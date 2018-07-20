特斯拉在中国生产汽车绝非易事 有三大挑战

新浪美股讯 特斯拉希望在中国生产汽车有助于增加销量，这说起来容易做起来难。

在与中国政府经过多年谈判后，这家美国电动汽车制造商于本月获准在上海建立生产中心。一旦完成，工厂每年将为许特斯拉增加50万辆汽车产量

第一批汽车应该在五年内开始下线，但特斯拉必须克服一系列巨大的挑战才能使其大胆的计划取得成功。

特斯拉正在独自行动，能行吗？

中国正在让一家外国汽车制造商首次在没有当地合资伙伴的情况下独立开店。

独自进行意味着降低了特斯拉与中国竞争对手分享宝贵技术的风险，但这可能会使中国严厉的法规面临更大的挑战。

中国汽车咨询公司Sino Auto Insights的负责人涂乐表示，“特斯拉将需要在工厂建立之前，与当地政府进行商谈。

特斯拉的目标是在两年内建造工厂。涂乐说，“看起来非常乐观。”、

即使该公司独资成立，如果工人离开并加入竞争对手，特斯拉的知识产权仍有可能最终落入竞争对手的手中。

“特斯拉不能保证核心技术不泄密，”夏威夷大学马诺阿分校中国企业专家埃里克哈维特说。他补充说，特斯拉也可能很难找到足够的技术工程师为其上海工厂配备人员。

特斯拉建厂的钱从哪来？

特斯拉尚未表示在上海建立生产中心的成本是多少，以及资金确切来源。内华达州电动汽车制造商Gigafactory，为生产锂电池耗资数十亿美元。特斯拉目前面临资金紧张问题，明年将有超过10亿美元的债券到期。尽管特斯拉是汽车行业的中坚力量，但它仍未开始盈利。

信用评级机构穆迪在3月份将特斯拉债务评级进一步下调为垃圾债券，这可能会使公司未来筹集资金变得困难且成本更高。研究公司BMI的分析师Fabrice Gatwabuyege说：“进入债务市场为工厂筹集资金将是一个没有吸引力的选择。”

此外，马斯克在Twitter上对分析师的攻击也破坏了他在投资者中的声誉。

特斯拉能否达到产量目标？

如果特斯拉要在中国实现其雄心壮志，首先需要证明它可以成为大众汽车制造商。

该公司一直无法达到模型3的生产目标，并且一直处于烧钱中，一些人怀疑特斯拉可能在中国也会遇到类似问题。

咨询公司Cox Automotive的分析师Michelle Krebs说：“除非它突然想出如何在加利福尼亚迅速扩大产量，否则很难想象它在中国不会遇到同样的挑战。”

BMI的Gatwabuyege说，特斯拉过于依赖自动化和错误判断对电池技术的需求，它必须快速弥补自己的缺陷。如果能够做到这点，它可以在中国工厂实现产量目标，他补充道。