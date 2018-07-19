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高德百度腾讯地图齐回应：取消没必要的用户隐私获取

高德百度腾讯地图齐回应：取消没必要的用户隐私获取
2018年07月19日 16:14 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 邹娟 实习生 白梦真

　　手机联系人、发送短信、获取通讯录……在被上海市消保委曝光后，百度、高德、腾讯三家手机地图类App，决定取消这些与地图应用无关的个人隐私信息获取。

　　7月18日，上海市消保委发布5款地图类手机App涉及个人信息权限评测结果，引起社会广泛关注。

　　评测发现，数款地图类App存在申请的敏感权限与实际功能不完全对应、缺少让消费者“一次性授权”等问题。

　　市消保委呼吁尽快完善相关规范和标准，并要求上述存在问题的App开发企业，依照合法、正当、必要的原则，对没有具体功能运用的敏感权限进行改正。

　　对于个人隐私关系度密切的通讯录、短信等敏感权限，上海市消保委建议App开发者能够提供“一次性授权”的选项，以更好地保护消费者个人信息。

　　针对评测中发现的问题，高德地图、百度地图、腾讯地图在18日发布会上作出了积极回应，并在7月19日提交了书面反馈，内容如下。

　　高德地图：

　　1.对于用户的数据保护，高德地图一直高度重视。在设备权限调取方面收到上海市消保委的通知之后，我们第一时间对产品进行了积极自查。

　　2.我们正在紧急对相关权限申请进行下线处理，明天（7月20日）会发布新版。

　　3.在旧版产品中出现的，涉及部分用户的获取手机联系人等权限申请，在我们即将发布的新版本产品中会全部取消。

　　4.我们非常欢迎上海消保委以及社会各界对我们的持续反馈和监督。

　　百度地图：

　　1.百度地图短信权限及对应功能优化。鉴于用户使用短信分享功能的场景有限，经内部评估，我们可以在后续的版本中去除短信分享的功能，从而不再获取发送短信的权限。

　　2.对于与个人信息关系度密切的通讯录、短信等敏感权限提供“一次性授权”选项。我们将在现有的弹窗基础上，结合系统可实现情况进行功能升级，针对通讯录和短信这两个权限将进行单次授权的优化，百度地图将在随后的产品版本中持续完善。

　　腾讯地图：

　　关于新闻通气会上提出的腾讯地图iOS版本获取通讯录权限的相关问题，旧版腾讯地图的分享功能在用户允许的前提下需要获取通讯录权限，即当用户分享位置时，可以在其通讯录中选择一个联系人进行分享，目前该功能已经下线。腾讯地图已在安卓版本中停止获取通讯录权限，iOS将在后续的新版本中删除该权限。

　　上海市消保委表示，对高德地图、百度地图、腾讯地图的上述表态和措施表示赞赏，同时敦促未参加18日新闻通气会的搜狗地图、图吧导航作出切实的改进，以落实企业的诚信责任。

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