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扎克伯格：分拆Facebook将为中国公司让路

扎克伯格：分拆Facebook将为中国公司让路
2018年07月20日 07:56 新浪美股
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　　新浪美股讯 北京时间20日早间消息，美国科技新闻网站Recode周三发布了联合创始人卡拉·斯威舍（Kara Swisher）对Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格的专访。两人在采访中讨论了假新闻、数据隐私丑闻、政府监管以及Facebook分拆等话题。

　　扎克伯格称，他设计了Facebook，如果有人因为数据隐私丑闻被解雇的话，那应该是他自己。不过，扎克伯格表示他现在不会辞职。

　　另外，在分拆Facebook问题上，扎克伯格认为，分拆会为中国科技公司在行业内占据主导地位铺平道路。

　　以下为此次采访节选：

　　斯威舍：……那么关于拆分问题呢……之前有人不断呼吁应该拆分Facebook或亚马逊这些大型公司。你对此是否有任何的担忧？

　　扎克伯格：这个的话，你看，我觉得，这是一场很有意思的辩论。如果你真的明白为什么我们可以发展得如此之大的话，这不是……传统意义上讲，我们发展如此之大不是因为我们在美国发展得如此之大，虽然我们在美国，也有很多人在这里使用我们产品。如果我们不是一家跨国公司，如果你说，“好了，你必须关闭在美国境外的所有服务，”那我们其实也不会那么地赚钱；我们其实可能连盈利都成问题。

　　所以我觉得你这个问题的出发点来自政策角度，就是我们是否希望美国公司向全球发展？我们在美国成长，我觉得我们的很多价值观与这里人们素来珍视的价值观是一样的，而且我也认为我们做得整体来说还算挺好，无论是处于安全原因还是价值观的角度。

　　因为我想，坦白说说，如果不是我们美国的企业，那就会是中国的公司遍布全球。如果我们采取这个立场，说“好的，作为一个国家，我们决定，我们将削弱这些公司力量，让他们难以在不同地方运营，让他们必须缩小公司规模，”那么，肯定会有大量的其他公司非常乐意并有能力取代我们。

　　斯威舍：会努力在中国推出Facebook产品吗？

　　扎克伯格：从长期来看，如果忽略中国这个大国，你很难实现让这个世界更加紧密联系在一起的使命。

　　斯威舍：需要采取什么措施？

　　扎克伯格：我不知道。我的意思是说，现在距离我们采取行动还有很长一段时间。我认为我们需要在某个时间点弄明白，但是我们需要找出一个符合我们原则、目标，并且遵守当地法律的解决方案。否则，什么都不会发生，现在，我们还没找到这么一个交集。

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