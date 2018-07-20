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易到又怼乐视:不正常关联交易 冻结账户影响司机提款

易到又怼乐视:不正常关联交易 冻结账户影响司机提款
2018年04月17日 08:48 新浪科技综合
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　　乐视可能又增加了新的债主：易到司机。

　　来源：36氪

　　原标题：易到又“怼”乐视：不正常关联交易，还冻结易到账户影响司机提款

　　作者：杨林

　　易到开始了新一轮“怼”乐视。

　　今日下午，易到在给车主发的公告中称，新的全面体系改造将于从今日起的3到4个工作日内完成。此前，有多名易到司机反应提现到账慢，甚至无法提现。

　　易到方面称，导致司机无法提现的原因正是因为乐视。去年6月，易到宣布公司已于近日将股东从乐视变更为韬蕴资本。而今日，韬蕴称，入主易到后发现易到整体负债由乐视承诺的20余亿飙升到近50亿，其中更有乐视在实际控制易到其间，利用便利条件产生了一系列数额巨大的不正常关联交易，并一直试图通过这些不合理交易以各种方式干扰易到的正常运营。

　　易到称，近期乐视方面还通过单方面诉讼冻结了易到的账户，因为各方沟通但是仍未达成妥协，所以本周车主的提现受到了影响。

　　这已经不是易到第一次公开指责乐视。早在今年一月，36氪曾独家报道，易到内部已经开始启动向乐视追责的程序。有内部人士称，此前易到获取银行贷款、转而向乐视控股出借13亿资金过程中，系实际控制人乐视控股一手操纵。如此重大事项未经时任CEO批准，未经董事会、股东会合法决议，由前任控股股东及相关人员伪造授权文件和个人签名，利用影响力和职务便利违规借贷，相关人员恶劣的不当职务行为不仅严重违法且涉嫌挪用资金罪。据悉易到已开始采取法律行动，并将向公安机关报案，追究相关人员法律责任。

　　去年4月，网约车平台易到发生挤兑风波，经营陷入困境。创始人、时任CEO周航发公开信指称，导致易到资金紧张的直接原因为“乐视挪用易到13亿资金”。乐视则予以否认，并称该笔资金为以易到为主体取得联合贷款，且已约定用途。

　　今年5月，易到又在做出行券营销活动时，借h5隔空对贾跃亭喊话：“请你有多远，滚多远”。

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