新浪科技> 互联网> 法国队夺冠 华帝退全款亏不亏专题 > 正文

华帝用户退全款遇阻 中消协三度出马管用吗？

华帝用户退全款遇阻 中消协三度出马管用吗？
2018年07月21日 00:09 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　华帝用户退全款遇阻 中消协三度出马管用吗？

　　中新网客户端北京7月21日电 （记者 程春雨）“华帝用户退全款遇阻”事件最新进展来了。中消协20日晚间称，已经向华帝发出《约谈函》。另，华帝表示，截至7月20日10时，线上已退卡给消费者1340万元。

　　华帝官方微博6月1日发布的“法国队夺冠，华帝退全款”公告。

　　线上退款变退卡引消费者不满

　　华帝在世界杯期间推出了“法国队夺冠，华帝退全款”的营销活动。7月16日凌晨，法国队夺得2018俄罗斯世界杯冠军。

　　但华帝未能依约定兑现承诺。消费者反映“退全款”不是退现金，而是退等额的购物卡，如猫超卡、京东E卡、苏宁礼品卡和美通卡等。

　　华帝在法国队夺冠后曾宣布，线上退款是以购物卡方式退款，线下则是以现金方式退款。

　　中消协官方微博上有关华帝用户退全款遇阻事件的公告。

　　中消协从喊话、征集投诉到发约谈函

　　针对此事，中消协先是在18日喊话，要求华帝切实履行承诺。随着事态发展，19日17时，中消协发布公告公开征集消费者投诉。20日，中消协表示，已经向华帝发出《约谈函》，具体约谈工作在准备过程中。

　　中消协20日披露的投诉处理工作的进展情况显示，24小时内，中消协共收到涉及华帝的投诉73件，相关投诉材料已转华帝，要求该司妥善处理每一位消费者的投诉，并及时向中消协反馈处理情况。

　　同时，中消协称，已经行函苏宁、京东、阿里巴巴（天猫）和国美在线调查相关情况。

　　目前，国美回复，涉及国美在线的相关咨询申请17件，涉及国美电器线下实体店791名消费者退款申请。以上均已登记转华帝公司处理，正在履行退款手续。国美现没有收到因拒绝退款引发的投诉。

　　华帝称线下参与活动约5000万元，截至7月20日10时，已退款1629件。图为华帝公司。

　　华帝回应：线上已退卡给消费者1340万元

　　回应中消协的公告，20日凌晨华帝曾发布声明称，目前消费者退款工作已在紧张有序的开展。将严格按照售前约定及承诺，切实地做好每一位消费者的退款工作。

　　根据中消协公告，20日17时20分中消协收到华帝回函。华帝在回函中介绍了活动情况、活动线上、线下的详细规则、以及退款的进展情况和后续退款安排等。

　　华帝表示，线上参与活动约2900万元，截至7月20日10时，线上共收到退卡申请4292件，申请退卡金额1550万元；截止到7月20日，退卡给消费者1340万元，其余退卡申请正在审核。

　　线下参与活动约5000万元，截至7月20日10时，已退款1629件，已退款单数占总款数比例约19%。其中部分经销商已经完成了全部退款。

　　网友在中消协对华帝征集投诉的微博下的评论、留言。

　　消费者注意！

　　——后续退款，华帝这样安排

　　华帝称，线上申请退款时间为7月15日-7月24日，审核时间为7月17日-7月31日，8月1日全部退卡完毕，退卡异议处理时间为8月2日-8月6日。已经安排人员加班加点24小时审核，确保按照公告时间如期完成退卡工作。

　　线下退款安排上，华帝表示，指导参与活动的经销商有序开展退款活动，安排部署专人负责，根据区域进行划分，督促线下经销商承诺按照活动协议约定执行。

　　——三类消费者不符合退全款

　　同时，华帝回函中表示，尚有个别消费者存在异议，主要是：

　　个别消费者购买的并非夺冠套餐型号产品，不符合退全款的条件，却要求办理退全款。

　　根据活动规则，赠品特惠升级权益和退全款权益只能二选一，但个别消费者在选择赠品特惠升级后，仍要求退全款。

　　个别消费者在非活动期间购买的产品，仍要求办理退全款。（完）

 
中消协华帝全款
我要反馈
相关专题： 法国队夺冠 华帝退全款亏不亏
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有