人民日报：香港人不爱用手机支付 支付宝微信攻坚

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香港生产力促进局近日公布，香港“智慧支付普及指数”为53.9，高于50的分界线，反映“智慧支付”概念在香港已开始成形。调查也发现，过去一年逾九成港人最常使用的支付方式仍然是现金（99%）、八达通（97%）和信用卡（53%），手机支付只占20%。

旧习惯很强大

在内地，手机支付普及率已达98%，可谓“一机在手，天下我有”。以支付宝和微信为首的内地手机支付工具，已经把触手伸到了世界各地。比如，到位于北极圈的芬兰小城罗瓦涅米旅游的内地游客，如今都可以“不带钱包游北极”了。

内地手机支付浪潮当然也涌到了香港。香港不少店铺如今已经有了一应俱全的移动支付工具：扫码枪、刷卡机、二维码……一家连锁药店可接受的移动支付工具可多达12种。然而，使用这些工具的主要人群依然是内地游客，而非本地居民。

其实，香港人对手机支付“慢半拍”不足为奇。跟欧美等地一样，信用卡等电子支付的高度普及，已经塑造了人们的支付习惯。尤其是香港的八达通卡，总发行量近3000万张，无须记名，充值方便，小额支付频率极高，甚至可用作住宅楼的门禁卡。如此方便，难怪会成为手机支付的头号劲敌了。

跟内地不同，香港人不常使用网购，因为香港本就是“购物天堂”，逛街“血拼”用现金是很自然的事。而香港一些食肆等传统店铺，目前并不接受移动支付，店家既担心购买设备增加成本，也害怕财务统计变得困难。

两巨头正攻坚

香港生产力促进局调查得出的“智慧支付普及指数”由“商家智慧支付准备程度”及“用家智慧支付接受程度”组成，两者数据分别为62.2和45.5。也就是说，商家使用手机支付的普及率要明显高于消费者。

目前，支付宝已进入香港众多超市、连锁店，微信香港钱包则与中银香港、工银亚洲等合作，为用户提供小额转账、线下支付、网上支付、汇款、红包收发和零钱充值等功能。在港铁的罗湖和落马洲站试点，乘客可使用支付宝和微信通过专门的购票机扫码购票。此外，出租车、小巴、街市、茶餐厅、小店等八达通尚未涉足的领域，也正逐渐被支付宝和微信“攻陷”。

数据显示，支付宝HK个人用户已达150万，商户1.5万家，同时，香港已有逾百万人开启了微信电子钱包功能。而且，内地手机支付两巨头还在推出一波波的“红包攻势”，试图改变香港人的支付习惯。今年春节，微信电子钱包就派发了1000万港元的利是红包。

普及只需时间

至于香港市民拒绝使用新式付款工具的原因，据生产力局总经理黄家伟介绍，主要是“不熟悉操作”和“担心个人资料外泄”两个原因。业者指出，许多香港市民对使用二维码存在误解和怀疑，实际上光以技术而言，手机支付比信用卡系统的安全性更高。

香港正在全力打造智慧城市，普及移动支付是大势所趋。2018年年初，香港财经事物及库务局局长刘怡翔在立法会表示，金管局正与业界展开合作，构建一个快速支付系统，能全面链接银行和储值支付工具营运商。



据介绍，将于9月份启动的快速支付系统可以提供跨银行即时转账、扣账服务，及商户、客户之间的支付服务和个人对个人的转账服务，届时如支付宝等移动支付工具都可以加入这一系统。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨认为，快速支付系统将成为改变消费者支付习惯的“分水岭”。

移动支付商家、特区政府都在全力推动，从硬件设施到法规软件，香港“智慧支付”的大环境已经基本成型，而每年4000万的内地赴港游客来港消费，也提供了强劲的示范作用。可以预见，用不了太久，移动支付就将随风潜入多数香港人的日常生活中。