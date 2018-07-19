商务部：上半年网上零售额4.08万亿 占零售总额17.4%

【高峰】：各位记者朋友，大家下午好，欢迎大家参加商务部例行新闻发布会。今天我首先有三条信息需要向大家主动进行通报：

一、关于2018年上半年我国消费市场运行情况

根据国家统计局统计，上半年全国社会消费品零售总额达到18万亿元人民币，同比增长9.4%；6月当月同比增长9%，增速较5月份回升0.5个百分点。上半年最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。

总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。上半年我国消费市场主要有以下几个特点：

一是网络零售占比继续提高。1-6月，全国实物商品网上零售额同比增长29.8%，较上年同期加快1.2个百分点，占社会消费品零售总额的比重达到17.4%，较上年同期提高3.6个百分点。根据国家邮政局的数据，上半年全国快递业务量预计达到220.8亿件，超过2015年全年快递业务量；累计完成快递收入预计达到2745亿元，同比增长25.8%。

二是便利店、超市、百货店等实体业态增速加快。商务部监测的5000家重点企业上半年零售额同比增长4.6%，较上年同期加快0.2个百分点，6月当月同比增长4.8%。其中，便利店、超市、百货店上半年的销售额同比分别增长7.6%、4.5%和1.6%，增速分别加快0.4、0.6和0.3个百分点。

三是服务消费规模持续扩大。上半年，全国餐饮收入1.95万亿元人民币，同比增长9.9%，其中6月份增长10.1%，较上月加快1.3个百分点。全国电影票房收入320亿元，同比增长17.8%，较上年同期加快7.3个百分点。据工信部数据，5月份户均移动互联网接入流量接近4个G，再创新高。旅游消费需求持续趋旺。根据文化和旅游部的数据，端午节三天全国共接待国内游客8910万次，同比增长7.9%，实现国内旅游收入362亿元，同比增长7.3%；三季度城乡居民整体出游意愿高达86.4%，为2013年第四季度以来的最高值。

四是改善类、升级类商品销售平稳。全国限额以上单位化妆品、日用品、家电类和通讯器材销售额同比分别增长14.2%、12.6%、10.6%和10.6%，较上年同期分别加快2.9、3.6、0.2和0.5个百分点。商务部监测的5000家重点企业上半年销售类值中，对开门冰箱、滚筒式洗衣机、超高清电视销量同比分别高出冰箱、洗衣机、电视类销售增速8.8、5.2和3.5个百分点。

五是消费价格温和上涨。上半年居民消费价格同比上涨2%，涨幅较上年同期扩大0.6个百分点。商务部监测的36个大中城市食用农产品价格累计同比上涨0.7%，其中6月份同比上涨0.6%，环比下降0.8%。

随着国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，预计后期我国消费市场将持续稳定发展。

二、关于2018年上半年我国零售业发展的有关情况

今年以来，我国经济稳中向好，零售业销售平稳增长，经营效益继续好转，创新转型步伐加快，跨界融合不断深化，新业态和新场景不断涌现。

2018年上半年我国零售业发展呈现三个特点：一是市场规模平稳增长。上半年实现商品零售额16.1万亿元人民币，同比增长9.3%。2400家商务部典型零售企业销售额同比增长4.6%，增速比上年同期加快0.5个百分点。二是零售业态协同发展。便利店、超市、大型超市和百货店等业态销售额同比分别增长8%、4%、3.8%和2.3%，增速比上年同期分别加快0.8、0.4、0.4和1.1个百分点,典型零售企业通过电子商务销售额同比增长29.8%，增速加快8个百分点。三是经营效益持续向好。商务部典型零售企业主营业务收入同比增长3.8%，增速比主营业务成本高0.7个百分点，利润总额、净利润同比分别增长5.9%和5.3%。

上半年我国零售企业主动适应消费升级，着力提高供给质量和效益，主要聚焦四个方面：一是发展品质零售，企业通过转方式、提品质、优服务回归零售本质。二是发展跨界零售,针对不同消费群体创新场景、丰富内容、增强体验。三是发展智慧零售，提升购物体验。四是发展绿色零售，助推循环发展,绿色发展理念深入人心。

下一步，商务部将采取有效措施，积极推动广大零售企业主动适应消费需求变化，加快创新转型，促进消费升级，不断提升人民的获得感和幸福感。

三、关于2018年上半年我国网络零售有关情况

根据国家统计局的统计，2018年上半年,全国网上零售额达到4.08万亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额为3.13万亿元，同比增长29.8%，高于同期社会消费品零售总额20.4个百分点，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达46.4%，对消费的拉动作用进一步增强。

从商务大数据对重点电子商务平台监测的情况来看:上半年,从地区结构看，东部地区网络零售额占全国网络零售总额的比重为83.3%，同比增长30.2%；中部地区占比8.6%，同比增长35.1%；西部地区占比6.7%，同比增长38.9%；东北地区占比1.4%，同比增长22.9%。从品类结构看，上半年服装、家电、日用品网络零售额位居前三，占比分别为28.3%、14%和9%。

上半年，农村地区和农产品网络零售成为亮点。全国农村网络零售额达到6322.8亿元人民币，同比增长34.4%，占全国网上零售额的比重为15.5%，增速高于全国水平4.3个百分点。全国农产品网络零售额达到906亿元，同比增长39.6%。其中，水果、茶叶和坚果销售额排名前三，占比分别为21.4%、16.5%和13.8%。水产品、蔬菜和奶制品同比增速排名前三，分别为53.1%、46.4%和45.5%。