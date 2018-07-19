直击|京东地图首次亮相 为机器人自动驾驶提供导航

新浪科技讯 7月19日下午消息，京东今日首次对外公开京东地图，称该地图是面向机器人和智能驾驶的高精度地图，主要为各类机器人实现自动驾驶功能提供导航能力。

京东方面称， 京东地图具备从数据采集、处理、发布以及应用的全流程生产体系，生产过程高度自动化，覆盖社会道路、园区道路、室内等诸多场景。借助京东自主研发的多载体三维激光移动测量系统，京东地图可以实现路面实况、障碍物、周围环境等地物的自动识别。

京东X事业部京东地图负责人蔡金华表示，在⼈的地图使用需求被充分满足后，面向机器人的地图服务成为最大的市场需求。“未来厘米级的⾼精地图需求将成为趋势，京东地图将依托无处不在的地图采集、建图、运算能力，实现按天、按小时甚至分钟级的地图更新，针对不同对象、不同场景提供既有丰富度又有差异化的智能地图产品”。目前，京东地图已经正式向国家测绘管理部门提交了甲级导航电子地图制作资质申请，下一步将从自身应用走向对外赋能，将高精地图的产品、技术、数据、场景、能力向更多开发者和合作伙伴开放，推进末端、路端、云端的地图数据资源融合共享，助力智能机器人、自动驾驶技术的更广应用。

同时，京东地图还将构筑平台化生态，联合汽车⼚商、出⾏服务提供商、机器⼈⼚商、传统图商等，利用物联⽹、AI、大数据技术共同推动智能时代的地图创新，建立统⼀的⾼精度地图数据安全体系和质量标准体系，为智能物流、智能零售、智能交通等提供技术支撑。(韩大鹏)