深圳交委喊话酷骑单车:限期领回车辆 逾期将依法处置

酷骑单车 视觉中国 资料图

原标题：深圳交委喊话酷骑单车：限期领回所属车辆 逾期将依法处置

澎湃新闻记者 欧阳李宁

7月18日，广东省深圳市交通运输委员会等部门发布关于加强酷骑（北京）科技有限公司（以下简称“酷骑单车”）遗留车辆清理处置的通告。

通告指出，经查询，酷骑单车在国家企业信用信息公示系统已被列入经营异常名录，其所属互联网租赁自行车（自行车外观标有“酷骑单车”标识）长期滞留深圳市公共空间，且已不能提供相应服务，给深圳市城市管理和交通安全带来较大负面影响。为此，深圳市主管部门已书面致函催告酷骑单车方面限期领回所属车辆，因酷骑单车方面原因，函件无法邮寄送达并退回。

通告表示，为维护深圳市市容环境和道路公共秩序，保障城市交通安全有序运行，酷骑单车方面须自通告发布之日起10日内，将滞留在深圳市的自行车全部回收，或书面明确交由深圳市政府相关部门处理。如逾期未清理回收，亦未出具书面文件交由深圳市政府相关部门处理，深圳市交通运输委、市城市管理局、市公安交警局将会同有关部门依法进行处置。

以下为通告全文：

深圳市交通运输委员会 深圳市城市管理局 深圳市公安局交通警察局

关于加强酷骑（北京）科技有限公司在我市遗留车辆清理处置的通告

酷骑（北京）科技有限公司：

经查询，你公司在国家企业信用信息公示系统已被列入经营异常名录，你公司所属互联网租赁自行车（自行车外观标有“酷骑单车”标识）长期滞留我市公共空间，且已不能提供相应服务，给我市城市管理和交通安全带来较大负面影响。为此，我市主管部门已书面致函催告你公司限期领回所属车辆，因你公司原因，函件无法邮寄送达并退回。

为维护我市市容环境和道路公共秩序，保障城市交通安全有序运行，请你公司自本通告发布之日起10日内，将滞留在我市的自行车全部回收，或书面明确交由我市政府相关部门处理。如你公司逾期未清理回收，亦未出具书面文件交由我市政府相关部门处理，我市交通运输委、市城市管理局、市公安交警局将会同有关部门依法进行处置。

特此通告。

市交通运输委 市城管局 市公安交警局

2018年7月18日