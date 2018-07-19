JAT时代：改变中国 顺道改变世界

代表中国互联网的三家公司京东、阿里巴巴、腾讯继续在今年的《财富》世界500强排名中高歌猛进。在这个过程中，它们不仅深刻地改变了中国实体经济，同时也彰显了各家的全球化野心。

作者：杨安琪 | 《财富》（中文版）

今年京东集团在《财富》世界500强中排名181位，比去年的261位提升80名；

阿里巴巴集团位列300位，较去年提升162名；

腾讯控股位列331位，较去年提升147名，或许只有中国互联网公司才能够拥有如此巨大的提升幅度。

京东

1998年6月18日刘强东在北京中关村租下一个4平米小柜台创办京东，2004年京东开始转战电商，并在几年的时间里将618打造成为规模巨大的购物狂欢节。随后京东将618的持续时间不断拉长——这家公司希望用户在年中能够将购物预算消费在京东。

最终结果也应该让电商强人满意：从2018年6月1日0点到6月18日24点，用户累计在京东下单金额达1592亿元，并且在此期间90%以上自营订单实现当日达或次日达。

90%以上自营订单实现当日达或次日达是一个极其让竞争对手敬畏的数字。这表明京东需要承载巨大的订单和物流负荷。在此期间，京东不同层级无人仓项目已达到27个，日订单处理能力同比增幅达1415%。这些完全依靠于过去20年间刘强东一手打造的覆盖全国的物流体系，或许也体现了它的另一面：京东并非一家零售公司，而是一家纯粹的科技企业。

事实正如我们所看到。在经历10多年的高速增长期之后，中国的网上零售额已经占到全社会消费品零售额的22.67%，同时仍旧以后者3倍的速度在增长。可以说，以电商为代表的零售业效率提升催生了京东、阿里巴巴等一批中国互联网企业跃升世界500强。

随着网上零售来自于中国互联网人口的红利在衰减，已经在线上零售基础设施上构筑了优势的京东、阿里巴巴和腾讯正在寻求与线下零售商合作，推进线上与线下的融合，以拓展剩余77%的线下零售空间；与此同时，借助于多年来在物流配送、供应链管理以及用户数据等领域的零售技术积累，以京东、阿里巴巴和腾讯为代表的一批中国零售基础设施服务商正在借助于技术和资本输出，开拓更为广阔的全球市场。

“京东正在进行的是‘无界零售’的发展模式，而在美国市场，电商就是电商，线下就是线下，二者有着明显的区隔和界限，我认为在美国市场也会有很多将线上线下零售结合的机会。”就在几天前，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东在接受《财富》执行主编Adam Lashinsky采访时，谈及了京东正在按照计划拓展包括美国在内的全球市场。

过去的4年间，京东和腾讯的合作取得了成功。在进入全球市场时，京东希望能够和谷歌的合作复制这一成功模式。谷歌在今年年中宣布投资京东5.5亿美元，资金之外，京东将通过谷歌进入更多全球市场。根据协议，它将通过Google Shopping在包括美国、欧洲、东南亚在内的多个区域进行销售。同时，谷歌必须在商品搜索方面夺回被美国电商巨头亚马逊抢占的份额，才能在该领域占有一席之地。京东有丰富的商品，谷歌有市场份额，优势互补就能达成共赢。

刘强东在一封对员工的信中说：“在今后的十年，我们的供应链服务也将大力输出到全球市场，两年前我们以物流为载体开始了在东南亚地区的布局，今年通过与谷歌的合作，我们也将继续开拓欧美和其他市场，将中国模式反向拓展到海外，实现低成本、高效率的中国制造通全球、全球商品通中国。”

阿里巴巴

阿里巴巴和他的创始人马云从来不缺少话题。马云往返于全球各地，试图把自己的商业思想在全世界布道。实际上，就在不久前的7月12日，联合国秘书长古特雷斯宣布成立数字合作高级别小组，任命阿里巴巴集团董事局主席马云、比尔及梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨为联合主席。

如果更现实一点来说，阿里巴巴和京东一样把目光首先放在距离中国较近、电商潜力巨大的东南亚地区。这一地区与中国有着一个重要的共同之处：都有一个新兴的、深谙科技的中产阶级。

2016年4月，阿里巴巴斥资10亿美元收购了东南亚最大的本土电商品牌Lazada 51%的股份，并任命彭蕾担任公司的首席执行官，后者是阿里巴巴最初的18位创始人之一。如今在6个东南亚国家，现已经有超过5.6亿用户使用Lazada这一平台。根据分析师预测，彭蕾将为Lazada获得淘宝那样的飞速发展奠定基础，同时把这家公司一起整合到阿里巴巴旗下。

值得一提的是，阿里云服务已经成为全球第三大云服务厂商。这项业务最初曾经让阿里巴巴所有人失望，甚至公司内部有人认为这项业务的负责人王坚是个骗子，原因是在最初大规模的投入后，集团没有收到任何回报。直到后来，那些嘲笑者被证明是错误的。如今阿里云年收入超过100亿元，高盛甚至认为，亚马逊云服务AWS和阿里云将成为全球最大的两家基础设施技术公司。

53岁的马云最近在杭州总部用英语接受《财富》执行主编Adam Lashinsky采访时意味深长地说：“我们更理想主义。我们想在赚钱的同时做点好事。相比产品，我们更信任人。”

腾讯

以社交起家的腾讯依然是中国互联网领域无可争议的社交霸主。今年第一季度，微信及WeChat合并月活跃用户数为10.4亿，QQ月活为8.06亿。虽然用户增长接近天花板，但这些大量的用户仍有极大的空间可以挖掘，腾讯正在与合作伙伴共同探索为用户提供更加多元化的移动互联网服务体验。

比如伴随微信小程序各类功能接口和组件开放，微信正在全面迈向系统级生态。7月11日，微信团队披露了小程序成绩单：已上线小程序100多万，有超过150万的开发者、5000个第三方开发平台。

小程序凭借强大的服务场景连接能力和其轻量化特性，已经逐步成为零售行业解决方案中的重要组成部分。这也是腾讯智慧零售战略的重要体现。腾讯甚至专门成立了智慧零售战略合作部，希望通过微信公众平台、微信支付、小程序、腾讯社交广告、腾讯云、泛娱乐IP和企业微信等互联网能力和商业工具，改变零售业态。

今年年初，腾讯创始人马化腾在回答《财富》中文版关于“腾讯布局智慧零售的逻辑”问题时指出，腾讯希望成为传统零售业背后的改造者，而这种改造将为腾讯创造巨大的商业机会。“我们的定位是不做零售，甚至都不做商业。我们提供一层很薄的能力，包括用户的连接能力、小程序、公众号、云、AI等等都是为零售企业服务，而且还跟周边的生态合作伙伴、开发商一起为零售商服务。”他说。

在云计算、支付、社交广告等其他业务上，腾讯也取得了超出预期的成绩。比如今年第一季度，受游戏、视频、电子商务及O2O行业的增长所推动，腾讯的云服务收入同比增长逾100%。另外，腾讯在顶尖科技领域的投资门类非常广泛，从电动汽车到探月历险，太空旅行和小行星矿产开采等，通过这些，腾讯希望能够拓展自己的国际影响力。

过去20年间，互联网和移动互联网在中国完成了从原始积累到全面入侵过程，在这个过程中，强大的创始人意志和雄厚的资本力量组合的功勋不可磨灭，这种组合也似乎已经成为定式，如今在深刻改造中国实体经济的同时，也在影响全球经济格局中发挥着重要作用。