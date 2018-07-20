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TV子公司获5亿增资 暴风集团解局资金困境

TV子公司获5亿增资 暴风集团解局资金困境
2018年07月20日 02:19 21世纪经济报道
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　　本报记者 饶守春 北京报道

　　在董事长冯鑫以近乎公开信的方式披露目前面临的资金困局十天后，暴风集团（300431.SZ）的一些变化正在发生。

　　7月18日晚间，暴风集团公告称，公司控股子公司暴风统帅科技有限公司（下称“暴风统帅”）正在筹划增资扩股事项，拟引进战略投资者，涉及资金5亿元。另外，冯鑫将出任暴风统帅首席产品官。

　　工商资料显示，暴风统帅系暴风集团旗下互联网电视品牌“暴风TV”运营实体，此次增资也被公司方面认为，将有利于暴风统帅进行研发投入和持续产品升级，进一步抢占互联网电视市场份额，从而提高子公司整体竞争力。

　　稍早前在暴风集团发布的《三年大考，暴风雨中的暴风——冯鑫的内部两小时长谈》（下称“《长谈》”）中，冯鑫曾预估暴风TV在2019年实现盈利，2020年左右完成一二十亿利润的期望值。

　　不过，转身“All for TV”后的暴风集团，能否如愿实现上述愿景，仍有待时间的检验。

　　5亿增资“解渴”

　　根据7月18日晚间的公告，暴风统帅将有望获得投资人5亿元增资，但目前最终方案尚未确定，仅为合作意向性协议。交易完成后，投资人将有权选派1名董事。

　　同时，冯鑫将出任暴风统帅首席产品官，被认为将在产品、增值业务收入和系统化建设方面进一步帮助暴风统帅团队。

　　天眼查资料显示，暴风统帅目前共有股东10位，其中第一大股东为暴风集团，持股27.34%，第二大股东则是持股24.40%的宁波航辰投资管理合伙企业（有限合伙），另外奥飞娱乐（002292.SZ）也持有其9%股权。

　　事实上，早在去年下半年暴风集团即筹划过多次暴风统帅的增资扩股事宜，并一度计划让出后者的控制权。

　　2017年7月，暴风集团发布停牌重组公告，称拟采取增资及股权转让等方式为暴风统帅引进战略投资者。根据暴风集团基于预期融资规模的预计，完成交易后上市公司将失去对暴风统帅的控制权。

　　但至12月8日，这一重组计划最终终止，并更改为由东山精密（002384.SZ）和如东鑫濠产业投资基金管理中心（有限合伙）两家公司对暴风统帅进行入股，分别出资4亿元合计8亿元，成为其重要股东。由此，暴风集团保住了对暴风统帅的实控权，彼时后者的估值约为40亿元。

　　对于此次增资，暴风集团方面表示，暴风统帅目前尚处于市场扩张期，进一步发展需要大量资金支持，此次增资的主要目的，是进行研发投入和持续产品升级，不断改善用户体验，提升产品和服务竞争力，进一步抢占互联网电视市场份额，从而提高暴风统帅整体竞争力。

　　与大多数互联网电视厂商类似，暴风统帅目前仍未实现盈利。

　　暴风集团去年年报显示，2017年暴风TV实现营收13.48亿元，经营活动现金流为净流出6.34亿元，净利润亏损3.2亿元。

　　不过根据暴风集团2018年半年度业绩预告显示，暴风TV营收出现大幅增长，今年上半年预计实现营收6.57亿元至6.62亿元同比增长17.22%至18.11%。但意外的是，暴风集团预期归属于上市公司股东的净利润则亏损8500万元-9000万元，上年同期则盈利1572万元。

　　对于业绩出现亏损的原因，暴风集团方面解释，在于互联网电视业务处于快速拓展期，为了积累客户，进一步抢占市场份额，保障暴风TV能够顺利完成业务目标，加大营销推广力度，成本费用增加，同时互联网视频广告业务收入同比下降，影响了公司整体利润水平。

　　押注电视破解困局

　　“暴风TV”在上半年的营收大增，也使目前面临资金压力的暴风集团，将公司发展未来押注于互联网电视方向。

　　《长谈》中冯鑫表示，当前暴风集团的核心战略为两件事，第一为紧紧抓住互联网电视业务的发展，并表示将“All for TV”；第二则是互联网电视以外的其他业务下决心动“大手术”，“对于传统视频广告业务，我们将继续加强产品技术创新能力、高效运营，提升视频业务的盈利水平”。

　　暴风集团一位人士对21世纪经济报道记者表示，细化理解目前的两大战略，即是坚持以互联网电视为主要业务发展，对类似暴风魔镜、体育以及视频等业务，将在可行的范围内进行重组和优化。

　　“暴风集团‘All for TV’战略的有效实施，依赖于暴风TV销量的持续增长，不断扩大TV的活跃用户基数；以及TV平台互联网运营收入的持续扩大，提升TV业务的盈利水平。”上述人士说。

　　也许是出于对互联网电视前景的看好，冯鑫在《长谈》中预期，暴风TV在2019年可以进入盈利期，2020年和2021年应该至少有一二十亿利润的期望值，而且还会保持很高的增长速度。

　　“背后的原因是电视的生命周期长，ARPU值高。互联网电视的价值一旦释放是挡不住的，”冯鑫称，“TV发展的过程中有两个重要的数字。第一个是今年就要完成的，一年两百万台的销量，第二个数字是六百万台。”

　　对于冯鑫对互联网电视市场的乐观，外界似乎并不买账，其中原因之一是整个行业目前处于下滑期，且面临激烈的竞争。

　　根据2017年（第十三届）中国平板电视行业大会公布的数据，2017年互联网电视品牌整体份额已下跌至10%。而在2016年年中，这一数字一度高达20%左右。中国电子商会月初发布的有关报告则显示，市面上互联网品牌电视厂商仅小米一家艰难维持，市场份额跌至9%。

　　中国电子商会副秘书长陆刃波表示，由于互联网电视产业链不完善，不具备生产、研发等能力，价值商业模式虽然理论上成立，但现实中并未实现，因此互联网电视接下来可能还将持续萎缩。

　　外界对暴风集团“转型”TV的持疑，另一原因是冯鑫个人以及暴风集团面临的资金困局。7月7日，由于与中信资本（深圳）资产管理有限公司的股权转让纠纷，冯鑫持有上市公司327.13万股股份遭司法冻结。

　　不过，冯鑫对此表示，自己个人的债务风险不会传递给暴风集团，同时也会与暴风TV进行隔离。

　　（编辑：巫燕玲）

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