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网贷爆雷潮反思： 长期“无证驾驶” 违规经营惹的祸

网贷爆雷潮反思： 长期“无证驾驶” 违规经营惹的祸
2018年07月20日 02:19 21世纪经济报道
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　　本报记者 谢水旺 上海报道

　　炎炎夏日，网贷行业却凛冬已至。

　　今年6月以来，各地网贷爆雷的消息接踵而至，投资人信心跌至谷底。

　　对此，江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰直指问题核心，7月19日他告诉21世纪经济报道记者：“从已发生爆雷的平台来看，主要原因在于违规经营，通过承诺高利返现，设立资金池，发自融标甚至是假标。”

　　有消息称，近日银保监会召集互联网金融业内人士开会，针对网贷行业流动性风险，讨论加快推出网贷备案，近期或有相关监管政策出台。业内人士认为，网贷牌照制可能性比较大。

　　主要原因是违规经营

　　业内有一些声音，将此次爆雷潮归咎于挤兑危机，认为备案再次延期导致投资者失去信心，也有指责媒体报道“不准确和过度渲染”，要求给予行业正能量。但对于此轮风险发生，业内已有共识，主要是平台自身原因所致。

　　互联网金融专家、江苏兀峰信息科技董事长嵇少峰此前曾从事地方金融监管工作多年，早在2014年，他便直言“99%的P2P即将死亡”。嵇少峰告诉21世纪经济报道记者：“主要是平台自己的问题，如果都是信息中介，何来挤兑之说？前几年搞期限错配、资金池，甚至假标，现在投资者资金流入少，且不良上升，这才出现资金断裂。P2P信息中介本不存在所谓流动性问题，至多是债权转让项目没人购买，不至于跑路。”

　　金诚同达律师事务所律师彭凯在接受21世纪经济报道记者采访时认为，资金端方面，流入减少确实导致了平台流动性管理压力增大；至于资产端，可以说是“积重难返”，也是行业发展中的既存现象，即使认真经营，很多平台或多或少都走过弯路，比如历史坏账、大额标、自融自保，甚至有些存在假标问题。本以为船小好掉头，却发现是弯路难回头，历史上的窟窿，在这个特殊时期就浮现出来了。

　　分析近期爆雷的平台，比如，投之家涉嫌集资诈骗，银票网实际控制人易德勤投案自首，永利宝董事长余刚、董事兼CEO张玉丰跑路，据P2P业内人士告诉21世纪经济报道记者，三家平台均存在假标现象。

　　或实行“牌照制”

　　回顾P2P监管历程，从2007年至今，网贷行业发展已十多年，但平台良莠不齐。当各类理财公司在银行旁边开设门店，开展业务；当各类理财平台线上募集资金，甚至组织投资骗局，野蛮生长时，行业却并无准入制度，监管确有缺位。

　　直到2016年，国务院办公厅下发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，专项整治为期一年；同年，银监会等四部委公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（简称《暂行办法》），由地方金融监管部门负责备案登记。

　　不过，P2P不受地域限制，可在全国展业，各地备案标准不一，存在监管套利现象。且地方金融办本身存在发展和监管的矛盾，统一标准势在必行，原定于今年6月底的备案实质性暂停。

　　但也有业内人士指出，此前监管规则理想化，与行业实际情况差别太大，导致后期整改难度很大；在整改工作中，重视程度也有待进一步提升，导致整改工作一拖再拖，使行业在太长的时间内处于“无证驾驶”阶段，集体性“违规”经营成为常态，一方面劣币驱逐良币，另一方面也给很多不法分子以可乘之机。

　　“我们真心做实在项目，挣实在钱，一直在积极整改，但监管不确定太大，也没搞清楚怎么管，合规成本又太高，失去信心，决定清盘，不发新标，慢慢退出。”7月19日，上海一家P2P平台负责人坦言。

　　7月初，互联网金融风险专项整治工作领导小组组长、央行副行长潘功胜表示，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。潘功胜强调：“P2P是一个信息中介，不是信用中介。”

　　嵇少峰认为：“看当前形势，监管有三种可能性，一是将备案条件上升到牌照制、接近审慎监管的程度，对平台资本金、杠杆率、股东背景等作一系列要求，类似于银行；二是无限期延长备案期限，让不合规P2P自动退出市场；三是出台备案规则，但很大可能对市场起不到多少整治作用，因为合规平台努力向好，坏平台谁来管？地方金融监管力量不足，且合法整治的手段不够。另外，地方政府一旦让平台通过备案，就等于政府给了背书，备案的就一定不出问题？出问题投资人找谁？所以，最终P2P监管要么引进合格投资人制度，要么按公开发行证券或类银行机构管理，备案制只是暂时的权宜之计。”

　　“无论是牌照制还是备案制，无论是信息中介还是信用中介，都是形式，最重要的是一定要有准入标准，并把实质性风险控制住，《暂行办法》十三条红线早已明确，让金融所有行为关在金融监管的笼子里。”陆岷峰认为。

　　不过，也有业内人士指出，互联网金融风险专项整治工作领导小组对虚拟币、ICO融资、现金贷等监管的雷霆之势值得肯定。潘功胜也称，对一些新的互联网金融产品和业态的出现，在现有法律和政策框架中，如果不符合，那么“露头”就打。

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