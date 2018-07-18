网贷行业“爆雷”事件频现 合规运营关乎平台生死

中新网广州7月18日电 在刚刚过去的6月，高返利平台唐小僧、联璧金融等接连出现问题，内地网贷行业出现“爆雷潮”，不少投资人处于恐慌情绪中。据网贷之家不完全统计，今年6月停业及问题平台数量约80家，呈现了上半年以来单月历史上停业及问题平台出现频率最高的情形。

有专业人士指出，这次行业集中发生风险事件的原因，一方面是受经济大环境的影响，金融行业在去杠杆背景下，资金流动性收紧，网贷平台最近也因为年中资金收紧造成一定抽资，借款人逾期率上升；另一方面，在平台备案延期背景下，平台合规成本上升，一些小平台难以为继，选择主动停业。此外，目前行业确实存在一些害群之马，他们打着P2P网贷之名，干着非法集资诈骗的勾当。严格监管整治下，这类庞氏骗局平台逐渐“浮出水面”。

纵观网贷十年历史，发生风险事件的平台多为踩监管红线的不合规平台。这类平台往往信息披露不完善、信息透明度极低，投资者未能充分识别平台风险，也就容易“踩雷”。因此，合规运营始终是平台解决爆雷问题或者与爆雷“绝缘”的基础，也是平台生存至关重要的第一步。

记者了解到，近日，广东省地方金融风险监测防控中心(以下简称“防控中心”)网络借贷信息中介非现场实时监管系统(2.0版)正式上线，并与网贷头部平台民贷天下完成自动化系统对接，在国内首次实现P2P自动化接入监管平台和实时报送数据。民贷天下成为中国第一家自动化接入监管系统并实现实时数据对接的P2P平台。

此次双方自动化系统对接成功上线，将实现民贷天下实时数据的多维度报送。对接数据涵盖借款人信息、出借人信息、项目信息、投标信息、还款信息、运营信息、账户资金，合计154项信息，进一步提高向监管部门报送项目信息和资金运作的透明度和质量，助力监管部门打好防范化解金融风险攻坚战。

此举也意味着，民贷天下在打造信息透明化方面，为投资者选择合规平台提供了参考标准。这也是平台主动拥抱监管、夯实合规体系的重要一步。

但完善的信息披露只是平台合规建设的一部分。自网贷行业迎来强监管以来，网贷平台的合规内涵得到了不断的丰富。信披之外，银行存管、业务小额分散、三级等保等都是合规指标的细项内容。如在合规备案推进工作中，广州监管层就出台了158条合规整改指引细则。随着监管的趋严，未来网贷平台的合规建设将面临更高的壁垒，这也是监管合规备案过程中正本清源、去伪存真的过程。这过程虽然阵痛，但网贷行业终将还大家一片清流。