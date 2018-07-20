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人民日报：知识付费 深耕内容还得加把劲

人民日报：知识付费 深耕内容还得加把劲
2018年07月20日 04:49 人民日报
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　　核心阅读

　　得到、分答、喜马拉雅、知乎live……近年来，“知识付费”逐渐成为互联网的新风口。据统计，去年中国知识付费产业规模约为49.1亿元。发展如火如荼，但也遭遇“成长的烦恼”：部分知识付费产品的知识含金量不高、用户权益得不到充分保障，等等，需要加强治理和引导。

　　传播知识，应多在优质内容方面下功夫

　　为啥愿意为知识埋单？不少用户表示，为了更好地从互联网海量信息中精准“淘”出自己最需要的内容；还有人认为，可以有效地利用通勤、排队等碎片化时间。

　　“在知识付费刚刚兴起时，我购买过《白先勇讲红楼》《李翔商业内参》等产品，‘干货’很多，听下来颇有收获，价格也能负担得起，感觉很值。”北京某高校的大四学生小吕对自己的体验表示满意。

　　高质量的知识付费产品，能为用户有效节省信息选择的时间成本和金钱成本，但也有不少产品令人大失所望，甚至一些明星的“花边新闻”也被作为“知识”放到平台上贩卖。有报道称，某娱乐记者在微博上用一个小时回答了7个问题，进账近3万元；他在其他平台上对52个明星的“爆料”，也引来近2万名用户的付费参与。

　　此外，还有平台邀请名人进驻，当课程主讲人。部分网友疑惑：这些名人的专业知识和能力达到授课的水平了吗？

　　湖南长沙一所高校的陈老师，曾是知识付费产品的忠实用户，花上千元购买了若干课程，包括国学、插花、理财，等等。但从去年下半年开始，她发现很多知识付费产品“变了味”：“我跟风买了几次某知名主讲人的课程，但发现主讲人只在课程里讲段子、‘抖机灵’，或分享一些虚无缥缈、毫无实际操作意义的成功学理论，课程内容价值不大。”

　　去年7月，分答社区邀请网络红人papi酱加入，仅两个月就停止更新；罗永浩在“得到”的专栏也只维持了3个月；咪蒙曾推出在线付费课程《咪蒙教你月薪5万》，承诺会让用户3年涨薪50%，否则退款；有11万人报名，但课程完成率不足1/3。有业内人士认为，虽然借助名人效应能吸引用户参与，但如果不能提供真正的知识，留住用户几乎是不可能的。

　　中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为：“知识付费的本质是传播知识，互联网经济则是关注度经济。知识付费平台如果过度追求短期利益，不在优质内容方面下功夫，就会让这一模式走入死胡同。”

　　一些课程重视营销，不注重产品质量评估与审核

　　今年3月，不少人的微信朋友圈出现了“新世相营销课”的海报。海报上说，每万人购买课程，价格会上涨5元。如果推荐给朋友购买，可以直接获得40%的现金奖励。

　　“新世相营销课刚出来时，我觉得买课的同时还能赚钱，很划算。但仔细想想，其实自己变成了平台营销的渠道，关注点也从获取知识内容转移到了获取收益上，我最终选择了申请退款。”西安某互联网企业员工刘女士说。

　　对此，微信平台发布了官方公告称，“新世相通过多层抽成等方式推广网络课程，违反了《微信公众平台运营规范》。”记者调查发现，在此之前，也曾有若干微信公众号因涉及“多级分销”而被处罚。

　　有专家指出，这种分级营销模式有诸多危害：用户深陷其中，浪费金钱、时间和精力；对于依法经营的企业而言，会造成短期内的不公平，破坏市场秩序；在法律层面，也涉嫌违反相关法律规定，应及时进行查处。

　　除了花样百出的营销方式外，一些课程的宣传推广也十分浮夸。北京市朝阳区的祝女士在朋友推荐下，购买了一套名为《每天一刻钟，让你的孩子赢在起跑线》的早教课程，后发现课程内容只是听听音乐、做做游戏而已，“感觉几百块钱的课时费白花了”。

　　北京大学互联网发展研究中心主任田丽建议：“要保障用户合法权益，需建立客观独立的评价体系。现阶段，许多知识付费平台的‘用户评论’并不真实。对于这种操控网络评价的行为，应从影响市场秩序或者涉嫌虚假宣传的角度对其进行打击。此外，还要强化平台责任，对问题严重的产品给予下架或者消费风险提示。”

　　原创者合法权益亟待保护，让优质产品获得更好回报

　　随着知识付费的兴起，盗版、抄袭行为悄然出现。记者发现，在一些有关知识付费平台的贴吧里，充斥着“加群共享资源”等帖子。此外，通过百度等搜索引擎也可以搜索到一些知识付费平台产品的“破解版”。

　　“有一个知识付费产品的定价是199元/年，但我加入一个QQ群后，发现以9.9元/年的价格就能买到，音质跟原版差别不大，据说是群主利用高级录音设备录制的。”“得到”贴吧的一位网友说。

　　知乎live的某主讲人通过分享考研经验，获得了很高的人气和收益，但不久后她发现，有其他live主讲人直接“拷贝”了她的课程内容，而且人气也很旺……

　　有业内专家指出，如果对知识付费市场的盗版、抄袭现象不加严厉打击，会造成原创作者失去创作动力，导致优质内容的减少，影响产业良性发展。

　　为知识付费，是对知识价值的最好回报。中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧认为，“知识付费平台应与作者就作品归属或著作权归属等进行事先约定，以保障作者的合法权利。比如，注重保护作者的作品著作权、包括署名等的著作人身权、获得报酬等的著作财产权。”

　　据了解，目前各大知识付费平台已采取多种措施，加强产品内容的知识产权保护。此外，各大知识付费平台也与淘宝、闲鱼等电商平台建立了绿色通道，一旦发现在电商平台上有课程被倒卖，就会及时沟通和投诉，直至侵权产品被下架。

　　朱巍建议，在实践中还应多采用先进的技术手段，并提高违法成本，才可能取得较好的保护效果。

　　做实内容 做优服务（记者手记）

　　“吾生也有涯，而知也无涯。”学习之于当下的人们，可谓无比重要。知识付费为互联网用户提供了一种更快捷、高效的知识获取方式，为知识生产者带来收益的同时，也让知识得到了更多尊重。

　　然而，随着知识付费的兴起，产品内容无价值、缺营养等问题也相伴而生。须知知识付费不是“割韭菜”的生意，“物有所值”是每位用户的核心需求。如何在生产传递有效知识与实现自身经济利益之间找到平衡点，是知识付费平台运营者应该思考的问题。对此，平台理应承担起首要责任，应严格标准、加强审核，向社会传递有效知识和正确价值理念。如果一味追求短期经济效益、放弃深耕知识内容，只在营销和推广上“做文章”，最终造成效益、口碑尽失，势必悔之晚矣……

知识付费营销
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