暴风TV拟引入5亿元战略投资 投资方为BAT其中一家

另据接近暴风集团的人士透露，此次引入的战略投资方不止一家且资金额度也会超过5亿元人民币。

来源：界面新闻

作者：杨阳

7月19日消息，暴风集团昨日发布公告，宣布拟为旗下控制子公司暴风统帅科技有限公司引入5亿元人民币现金的战略投资。界面新闻从知情人士处获悉，暴风统帅此轮融资来自于BAT的其中一家。另据接近暴风集团的人士透露，此次引入的战略投资方不止一家，且资金额度也超过5亿元人民币。

暴风集团的公告显示，暴风统帅正在筹划增资扩股事项，拟引进战略投资者，并签订了《关于深圳暴风统帅科技有限公司之投资意向书》，投资人拟以现金5亿元人民币，对暴风统帅进行增资（按完全稀释的原则计算，包括任何预留的员工期权份额）股份，具体投资金额及投资完成目标公司的股权结构以各方正式签署的投资协议约定为准，正式协议会在60个工作日内签订。

上述投资人同意签署投资协议需取决于以下先决条件的实现：(i)目标公司向投资人如实、完整地提交了投资人对目标公司尽职调查所需的全部文件，包括但不限于法律、财务、业务经营文件等，投资人完成了必要的尽职调查，且对尽职调查结果满意；(ii)目标公司及实际控制人按照惯常的要求作出了有关目标公司及本 次投资相关的陈述、承诺和保证，且一直是真实和准确的，且到投资人付款日时仍然是真实和准确的；(iii)目标公司法律顾问出具格式和内容令投资人满意的法律意见书；(iv)其他投资人惯常要求的条件；（ⅴ）目标公司及投资人或其指定的关联方已签署具有法律约束力的正式的业务合作协议。

另外，投资人要求董事会应由不超过9名董事组成，且有权选派1名董事。

暴风方面表示，目前暴风统帅尚处于市场扩张期，进一步发展需要大量资金支持。本次暴风统帅筹划增资扩股，主要目的是进行研发投入和持续产品升级，改善用户体验，提升产品和服务竞争力，抢占互联网电视市场份额，从而提高暴风统帅整体竞争力。