发家致富的第一步：成为表情包

“为所欲为”，是一个再普通不过的成语。但如果你在搜索引擎搜这四个字，会发现第一页除了一条正经的百科词条，其他结果基本都是“有钱真的可以为所欲为”“为所欲为是什么梗”。

这张图出自港剧《读心神探》中的一个片段，看过这部电视剧的观众不一定多，但没见过这两张脸的网友一定少。在这段对话被做成表情包之后，“为所欲为”这个词火了，而角色演员郑子诚和梁健平的脸也在我们心目中的鬼畜区占领了一席之地。

近日游戏博主@藏苗苗与赤果果 在微博上爆料，两位演员因为表情包火了之后，被游戏公司TapTap请去拍广告了：

从爆出来的图看，还是继续贯彻了表情包的风格，面部表情有张力，肢体表现力也很强。

追根溯源，为他们带来广告合作的最根本来源其实就是《读心神探》片段。这部2010年出品的电视剧早已不再播出，剧中演员却因为表情包盛行而在8年后接到了商业广告，这是剧组人员在当时所想不到的。可以说，表情包再一次证明了自己的商业价值。

传播意味着影响力，影响力意味着粉丝经济

前几天假笑男孩Gavin Thomas开微博了，发的第一条向中国粉丝打招呼的视频微博就转发超16万，点赞超44万，截至PingWest品玩发稿前，Gavin的微博粉丝已超134万。

最开始Gavin并没有专门在中国运营自己的账号，生活无非就是拍拍视频发发推特。对中国粉丝来说，Gavin最经典的照片应该是这张假笑证件照（尽管人家是真的很认真在笑）：

从这条推特开始，Gavin的表情包才在中国大范围流行开来。「假笑」是他的标志性表情，也是他走红的最主要原因。

现在的年轻人，不善言辞又闷骚戏多，没了表情包怕是都没法好好聊天了。在这种情况下，情绪直接写在脸上或是表情魔性的可爱小孩就负担起了协助表达情绪的「重任」。拥有专属表情包的小孩不少，聚起来至少能开几桌麻将，他们排排坐的时候大概是这样子的：

（张学友误入）

除了假笑男孩，这里面随便一个人只要开个社交账号打个招呼，都很快就能攒起百万粉丝，后续在保持更新的情况下接广告不成问题。尽管他们中的大多数最初露脸就已经是来源于综艺或者影视剧，但在热门表情包的加成下，寻求合作的综艺节目会更多。大批的观众会去观看视频，只为看到他们在节目中露出标志性表情的那一刻。

知名度高的好处不仅仅体现在短期“捞金”上，更重要的是它能转化为影响力和资源，让你之后做其他事情、找人都变得更容易。

无意的走红，有意的营销

制作成本低，传播范围广，容易引起二次传播，坐拥这三大特质的表情包无疑是推广的利器了。眼神锋利的营销人员和广告人员，自然不会放过它。

比较成功的两个案例是《人民的名义》和《小猪佩奇》。小猪佩奇自不用说，得益于永远不正眼看你的社会人形象，这部低领动画片从儿童的世界扩张到了年轻人的社交生活中，甚至还带火了一系列周边。

根据此前天猫公布的数据，今年4月份天猫上搜索“小猪佩奇”的人数就达到了单月近3000万，在相关单品的购买者中，18-25岁的用户超过了半数。

《人民的名义》则是更加有组织有规划的官方制作表情包，在刚播出的那段时间，达康书记的脸便开始在社交网络刷屏，引发自媒体进一步跟热点。即使是平时不看反腐剧的人，也多多少少受了这一波风潮影响，开始对这部剧感兴趣。

只不过，没过多久达康书记就过气了，但对出品方来说这并不是那么重要，因为表情包的使用者们已经转化为电视剧的观众。

如果你仔细留意，还会发现如今官方发明星表情包的情况也越来越多了，综艺节目甚至会让嘉宾挑战演绎表情包，推广的时候也会专门捕捉镜头并制作。只要贴合最近流行的方向，加上两句模仿文案，网友都能看得美滋滋，夸你官博会玩，还帮义务转发。

毕竟轻松又搞笑，谁不喜欢？

网络热点来得快，去得也快，要靠表情包传播推广并不难，难的是保持热度和粉丝沉淀。对于注重短时效的节目营销来说，表情包是一个很好的载体，但对要把自己打造成IP的个人来说，表情包能做的只有迅速累积知名度这一点。

前段时间be watching you的王菊老师，很快就淡出网友视野了。

可我刚刚上微博看了下，她最近的状态都还是平均单条转发过万。

表情包火了，表情包又过气了，你能说她在这个过程中没有赚到吗？