直击|去哪儿晋升多位高管 过半数为80后

新浪科技讯 7月20日午间消息，去哪儿网CEO陈刚今日发布的员工信显示，内部提拔一批年轻高管。其中，超过半数为80后年轻人。

陈刚邮件显示，原去哪儿网VP、机票事业部CEO刘连春，晋升为SVP，继续负责机票管理和运营；原度假、玩乐及攻略事业部CEO高兴，晋升为SVP，除原岗位外，还协同CMO孙波推动市场业务发展。

先后建立搜索、团购业务研发团队，原度假及大住宿技术负责人何伟平，晋升为CTO；晋升马骥骁为VP，继续负责公司人力资源与大住宿、市场的人力管理；晋升郭毅萌为高级产品总监，继续负责大住宿海外酒店业务。

去哪儿网CEO陈刚表示，年轻人是公司创新力、产品力源源不断的保障。公司一直对业绩突出的员工，予以肯定和褒奖。去哪儿网的内部晋升通道，始终向优秀的年轻人敞开。

以下为去哪儿网CEO陈刚内部信：

各位Qunar同学：

过去的半年多时间，在所有Qunar同学的努力下，我们可喜地看到公司在创新力、产品力等方面的整体提升和进步！

创业维艰、鼓点不停，公司一直以来秉承对业绩突出的同学予以足够肯定和褒奖的人才发展理念，

特此，在这里我很高兴向大家宣布，经公司管理层评估及决议，对以下同学予以晋升：

晋升刘连春为公司SVP，继续负责机票事业部的整体管理和运营，并将在未来进一步推动公司地面交通业务的整体发展与创新。

刘连春于2008年9月加入Qunar，负责机票业务的技术开发和管理工作。2013年机票事业部成立起，先后组建创新研发和服务平台，招聘和培养了一大批年轻有为的工程师，产生了大量优秀项目成果，使得机票业务的服务能力和自动化大幅度提升。2015年晋升为机票事业部CSO同时协管无线和国际机票。2016年晋升VP同时任机票事业部CEO，任职内在服务保障和用户体验上加大产品技术投入，发展了机票自营、辅营、旅行交通等业务，始终致力于机票领域的业务和技术创新。

晋升高兴为公司SVP，继续负责旅游度假、玩乐、攻略等事业部的整体管理和运营，同时高兴还将协同CMO孙波推动公司市场业务的发展，共同探索新的市场增长点及营销策略。

高兴曾服务中软国际、雅虎中国、淘宝网等企业，拥有10余年互联网从业经验。于2010年加入Qunar，先后管理竞价广告、团购、度假、玩乐等业务。2014年率先带领度假业务成功升级为公司BU级业务，现任度假、玩乐及攻略等事业部CEO，任职期内一直致力于整合拓展各类度假产品资源，优化提升度假类、周边游等旅游项目的整体客户体验与产品创新。

晋升何伟平为公司CTO，将全面负责提升公司技术品牌影响力，推进公司技术体系的建设和推广，促进技术效率、质量和服务能力的全面提升和技术人员的整体培养。

何伟平曾服务于雅虎中国，负责管理平面搜索和垂直搜索的技术、算法与运维团队。2010年加入Qunar，先后负责旅游信息搜索，建立搜索团队（后升级为攻略事业部），并创建团购业务研发团队（后升级为目的地事业部）。2012年起，负责度假业务技术，完成度假所有产品的研发架构创建与协调，有效支撑度假业务成功升级为事业部。2013年起，推进公司数据团队的组建充实及运维团队的扩充。2018年起，同时全面管理大住宿 BU 技术团队。何伟平毕业于北京理工大学，是中国开源数据库和开源开发语言perl的资深用户和布道者，译有《Perl 编程第三版》，并且为开源数据库Postgresql的长期文档维护人员、长期的自由软件的推广人员。

晋升马骥骁为公司VP，继续负责公司人力资源与大住宿、市场等部门的人力管理，并将继续推动公司人力资源管理水平与服务体验的发展与提升，促进公司人才管理和培养的整体打通与优化。

马骥骁先后就职于Global500强外企及百度、拉手等一线互联网公司从事专业人力资源管理工作，经验丰富。于2015年加入Qunar，先后负责无线、平台事业部人力管理工作。17年10月以来担任CorpHR与大住宿HR团队负责人，重塑Corp与BU的工作流程与协作模式，并同时有效的推动了酒店等多业务线的人力资源供给与团队效能提升。

晋升郭毅萌为高级产品总监，继续负责大住宿海外酒店业务的拓展与体验升级。

郭毅萌于2013年加入Qunar，先后负责无线火车票、无线旗舰店，从0到1搭建无线国际机票、大住宿增值业务，期间带领团队不断攻克业务难题，完成各阶段业务目标。目前作为海外酒店业务负责人，带领团队在产品竞争力深耕细作，致力于为预定海外酒店的用户提供全流程更好的体验。

在此对以上同学的晋升表示祝贺，期待再接再厉，更进一步！同时，也希望Qunar同学始终怀揣“聪明和提升更多用户旅游体验”的初心，保持创业激情，共同为重塑Qunar的辉煌明天而努力奋斗！