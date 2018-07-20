“爆雷”之下，安有完卵：融360能独善其身吗？

城门失火，殃及池鱼。

近日网贷平台接连爆雷，累及整个互联网金融行业风声鹤唳，赴美上市的互金公司股价普跌。

其中，融360旗下简普科技现价较历史最高价9.49美元跌近40%，且自今年2月中旬以来，简普科技股价一直处于发行价8美元下方。市场普遍认为，这与其尚未盈利有关。

▲网站截图

融360全资子公司简普科技于去年11月登陆纽交所，可以说赶上了这波互金公司上市潮。然而在上市前，简普科技呈持续亏损状态，这与上市前利润暴增的拍拍贷和趣店等同行业公司迥然不同，据招股书显示，2016年该公司净亏损1.82亿元，虽同比减少7.2%，但在2017年，简普科技全年录得亏损2.02亿元，再次扩大11%。

而进入2018年，简普科技的盈利情况仍然未有好转，据简普科技最新发布的2018年一季度报显示，该平台实现营业收入3.357亿元，同比增加145%；但录得净亏损5710万元，较去年同期净亏损3160万元幅度增大80.7%。

流量成本高，利润空间微薄

因何导致简普科技持续亏损？

据了解，简普科技搭建综合性平台，以搜索和推荐服务为主，并对金融机构提供营销、撮合、风控等收费服务。整体来说，融360不推出理财产品，但是做各平台理财产品的“搬运工”。

一位业内人士对中新经纬指出，这种平台模式主要依靠流量来盈利，而简普科技并非如蚂蚁金服等自带流量的大IP，这使得其流量成本极高，利润空间过于微薄。据简普科技2018年一季度财报显示，其市场营销费用占总支出的比重高达75%。

对此，简普科技曾在招股书披露风险中提到，简普科技平台的大部分用户流量来自第三方渠道，而不是直接访问简普科技的移动应用程序或网站。在2016年及2017年前6个月，五大流量收购渠道占用户流量的三分之一以上。简普科技面临着生成和获取用户流量到简普科技的平台，并将流量转化为用户群的挑战。

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而除了市场营销成本过高的弊病外，据观察，简普科技的收入来源过度依赖于推荐服务，其他收入模式尚待探索。

据财报显示，简普科技收入来源可概括为两方面，一是推荐服务费用，其中包括贷款推荐服务费及信用卡推荐服务费；二是广告费用及其他费用。而在一季报中，其服务推荐收入为2.893亿元，同比增长131%，约占总营收的86.2%，而广告与其他费用仅仅为4636万。

即便如此，融360核心管理层仍对公司充满信心，指目前是“战略性亏损”。融360CEO叶大清便曾多次表示，公司亏损原因主要是为了扩大用户规模，而亏损只是暂时的，公司具有盈利能力，亏损比率正在大幅度下降，预计2018年最后一季度将实现盈亏平衡。

业内人士分析认为，此类靠流量生存的平台，往往会在初期为抢占市场而牺牲利润，这是可以理解的；简普科技虽然尚未盈利，但营收却有大幅增加，在适当控制成本的情况下，实现盈利是有可能的。

据了解，除2018年一季度营收同比有145%的增长外，简普科技在2017年全年录得营收14.46亿元，同比增长306%。

有爆雷隐患吗？

在金融去杠杆的政策背景下，企业资金链越发紧张，无法及时还钱予网贷平台，造成平台资金链断裂是此番爆雷的主要原因。

有分析指，真正的P2P平台，事实上只充当中介角色，并不直接接触投资人与借款人的资金，其所服务的也是巨大而稳定的小额分散资金供需市场，同时这些平台自身都有良好风控能力，对于监管合规更是采取积极拥抱态度。

独立TMT分析师付亮对中新经纬表示，P2P从诞生之时便已经超出银行管理界线，一旦在客户还不出贷款的时候马上就会面临巨额的负债。

“从股价来看，在爆雷情势下，简普科技跌势较弱，它因为无直接借贷业务而受冲击较小，同时考虑到该公司具备较高成长速度，未来如能稳步前进，或许会跑得更远。”一位美股观察员对中新经纬表示。

但他同样指出，要警惕这类互金平台类公司同质化现象严重的情况，如何在竞争愈发激烈的情况下获得较大市占率及核心竞争力是其“跑得更远”的关键。

付亮则认为简普科技会受到情绪上的波及。他指出，目前整个互联网金融处于高危状态下，行业里面的任何一家公司都很难讲不受影响，像融360这样的大平台，短时间内也定会受到潜在影响，进而影响业绩表现。“现在互金行业草木皆兵，大家普遍认为行业出了问题，不被情绪波及不现实。”他说。