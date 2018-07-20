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赴美上市前夕：拼多多在美国遭遇假冒商品侵权诉讼

赴美上市前夕：拼多多在美国遭遇假冒商品侵权诉讼
2018年07月20日 17:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月20日下午消息，据美国《纽约时报》网站报道，就在拼多多即将赴美上市之际，该公司却在美国遭遇注册商标侵权诉讼。

　　这起诉讼是在本周四提交给美国联邦法院的，原告方是一家名为“爸爸的选择”（Daddy's Choice）的尿不湿生产商，总部位于北京。他们指控拼多多在明知是假冒商品的情况下，仍然销售印有该公司商标的产品。

　　“爸爸的选择”在其起诉书中表示，当他们去年第一次将假冒产品一事报告给拼多多后，这家电商公司从其平台上撤下了部分未经授权的产品。但这些仿冒产品却很快再次出现在拼多多的平台上。当他们今年早些时候再次将此事汇报给拼多多时，后者并未采取行动。

　　原告律师表示，他们之所以在纽约起诉拼多多，是因为美国消费者也可以从拼多多购物，而且“爸爸的选择”花费很大的力气在美国打造自己的品牌。

　　拼多多拒绝对此置评。

　　中国是全球最大的网购市场，很多科技巨头和创业公司都在努力为用户提供现代化的购物体验。但即便是按照中国繁荣的科技市场的标准来看，拼多多的快速发展依然令人瞩目。这家公司成立仅仅3年，但过去一年就有接近3.5亿人在其平台上购物，这几乎可以使之成为中国第二大电商平台，仅次于阿里巴巴

　　由于提供很多高折扣产品，所以该公司赢得了年龄较大、上网不太熟练的小城市和乡镇用户的青睐。但也有很多人批评拼多多的平台销售假冒和违法产品，经常与商品页面上的描述不符。

　　拼多多在提交给美国证券交易委员会的文件中表示，该公司在收到通知后，会立刻删除未经授权的商品或误导信息，并冻结违反政策的商家帐号。但该公司在1月的监管文件中透露，中国政府要求其加强监督，并对侵权投诉有更加有效的响应。(书聿)

拼多多美国假冒
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