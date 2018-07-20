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小米携手金山云入局边缘计算 借势争抢千亿美元蛋糕

小米携手金山云入局边缘计算 借势争抢千亿美元蛋糕
2018年07月20日 02:19 21世纪经济报道
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　　本报记者 白杨 北京报道

　　边缘计算如同一股飓风，正在席卷全球。

　　海外，亚马逊推出AWS Greengrass边缘计算平台，微软发布Azure IoT Edge服务，思科英特尔高通等也纷纷开始探索MEC（mobile edge computing）技术及应用。

　　据国际数据公司IDC预测，到2021年，全球云计算市场的规模将达到5650亿美元，这其中约有20%为边缘云，市场规模可达到1130亿美元。

　　为争夺这千亿美元规模的市场，国内相关企业纷纷打响军备竞赛，运营商、设备商、CDN（Content Delivery Network，即内容分发网络）服务商和云服务商等领域的众多企业大举布局边缘计算。尤其是在历经云计算、人工智能之后，没有谁再愿意错过任何一个可能的科技浪潮。

　　7月18日，边缘计算领域迎来一个组合选手：小米和金山云联手发布了“1KM边缘计算”解决方案，二者希望通过以“云+IoT”的组合来掘金边缘计算。

　　“1KM边缘计算”

　　近年来，各类智能硬件层出不穷，而且这一趋势将愈演愈烈，估计用不了多久，人们生活的方方面面都将被智能硬件紧密包围。

　　小米路由器便是这些智能硬件其中之一。小米生态链副总裁唐沐告诉记者，小米路由器推出不到5年的时间，日活用户已超过1100万人次，日连接设备超过1.3亿台。

　　但随着硬件设备数量的增加，产生的数据量也迎来爆炸式增长，并引发一系列新问题。比如受限于传统网络分布和传输技术问题，终端用户仍然会遭遇高延迟、网络堵塞、信息劫持等问题，极大地影响用户体验。

　　目前，面对数据爆炸式的增长，企业较明确的解决方案大致分为三个方向：一是继续推进网络基础设施建设，比如增加网络带宽；第二是新建和扩建大型数据中心，提升云计算中心的承载、计算和传输能力；第三，则是对海量数据进行分流处理，疏导云计算中心的压力。

　　边缘计算对应的便是第三种方案，因为将计算能力推送至边缘设备，实际上就是一种分流处理。

　　7月18日，金山云CEO王育林向21世纪经济报道记者表示，“1KM边缘计算”解决方案，就是借助小米路由器连接上亿台设备的优势，来解决长期困扰业界的从CDN节点到WiFi终端之间最后一公里的网络速度和安全等问题，从而打造距离用户最近的边缘计算。

　　具体而言，基于“1KM边缘计算”的智调度，小米路由器在对网络进行感知后，可以判断使用哪些CDN节点覆盖能够达到最好效果。同时，路由器基于用户识别请求，还能利用大数据分析DNS解析，替换错误DNS的服务器，保障网络安全。

　　值得注意的是，金山云和小米同为“雷军系”企业，且一直保持紧密合作。据记者了解，金山云目前是小米的全面云服务商，提供从底层至应用层的全面云服务。

　　有业内人士指出，“1KM边缘计算”解决方案只是金山云和小米由底层云计算资源向深度合作的开始，而未来的IoT（物联网），才是双方合作的最大看点。

　　刚刚在港交所挂牌的小米，将自己定义为一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。据招股书披露，小米IoT平台已连接1亿台设备（不包括智能手机及笔记本电脑），若以联网设备数量口径统计，小米占全球消费物联网市场份额为1.9%，亚马逊和苹果分别为1.2%和1%。

　　在王育林看来，边缘计算未来会和人工智能、物联网、区块链等新技术相结合，不断延伸出更多应用。而这些，都需要足够的IoT设备作为基础，才能真正落地应用。

　　边缘计算爆发

　　边缘计算虽然是非常重要的产业发展方向，但是，它并非是现有云计算的替代品。“边缘计算不是独立存在的，而是包含在云计算整体中的一部分，如果没有云，更谈不上边缘计算。”王育林表示。

　　那么，哪些业务适用于边缘计算？王育林介绍，首先，是那些需要本地化的能力服务。比如智能门锁，它就需要能够在终端上做处理；其次是数据存储，很多智能硬件产生的“小数据”，需要实时处理或者只需在本地交互，上传至云端很容易造成带宽和存储量的浪费，更好的办法就是在边缘终端进行计算。

　　网宿科技副总裁李东18日告诉21世纪经济报道记者，在边缘计算的发展过程中，CDN会释放更大的价值。“因为CDN天然的分布式网络架构，可以满足对数据进行分流处理的需求，同时CDN的加速服务也能降低数据处理时延。所以对于CDN平台而言，只需要通过软硬件的部署升级，就能成为边缘计算平台。”

　　王育林也表示，边缘计算的发展更像是CDN的本能。因为从互联网出现那天，CDN的需求就一直是刚性的，直到今天这一需求都没有被充分满足。CDN要实现的是如何通过现有的网络，把业务高效、准确的传递给用户，这与边缘计算的理念不谋而合。

　　但之所以直到近期，边缘计算才开始更多的被人们提及，是因为它相当于一个工业体系，是由多个环节共同组成，并且缺一不可，其中便包括云计算、智能设备和数据处理能力等。

　　近些年，云计算出现飞跃式发展，几乎所有互联网企业都已经上云。智能设备的普及也正在进行时。过去，智能手机虽然便利，但它的稳定性、传输性都不够稳定，而现在越来越多的智能家居设备，则是处理边缘计算的最佳载体。此外，大数据和人工智能的发展，使得终端能够承担起运算、调度的任务。

　　王育林表示，边缘计算今天看上去只是迈出一小步，但这是互联网技术这几年高速成长起来，所有环节都在努力的结果。而边缘计算未来的发展，也同样需要这些环节的推动。

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