新浪科技> 互联网 > 正文

商务部：上半年网上零售额4.08万亿 占零售总额17.4%

商务部：上半年网上零售额4.08万亿 占零售总额17.4%
2018年07月19日 17:17 政府网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【高峰】：各位记者朋友，大家下午好，欢迎大家参加商务部例行新闻发布会。今天我首先有三条信息需要向大家主动进行通报：

　　一、关于2018年上半年我国消费市场运行情况

　　根据国家统计局统计，上半年全国社会消费品零售总额达到18万亿元人民币，同比增长9.4%；6月当月同比增长9%，增速较5月份回升0.5个百分点。上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。

　　总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。上半年我国消费市场主要有以下几个特点：

　　一是网络零售占比继续提高。1-6月，全国实物商品网上零售额同比增长29.8%，较上年同期加快1.2个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到17.4%，较上年同期提高3.6个百分点。根据国家邮政局的数据，上半年全国快递业务量预计达到220.8亿件，超过2015年全年快递业务量；累计完成快递收入预计达到2745亿元，同比增长25.8%。

　　二是便利店、超市、百货店等实体业态增速加快。商务部监测的5000家重点企业上半年零售额同比增长4.6%，较上年同期加快0.2个百分点，6月当月同比增长4.8%。其中，便利店、超市、百货店上半年的销售额同比分别增长7.6%、4.5%和1.6%，增速分别加快0.4、0.6和0.3个百分点。

　　三是服务消费规模持续扩大。上半年，全国餐饮收入1.95万亿元人民币，同比增长9.9%，其中6月份增长10.1%，较上月加快1.3个百分点。全国电影票房收入320亿元，同比增长17.8%，较上年同期加快7.3个百分点。据工信部数据，5月份户均移动互联网接入流量接近4个G，再创新高。旅游消费需求持续趋旺。根据文化和旅游部的数据，端午节三天全国共接待国内游客8910万次，同比增长7.9%，实现国内旅游收入362亿元，同比增长7.3%；三季度城乡居民整体出游意愿高达86.4%，为2013年第四季度以来的最高值。

　　四是改善类、升级类商品销售平稳。全国限额以上单位化妆品、日用品、家电类和通讯器材销售额同比分别增长14.2%、12.6%、10.6%和10.6%，较上年同期分别加快2.9、3.6、0.2和0.5个百分点。商务部监测的5000家重点企业上半年销售类值中，对开门冰箱、滚筒式洗衣机、超高清电视销量同比分别高出冰箱、洗衣机、电视类销售增速8.8、5.2和3.5个百分点。

　　五是消费价格温和上涨。上半年居民消费价格同比上涨2%，涨幅较上年同期扩大0.6个百分点。商务部监测的36个大中城市食用农产品价格累计同比上涨0.7%，其中6月份同比上涨0.6%，环比下降0.8%。

　　随着国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，预计后期我国消费市场将持续稳定发展。

　　二、关于2018年上半年我国零售业发展的有关情况

　　今年以来，我国经济稳中向好，零售业销售平稳增长，经营效益继续好转，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。

　　2018年上半年我国零售业发展呈现三个特点：一是市场规模平稳增长。上半年实现商品零售额16.1万亿元人民币，同比增长9.3%。2400家商务部典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速比上年同期加快0.5个百分点。二是零售业态协同发展。便利店、超市、大型超市和百货店等业态销售额同比分别增长8%、4%、3.8%和2.3%，增速比上年同期分别加快0.8、0.4、0.4和1.1个百分点,典型零售企业通过电子商务销售额同比增长29.8%，增速加快8个百分点。三是经营效益持续向好。商务部典型零售企业主营业务收入同比增长3.8%，增速比主营业务成本高0.7个百分点，利润总额、净利润同比分别增长5.9%和5.3%。

　　上半年我国零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦四个方面：一是发展品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质。二是发展跨界零售,针对不同消费群体创新场景、丰富内容、增强体验。三是发展智慧零售，提升购物体验。四是发展绿色零售，助推循环发展,绿色发展理念深入人心。

　　下一步，商务部将采取有效措施，积极推动广大零售企业主动适应消费需求变化，加快创新转型，促进消费升级，不断提升人民的获得感和幸福感。

　　三、关于2018年上半年我国网络零售有关情况

　　根据国家统计局的统计，2018年上半年,全国网上零售额达到4.08万亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额为3.13万亿元，同比增长29.8%，高于同期社会消费品零售总额20.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达46.4%，对消费的拉动作用进一步增强。

　　从商务大数据对重点电子商务平台监测的情况来看:上半年,从地区结构看，东部地区网络零售额占全国网络零售总额的比重为83.3%，同比增长30.2%；中部地区占比8.6%，同比增长35.1%；西部地区占比6.7%，同比增长38.9%；东北地区占比1.4%，同比增长22.9%。从品类结构看，上半年服装、家电、日用品网络零售额位居前三，占比分别为28.3%、14%和9%。

　　上半年，农村地区和农产品网络零售成为亮点。全国农村网络零售额达到6322.8亿元人民币，同比增长34.4%，占全国网上零售额的比重为15.5%，增速高于全国水平4.3个百分点。全国农产品网络零售额达到906亿元，同比增长39.6%。其中，水果、茶叶和坚果销售额排名前三，占比分别为21.4%、16.5%和13.8%。水产品、蔬菜和奶制品同比增速排名前三，分别为53.1%、46.4%和45.5%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有