约定执行。

——三类消费者不符合退全款

同时，华帝回函中表示，尚有个别消费者存在异议，主要是：

个别消费者购买的并非夺冠套餐型号产品，不符合退全款的条件，却要求办理退全款。

根据活动规则，赠品特惠升级权益和退全款权益只能二选一，但个别消费者在选择赠品特惠升级后，仍要求退全款。

个别消费者在非活动期间购买的产品，仍要求办理退全款。（完）