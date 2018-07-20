亚马逊晒Prime Day成绩单：会员购买了上亿件商品

作为美国版的“双十一”，Prime Day在7月中旬掀起了全美购物热潮。7月18日，亚马逊宣布，Prime会员在今年的促销日购买了超过1亿件商品。

《每日经济新闻》记者注意到，该消息一出，亚马逊股价随即涨至历史新高，公司市值一度达到9000亿美元，直逼苹果公司。

据媒体此前报道，亚马逊在德国、波兰和西班牙的部分工人在Prime Day发起了罢工，此外，就在促销活动开始后的数小时内，亚马逊的网站和APP就遭遇了技术故障。尽管如此，亚马逊在促销日的前12个小时的销量仍然比去年增长了90%。

“Prime Day的销售总额创下了亚马逊史上最好的纪录。” 亚马逊称，在7月16日，Prime Day的首日，新增会员数量就创下历史之最。据悉，今年早些时候亚马逊的Prime会员数量首次超过1亿人。

除亚马逊以外，美国各大线上零售商也加紧在这周启动促销活动。塔吉特百货（Target）是美国仅次于沃尔玛的第二大百货公司，该公司周二表示，本周的促销活动已创下塔吉特在2018年的最高线上销售记录。

Adobe Analytics分析了全美排名前100的线上零售商中的80家，发现其中收入超过10亿美元的零售商，Prime Day线上销售额的平均涨幅为54%。收入低于500万美元的零售商，线上销售额却下降了18%。