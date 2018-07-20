银保监会召开网贷会议：统一全国现场检查标准

21世纪经济报道 21财经App 王晓 北京报道

21世纪经济报道记者独家获悉，7月16日，银保监会召集行业学者、专家就近期网贷行业风险情况召开专题座谈会。会上传递出的信息显示，网贷行业正在加速洗牌，为进一步防范网贷机构风险爆发和蔓延，稳妥有序推进网贷专项整治工作，一方面要通过严格监管，逐渐挤压不合规企业，释放存量风险，引导行业回归本源，营造良币驱逐劣币的市场环境；另一方面，尽快明确监管政策。

下一步，银保监会拟出台的措施包括：

一是指导各地稳妥处置已经发生的风险，要求各地整治办密切关注“爆雷ˆ平台涉及资金、出借人数，制定切实有效的风险处置方案及资金偿付计划，并加强后续风险监测；

二是继续推进专项整治后续现场检查工作，研究制定下一阶段现场检查方案，明确全国统一的现场检查标准，并对检查后的机构进行分类的名单式管理，分别确定相应的管理措施；

三是研究制定专项整治后续行政处罚流程，对不配合整治、严重违法违规的机构进行处罚，增加机构合规意识，进一步出清市场；并提出对于近期行业的风险形势，希望行业专家能够客观分析，正确发声。

当天，中国互联网金融协会也召开落实专项整治下一阶段工作要求座谈会，提到近期一些地区网贷行业出现的项目逾期增加、平台退出增多、部分借款人恶意逃废债，而一些不实传言或不当报道误导社会舆论，造成投资人信心不足，加剧恐慌情绪等现象。并提出加大打击恶意逃废债行为力度，形成失信联合惩戒，持续开展统计监测和风险预警，督促退出机构指定清退计划等措施。

21世纪经济报道记者与接近监管部门人士交流了解到，应分类看待当前网贷行业的风险情况。

目前出现风险的多个平台，或多或少存在不同程度的问题。有个别已经属于诈骗；亦有部分平台属于存在有违规产品，尚未整改完成，适逢近期投资者信心严重不足导致出现流动性风险；还有部分平台遇到借款人恶意逾期，试图高跨平台逃废债。“专项整治尚未完成，部分有意愿正在整改的平台受到了波及。”

市场希望监管部门能尽快出台阶段性验收和总结，给平台信心和投资者一定的筛选。

不过亦有地方金融办人士表达了自己的担忧，尽管该地区已经有了初步的“白名单”。但担心出现在白名单上的机构出现风险，更担心一些平台如果没有登上白名单，则可能会加速其风险爆发。

有行业资深人士建议，或许公开现阶段已经接受规范整改的平台名单是一个方式。

北京市互联网金融行业协会7月19日向召开座谈会提出，加快推进“白名单”机制建设，推进分级分类工作，动态监测网贷机构的合规性，有效预防和化解风险。加快推进行业风险缓释机制建设，支持推进网贷机构良性推出机制建设。

北京市互联网金融行业协会常务副会长、网信集团董事长李焕香对21世纪经济报道记者介绍，白名单的细化标准有望在最近几天出炉，但是有几项要求是必须要具备的，如产品信息必须进行登记、平台数据必须接入监管部门、有银行存管、参与行业的风险缓释基金等。“白名单会是动态调整的，今天白的不代表以后不会变质，今后还会定期检查。”一些非会员机构想进入白名单，可以先申请进入协会的观察名单。

对于近期部分平台清盘退出无序现象，北京互联网金融协会今天也下发网贷机构业务退出指引草案，引导机构稳妥退出。