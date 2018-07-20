Facebook或将推迟在印度发布WhatsApp支付服务

新浪科技讯 北京时间7月20日下午消息，根据知情人士透露，考虑到用户数据存储方式和其他若干问题，印度政府目前压下了Facebook计划在该国上下推出WhatsApp支付服务的计划。

印度电子和信息技术部（MEITY）要求WhatsApp和其合作银行提供更多关于支付系统的细节信息，该部门官员称，因涉及保密，高官员要求匿名。据称，印度电子和信息技术部还要求行业的支付监管机构——印度国家支付公司（NPCI）——确认WhatsApp是否完全遵守其要求。

“我们正与印度政府、NPCI以及众多银行，包括我们的支付服务供应商密切合作，以为更多人提供该功能，”WhatsApp的女发言人Anne Yeh在回复提问的邮件中答道，但未细说支付服务在全国推出的具体时间。NPCI的首席执行官Dilip Asbe拒绝评论。

此次推迟发生于WhatsApp卷入在印度关于私刑的争议之后。该平台上有关儿童诱拐的篡改图片和虚假视频在农村地区传播广泛，致使二十多名印度人遭受鞭打和私刑。周四，MEITY在声明中警告公司若不采取行动将面临教唆犯罪的起诉。WhatsApp并未回应要求对政府部门声明评论的请求。

目前尚不清楚这起丑闻是否影响了WhatsApp推出新服务的审判流程。在合规标准中，印度中央银行最近要求支付服务须将客户数据存储在本地服务器上，以确保隐私和安全。此次面临的推迟可能会导致该公司遭遇本地支付领先企业Paytm和全球竞争对手——如谷歌旗下的Tez与瑞典的Truecaller——的压力。

“竞争对手具有先发优势，进一步的拖延时间意味着WhatsApp将错失用户和商业客户的转换机会。”新德里Forrester Research的数字业务战略分析师Arnav Gupta说，“支付服务推出越早，他们可以越快地针对用户和企业反馈做出改进并使体验更加流畅。”

根据此前的报道，WhatsApp本打算于6月份在印度全国推出该支付服务。

因为在Facebook生态系统中拥有的大量用户群，WhatsApp的数字支付举措对竞争对手构成不小的威胁。WhatsApp的服务与中国的微信有些类似，后者在涉足支付之前也积累了数亿用户，最终发展成为移动金融领域的重要一员。Paytm的创始人Vijay Shekhar Sharma曾指责Facebook在试运行期间规避安全要求以开发“围墙花园”——完全在Facebook控制之下的大型数据库，包括高价值的用户信息。

WhatsApp与监管机构的纠葛恰逢政府试图阻止其服务助长暴力之际。公司曾买下英文和印地语主流报纸的整版广告提醒读者注意辨别假新闻。周四，WhatsApp另表示将测试限制用户转发照片和视频的功能。(图尔)