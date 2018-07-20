乐视网：副董事长辞职 股票存被暂停上市风险

新浪科技讯 7月20日晚间消息，乐视网（300104.SZ）发布两则公告，称预计2018年1-6月亏损11.05亿元~11.10亿元，将导致乐视网至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。由于关联方债务导致乐视网资金问题尚无法得到解决，乐视网经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后乐视网2018年全年净资产为负，乐视网存在股票被暂停上市的风险。

公告还称，虽然乐融致新已与相关增资方签署《增资协议》，但由于乐视控股持有乐融致新股权拍卖程序无法按时推进，乐融致新因本次交易手续涉及工商变更登记工作无法完成而影响相关增资方的交割进度，交割条件的满足存在重大不确定性。

此外，根据公告，乐视网管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复乐视网现金流和供销体系；积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三方增资以解决子乐视网目前面临的资金压力；协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市乐视网的欠款等逐步形成有效的解决方案。

其中，就关联方债务问题，上市乐视网与非上市乐视网债务问题处理谈判小组正在进行相关问题的核对和确认。在此核对过程中，乐视网管理层会积极维护上市乐视网权益及中小股东利益，尽最大可能保障乐视网员工和乐视网债权人的潜在权利。

根据另外一则公告，乐视网副董事长刘弘因个人原因申请辞去所担任的乐视网副董事长职务。