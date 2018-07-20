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易居上市融资44亿 要做二手房中介服务商

易居上市融资44亿 要做二手房中介服务商
2018年07月20日 02:19 21世纪经济报道
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　　本报记者 唐韶葵 上海报道

　　导读

　　未来，易居将拓展房屋网络及房屋经纪平台的收入来源。

　　易居企业集团（简称“易居”，02048.HK）于7月19日发布公告，公司发行3.22亿股，发行价为每股14.38港元；每手300股，7月20日上市。以14.38港元每股计算，将获得全球发售所得款净额约44.34亿港元。

　　此前从美国退市的易居有很多不同的业务板块，其中一块就是这次上市的交易服务业务板块。易居下一阶段的商业模式已然清晰。

　　7月19日，易居媒体答谢晚宴上，易居董事长兼总裁周忻表示，“未来房地产市场处于动荡和变革过程中”，特别是在市场波动的情况下，更应该给行业正能量。在中国房地产迎来转折的关键时刻，易居准备再出发，下一阶段的重点服务对象，换成了中小二手房中介门店。其回忆起2007年奔赴美国纽交所上市时，定位要做中国房地产行业最好的服务生，而接下来，易居要做中小二手房门店的服务生。周忻戏谑地自我调侃道，这就是所谓的“孙子”理论，服务方式创新，但服务理念不变。

　　犹如金融“泰山会”一样的房企“泰山会”正浮出水面：在公开招股之前，周忻持有易居25.622%股权，为单一最大股东和控股股东。其余74.378%股权由26家中国百强房企为背景的企业和5家机构持有。其中，恒大、碧桂园和万科三家房企巨头分别持股15%；阿里巴巴、华侨城、恒基集团李家杰、新加坡城市发展集团（CDL）四大基石投资者认购金额合计2.74亿美元。

　　在二手存量市场逐渐扩大的今天，周忻联手这些同样看重存量房地产市场潜力的行业领头羊，为其二手房服务平台房友扩张奠定基础。未来，易居将通过拓展房屋网络及房屋经纪平台的收入来源，不断巩固其在一手房代理市场的领导地位，从而巩固其房地产（一、二手房）交易服务提供商的地位。

　　强大股东阵容

　　26家房企豪华股东阵容中，有5家为2018年房地产前十强企业，另有21家房企位列2018年房地产百强企业榜单。

　　实际上，围绕周忻身边的26大房企股东，犹如1993年成立的“泰山会”，是百亿富豪俱乐部。这群房企与易居的合作也早有渊源。比如，恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧曾透露，2016年恒大在全国有7个项目开盘，在2天中实现百亿销售，其中有70亿就来自于易居的销售团队。

　　又如，2005年，周忻旗下的上海房屋销售（集团）有限公司和上海臣信房地产经纪有限公司联手打造成立“易居臣信”；2010年9月，易居宣布与绿城中国建立长期战略合作伙伴关系。

　　目前易居市值已达200多亿元。谈及为二手房中介提供服务的信心所在，易居CEO丁祖昱表示，首先，易居最大的价值不是资产，而是团队。其次，他认为，目前中国房地产开发投资仍然可以保持13万亿-15万亿的市场规模。去年房企不断修正公司价值，今年则是做服务类企业的机会年，此前几家大房企的物业管理公司集中上市，资本市场给的PE水平多数能到10以上，普遍高于房地产企业，这表明行业服务价值正在逐渐体现。

　　此外，丁祖昱还指出，易居的专业价值，体现于CRIC系统。CRIC系统目前已涵盖83000个住宅项目、20000个商业项目、736000幅地块的资料，涵盖全国367个城市。其测评及排名服务则包含四大行业研究测评报告及五大排行榜。

　　彻底进入二手房市场

　　正如易居招股书披露，易居此次上市，所募集资金主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务。

　　丁祖昱透露，易居去年实现4300亿销售额，在房地产服务行业中排名第一，今年希望突破6000亿，明年希望突破9000亿，争取冲万亿。而易居市场占有率也从去年的3%提升到今年的5%。根据一手房市场容量发展以及房企集中度不断提升，易居规划明年市场占有率达到8%。咨询服务的数据产品在不断创新，能够提供各类数据和专业服务。

　　经历5次上市，易居三大业务体系日益稳固，包括一手房代理服务、房地产数据及咨询服务和二手房经纪平台。早在2016年，链家地产研究院就曾发布二手房交易已有5万亿规模，中国进入存量房市场时代。基于对二手市场的认知，易居在2016年启动二手房交易板块，这次借上市彻底进入了二手房市场，“接下来要做的一件很难的事情就是如何做好他们的服务，也是这次上市新的起点。”周忻说。

　　易居借房友平台实现一二手房服务联动，就是一个明确的信号。据了解，房友开创了一种全新的轻资产商业模式——S2B2C模式。其核心为向中小型中介提供房友品牌下的全面服务，从而帮助其更好地服务客户。

　　截至今年6月底，房友快速发展到8000家门店，过去半年新增4000家房友门店。易居利用这8000家门店开始了一二手房联动的相关服务。

　　从2016年1月至2017年底，短短两年时间，房友全国网络已覆盖4075家门店。2018年底，房友门店规模计划扩张至10000家门店。

　　周忻强调房友不存在加盟，而是做服务。“我们做了25年开发商的马仔，接下来能不能做8000家、1万家中小型二手房公司的马仔？”周忻指出，易居正站在一个新的历史起点上。

　　此前，丁祖昱曾透露，易居二手房板块开始有收入，预计2018年亏损额将减少，希望在2019年实现扭亏为盈。

　　反观2017年，易居向杭州、上海、郑州三个城市的二手房经纪合作门店植入一手房代理业务，结果促成192个新楼盘的销售，实现交易金额67亿元。2018年，房友有计划将这项业务扩张至51个城市。

　　易居更希望打造房地产服务闭环：三大业务体系覆盖了从房地产开发投资、营销推广、二手房交易全产业链服。在三大业务及轻资产模式的推动下，易居企业集团的业绩获得大幅增长。根据招股书披露的财务数据，从2015年到2017年，易居收入从27亿元增至46亿元，年复合增长率为30.6%；年利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元，年均复合增长率为107.8%。

　　值得一提的是，在招股书中，易居坦言，公司存在信贷风险集中情况，主要由于2015年、2016年及2017年12月31日，应收账款、应收票据及贸易性质的应收关联方[易居（中国）控股共同控制下的关联方除外]款项总额中，分别有30.57%、34.93%以及49.00%来自最大客户，且分别有36.37%、40.89%以及55.34%来自前五大客户。（编辑：贾红辉）

周忻易居丁祖昱
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