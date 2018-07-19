直击|苏宁体育A轮获6亿美元融资 高盛、阿里领投

新浪科技讯 7月19日下午消息，苏宁体育融资的传闻在3个月后终于落实。今日，苏宁体育和阿里大文娱宣布达成战略合作，A轮融资宣告完成。据悉，此轮融资金额达6亿美元，由高盛和阿里巴巴领头，恒大、商汤科技等跟投。

苏宁体育集团副总裁米昕表示，苏宁体育正在构建四大业务版块，分别是体育传媒业务、OTT服务业务、体育零售业务和体育培训等新业务。旗下还拥有江苏苏宁足球俱乐部、国际米兰足球俱乐部。

苏宁方面称， 苏宁体育旗下的PP体育囊括了国内90%的体育内容资源，包括欧洲顶级联赛、中超、中国之队、亚冠等足球赛事版权，同时拥有UFC、WWE、排超等垂直精品赛事版权，形成了以足球产业为核心的体育内容矩阵。

根据规划，体育零售业务将是整个集团重点发展方向。在世界杯期间，苏宁易购和PP体育联合出品的统计数据显示：32个日夜里，啤酒销量共卖出1620万听，小龙虾卖出800万只，面膜销量168万片。由此可见，体育与零售有着巨大的联动作用。

针对此轮融资，相关人士透露，融资金额达到了6亿美元，估值超过百亿。此轮融资领投方为高盛和阿里巴巴，且高盛非募集资金，而是用资金直接投资。除此之外，恒大、云锋基金、商汤科技及江浙两省体育产业基金等亦在投资名单中。(韩大鹏)