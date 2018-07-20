今日头条回应“抖音将分拆”：对市场传言不予回应

相关新闻：爆料：抖音将分拆 阿里入股抖音 云峰入股头条

来源：36氪

阿里与今日头条及抖音的关系又有了新进展。

今日自媒体“长庚科技”援引知情人士消息称，今日头条将在新一轮融资中对抖音进行分拆。其中，云锋基金除了将代表阿里投资今日头条，阿里更是会直接对分拆后的抖音进行投资。

上述消息人士还表示，无论是云锋基金入股今日头条，还是阿里入股抖音，目前都还处于谈判阶段，不过不出意外的话，谈判结果应该可以预期。

此外，在目前的方案中，无论阿里还是云锋基金都不会进入抖音或今日头条的董事会。这与此前另一家自媒体的报道观点类似，因为这一桩投资关系中，今日头条一方颇为强势。

36氪就此求证字节跳动，字节跳动副总裁李亮回复36氪：对市场传言不予回应

进入2018年以来，首先是关于今日头条的融资消息不断。其后，随着抖音的爆炸式发展，屡次传出其进行独立融资的消息。

6月21日，界面报道称，抖音将独立融资。目前，抖音估值在80亿美元到100亿美元之间。另外，今日头条新一轮融资正在进行中，云锋基金和KKR正在与头条接触，不包括抖音在内，头条估值为350亿美元。

36氪就此求证其母公司字节跳动，不过公司还是一如既往的否认：此为假消息，请大家不要传播不实信息。

5月21日，“长庚科技”就曾爆料，今日头条新一轮融资已近尾声，投资人中闪现云锋基金身影。而头条在本轮融资中的估值在300-350亿之间。

对此字节跳动回应称，此融资报道信息不实。字节跳动愿意与腾讯、阿里等互联网公司建立合作，共同致力于为用户提供优质产品和服务。随后，阿里方面回复36氪称：“不了解这个市场传言。”而云锋基金则否认了上述传言。

4月26日，据有关自媒体人爆料，今日头条可能要站队阿里。上述传闻称，阿里可能投资数十亿美元参与今日头条新一轮融资，给了非常高的价格；同时，阿里甚至接受不进入董事会的苛刻条件。

不过次日，阿里集团市场公关委员会主席王帅对此予以坚决否认：“阿里巴巴对文化产业有极大的兴趣和战略，但阿里巴巴无意也不善于媒体产业，未来也是如此，说实话我们缺少媒体集团的基因和兴趣规划。想也没有想，做肯定也做不好，所以早就断了这个念想。”

字节跳动与阿里走的越来越近，其意在合力对抗腾讯。

36氪从知情人士处了解到，马化腾非常重视微视的发展，并且腾讯总裁刘炽平在亲自带队微视。同时，腾讯也在加大对快手的投资。

另一方面，从今年春节后，淘宝首页就开设了抖音专区。抖音也在产品中加入了跳转淘宝的功能。从后续的资料来看，抖音导流的效果明显，颇像微博曾为阿里带来的导流效果。多位分析师曾告诉36氪，阿里可能非常看重抖音的带货能力以及可能的社交入口。

最近，抖音又公开宣布，全球月活用户达到5亿人。拥有大把的流量和用户，也意味着抖音有更高的溢价能力。这也让强势的张一鸣对外界的投资十分暧昧。

字节跳动副总裁李亮在抖音首次公开发布会上曾这样回复36氪，“目前为止，一鸣还是非常坚定的想做一家独立的公司，不会靠A也不会靠B。”