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父母朋友圈疯转的“伪科普”谁炮制的？

父母朋友圈疯转的“伪科普”谁炮制的？
2018年07月20日 02:25 新京报
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　　父母朋友圈疯转的“伪科普”，谁炮制的？

　　漫画/勾犇

　　视点

　　不少“伪科普”其实是真广告，“伪科普”信息本身是许多不法商家逃避广告审查义务的手段。

　　在不少中老年人的微信朋友圈，往往能看到转发的大量所谓“科学研究表明”文章。开头都“科普范儿”，充斥高深晦涩的专业名词、“重量级”专家解读、“权威”数据援引。近日，“新华视点”记者调查发现，这些“伪科普”式虚假医疗广告，大多集中于两性疾病、健康养生等领域，被一些民营医疗机构或商家利用，包装宣传其产品或服务。

　　对于这类“伪科普”信息，相信许多人应该不会太陌生，它们经常出现在朋友圈或者亲戚群里。面对这些“伪科普”，别说一些缺乏相关科学常识的人，就是许多文化程度较高的人也经常缺乏“免疫能力”，时不时“中招”。

　　原因是，这类“伪科普”信息不是一眼能看穿的粗制滥造的“营销帖”，或者有明确标识的广告，而是利用了人性中的认知偏好精心炮制而出。一句话，它就是专门为让人“入坑”而来，其伪装术堪称科普界的“竹节虫”。

　　可是，“伪科普”就是“伪科普”，不会是真的，伪装得再精巧，也依然“假的真不了”。这种“伪科普”文章，提供的是假信息、假逻辑、假论证，对人当然也就只能造成误导，不可能产生任何正面作用。实际上，在医药、养生领域，由此类“伪科普”造成的伤残、中毒、毁容、延误治疗、病情加剧等恶果，简直数不胜数。

　　比如，此前有人打着科普的名义，断言所有疫苗都有害，劝告父母别给宝宝打疫苗，导致一些父母产生“疫苗恐慌症”。但实际上，疫苗为人类的健康筑起疾病预防的绿色城墙，让无数人远离传染病的侵扰，大大降低了流行病的发病率，甚至消灭了像天花这样的疾病。

　　这次新华社的调查报道表明，许多“伪科普”文章的炮制，其实是源自一些人处心积虑、有策划、有诉求的刻意“炮制”，背后是一些人见不得光的蝇营狗苟。不少“伪科普”其实是真广告，“伪科普”信息本身是许多不法商家逃避广告审查义务的手段。

　　从法律角度上说，炮制“伪科普”文章实施广告宣传，无异虚假广告，显然是违反了《广告法》中对于广告真实性的最基本的要求。虽然“伪科普”文章利用了信息传播和广告宣传之间模糊的地带，但背后的利益诉求却是很难掩盖的。另外，一些“伪科普”炮制者，本身就相当无知，为了达到传播效果，往往刻意夸大某类疾病的严重程度、传播速度。如此，那就是在编造虚假信息，可能触犯《刑法》中“编造、故意传播虚假恐怖信息罪”。

　　可以说，打击恶意炮制“伪科普”的行为，于法有据，相关部门以及一些自媒体平台也不妨行动起来，真正从“生产”端堵住此类虚假错谬信息的出现。科普之益，在于其真，炮制“伪科普”违背了科学伦理和法律的底线，依法打击，相信也是许多深受其害的网友盼望已久的事情。

　　□温文（媒体人）

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