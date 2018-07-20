怒批网约车禁令愚蠢 孙正义滴滴合击日本打车市场

赵陈婷

手握全球大出行领域最大权杖的孙正义（MasayoshiSon）一直有个无法规避的尴尬。

作为软银集团CEO，尽管孙正义通过软银及其愿景基金几乎投遍了全球各大出行公司，但一直没有机会将网约车业务顺利在日本本土落地。

为此，不满的孙正义日前公开抨击了日本政府的网约车禁令。据路透社报道，孙正义在一次针对客户和供应商的年度公司活动直言，“日本法律禁止网约车。我不敢相信还有这样一个愚蠢的国家。”

抱怨归抱怨，老到的孙正义还有后招。

7月19日，滴滴出行宣布与软银成立合资公司，即将在日本为本地居民和游客提供出租车打车服务和智能交通解决方案。

事实上，滴滴和软银联手拓展日本打车市场的消息早在5个月前已经放出风声。但那个时间点，滴滴的官方态度是正在与软银一起研究当地市场条件和政策环境，双方将与出租车公司、监管机构和其他利益相关者开展沟通。

而现在，滴滴和软银应该已经找到了门路。

难啃的日本市场

6月30日，滴滴给自家的专车品牌改了新名字叫礼橙专车。

滴滴出行创始人兼CEO程维在现场感慨，日本出租车的服务给他留下了深刻印象，希望滴滴的出行服务也能有这种服务精神。

半个多月后，程维正式将滴滴的业务拓展到日本。

在进军日本之前，滴滴全球化的版图已经足够丰富。

截至目前，滴滴先后战略投资了新加坡Grab、美国Lyft、印度Ola、巴西99、聚焦欧非地区的移动出行企业Taxify和东北非地区最大的移动出行网络平台Careem。今年4月，滴滴进入墨西哥市场，6月在澳大利亚的墨尔本开始快车业务。

相比之下，日本依然是一个足够诱人的市场。

据软银公司总裁兼首席执行官宫内谦介绍，日本是全球第三大出租车市场；线上出租车打车服务具有良好的发展前景。随着社会趋于老龄化，居民对于便利的城市和区域出行网络有殷切的需求。

但是，滴滴的友商Uber当年在日本市场拓展时曾遇到不少麻烦。

公开信息显示，2013年Uber刚进入日本市场时，野心勃勃希望能把对接私家车的资源那一套打法用上，但是这种模式仅仅运行了一个多月就被当地交通部门叫停。而当地交通部门给出的理由是：这是违法行为，违背了《道路运输法》中对从事出租车辆与司机的有关规定。

不得已，Uber又采取了加盟的模式，与当地的出租车运营商合作，提供移动互联网技术，发展很一般。

对此，Uber创始人TravisKalanick几年前曾公开表达过对日本市场的失望，称该国“监管制度错综复杂”。他最失望的一点是，日本要求载客谋利的人必须要有出租车或者类似的许可证。

但Uber当年在日本遇到的问题，滴滴当下依然需要面对。

有消息称，滴滴计划与日本出租车龙头企业“第一交通”合作，在东京通过移动互联网为第一交通的出租车提供叫车服务，根据实际的运营需求，适当调整运营地区，同时呼吁当地的其他企业进行合作，而且合作双方希望前期服务的对象是来日的中国游客。

而滴滴出行副总裁、滴滴日本CEO朱景士也表示，滴滴日本将引入中国的先进数据平台，帮助本地出租车企业提高营运效率，改善用户满意度，扩展用户基础。

第一财经记者了解到，滴滴计划2018年秋季在大阪开始运营，并陆续在京都、福冈、东京等主要城市向乘客、司机和出租车公司提供服务。同时，滴滴大中华版APP也将推出定制化的日本漫游功能，包括APP内的中日文字信息实时互译功能和本地中文客服。

软银和滴滴的深度绑定

显然，相比中国，日本市场并没有一个对新生事物“友善”的创业环境。

一个访华日本学者曾感慨，在日本，无论是哪个领域，一旦有新生事物进入，立刻会遭到该领域的“既得利益者”的强烈反对。

据了解，日本政府一直以安全为由禁止非专业司机运送付费客户，而且日本有一个出租车行业游说团体反对放松管制。

当被要求回应时，日本土地、基础设施和交通部的一位发言人说，网约车的一个问题是，虽然司机负责运送乘客，但不清楚谁负责维护和运营。

而滴滴这次进军日本市场最大的助力就是得到了软银的支持，和软银成立了合资公司。

要知道，软银对全球出行市场一直虎视眈眈，自家土地上的网约车盘子怎么会轻易放过？

今年5月，软银表示计划将其在Uber和滴滴等网约车公司的股权转让给软银旗下的愿景基金，如果该交易获得批准，愿景基金将成为这一新兴行业中全球最大的投资者之一。

而软银目前已对全球多家网约车公司投资了200多亿美元，除滴滴与Uber外，还包括印度的Ola、东南亚的Grab、巴西公司99等。

愿景基金的投资人除了软银外，还包括沙特主权财富基金、阿联酋Mubadala投资基金、苹果、高通和富士康等。市场普遍的解读是，软银希望通过这一交易，使软银愿景基金的投资人能间接进入快速变革的网约车市场。

有意思的是，这些愿景基金的投资还在软银的撮合下参与投资了Uber和滴滴等网约车公司。

公开信息显示，沙特主权财富基金在2016年掏出35亿美元给Uber，而滴滴在2017年12月获得阿布扎比慕巴达拉公司领投的40亿美元投资。

此外，2016年5月苹果投资滴滴的10亿美元和2016年9月富士康子公司鸿准向滴滴投资的1.199亿美元背后都有软银的身影。

而滴滴的国际化投资也已经和软银实现了同步。

滴滴投资的新加坡Grab、美国Lyft、印度Ola和巴西99中，股东名单里都有软银。

换句话说，作为投资巨头，软银通过广泛的布局已经先后将全球领先的打车平台都收入了囊中，而滴滴是软银的重点投资对象之一。

除了网约车企业，软银还投资了车载芯片生产企业和自动驾驶技术研发企业，可以说软银在出行这一块已经布好一盘大棋。