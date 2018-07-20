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Twitter董事会重组 前世界银行行长出任董事

Twitter董事会重组 前世界银行行长出任董事
2018年07月20日 10:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月20日上午消息，Twitter日前对董事会进行了重组，任命前尼日利亚财政部长恩戈齐·奥肯杰-伊威拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、前世界银行行长罗伯特·佐利克（Robert Zoellick）为董事。

　　与此同时，Twitter还宣布，前英国培生教育出版集团CEO玛乔里·斯卡蒂诺女爵士（Marjorie Scardino）将因个人原因在今年年底卸任公司董事一职。斯卡蒂诺在2013 年加入Twitter董事会，成为Twitter内首位女董事。

　　2016 年，她被Twitter任命为首席独立董事。Twitter执行主席奥米德·科德斯塔尼（Omid Kordestani）称赞了斯卡蒂诺，认为她在董事会中坚持表达自己的观点，并表示她的“见解和贡献是无价的”。科德斯塔尼还表示奥肯杰-伊威拉以及佐利克都是“具有无与伦比全球视角以及政策专长的杰出领导者”，他们将“为Twitter增加透明度，为用户打造更安全、更健康的平台带来巨大的价值”。

　　奥肯杰-伊威拉自己也是Twitter的活跃用户，粉丝数超过86万人。她是拉扎德公司的高级顾问，也是世界银行前董事总经理，并曾担任尼日利亚财政部长两届。她还在渣打银行担任董事一职。佐利克于今年2月加入Twitter，从去年开始他担任联博基金的理事会主席。在2007年到2012年期间，他曾担任过世界银行行长。他过去就职过高盛，并为里根总统和布什总统政府工作过。他们加入Twitter的时机恰逢Twitter承受压力要去打击平台上的有害内容，包括恐怖主义宣传、骚扰、网络霸凌以及假信息。

　　三月，首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）承认Twitter没有充分预测或认识到“真实事件的负面影响”，公司也没能以足够快的速度解决这些问题。因Twitter决定加快速度清理僵尸号，投资者又开始担心用户增长问题。(堆堆)

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