北上深6家P2P连环爆雷 有员工投了2千万只吃得起泡面

北上深6家P2P连环爆雷，累计交易超千亿：有投资者秒变股东，有员工投了2千万如今只吃得起泡面

中国基金报记者 燕西 林影

这个夏天，p2p正在以不可思议的速度和方式“自曝”，鼓励起诉自家跑路老板的网贷，主动让大家报警的平台，曝光实控人身份资料求相信的网贷小编．．．．．．在被收割的投资人纷纷扼腕叹息、奔走维权的时候，网贷公司开始用一种奇异的方式曝光家丑，不再藏着捂着，共同造出了一个p2p“爆雷潮”的乱相，姿态各异，地域不同，却又殊途同归。

今日上午，银豆网、金银猫先后发布公告宣布停止运营和清盘，下午，待收百亿平台爱投资宣布将“债转股”，投P2P投成股东，昨日晚间，深圳警方也通报了投之家等三起P2P暴雷最新进展，一日之间，北上深一个不落，震惊都已经无法形容投资者的心情。

基金君粗略算了一下，这6家平台加起来累计交易金额已经突破1000亿元，影响面之广可想而知。

400亿平台爱投资宣布将“债转股”

投P2P投成股东

今日（7月18日），P2P网贷平台爱投资发布公告称，核心借款企业发生流动性紧张问题，借款企业合作的部分第三方保障机构，因整体环境出现流动性问题，保障机构自身流动性被严重锁定，由于代偿而持有的大量资产需要时间进行处置。

大致内容如下：

目前我们需要直面的问题是： 1．核心借款企业发生流动性紧张问题，其中包括大型上市公司及集团公司，上下游企业遭遇连锁反应，其大多数为民营企业，他们需要时间和帮助来化解流动性压力。

2．借款企业合作的部分第三方保障机构，因整体环境出现流动性问题，保障机构自身流动性被严重锁定，由于代偿而持有的大量资产需要时间进行处置。 3．爱投资作为网络借贷信息撮合服务中介，基于项目借款期限差异平台仅收取交易额的1%-3%作为服务费，我们会竭尽全力帮助出借人督促借款企业履行还款义务及保障机构履行回购义务。

针对出借人我们给出的解决方案：

1．通过股债结合的方式帮助优质企业健康成长：即发起针对爱投资平台借款企业的股权投资基金及并购投资基金，对其中优质的中小企业进行债转股扶持，降低其负债率，增强其流动性和经营能力，以便尽快恢复到良性发展的道路上来。 经过评估和沟通，爱投资过去合作上市公司及周边资源，有能力支持这些优质企业实现产业孵化发展，未来通过并购重组完成退出，为出借人带来回报。

2．通过债转股方式为第三方保障机构减压：即发起针对不同第三方保障机构的债转股有限合伙基金，给保障机构时间和空间处理待处置资产变现过程中的流动性问题，同时成立专项小组敦促企业正常还款。

这种方式可以让第三方保障机构有时间去妥善处置由于代偿 而持有的固定资产、应收账款等。约定在一定期限内回收相应的应收帐款及待处置资产，分批次回购并偿还出借人本金，同时享受该机构的股权收益。

3．对不同意债转股，坚持逐步回收债权的出借人，爱投资债权转让市场将保持交易顺畅，同时联合债权人代表及行业协会发起成立债权人委员会，共同协商债权处置方案。

这种方式将通过第三方律所及处置机构督促相关借款企业和保障机构按照协议约定进行债权处置，并监督回款账户，按委员会约定的方式定期回款或回购。

4．针对爱投资平台新发布的完全点对点对接的业务和优质小额项目，将提高新项目的信息披露程度，强化贷前、贷中和贷后全程信息充分披露及管控。

这些项目未来将通过第三方再保险投资基金等方式来保障出借人安全，防范系统性风险，回归P2P行业良性发展。

爱投资官网披露的数据显示，平台用户投资总额为416.96亿元，借贷余额为135.35亿元。累计出借人数量达25． 8979万人，当前出借人数量为11.5432万人。

银豆网宣布停止运营待收余额高达44亿

又是毫无征兆，又是员工自曝。今日上午，网贷平台银豆网发布公告称，“平台实际控制人李永刚失联，资金暂无法兑付。即日起，银豆网将停止运营。”

公告指出，银豆网将会停止发标，所有线上交易无法操作。目前银豆网CEO已经报案，平台将尽力提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

基金君试着登陆银豆网的官网，发现还是可以打开。

官网显示，银豆网成交额为106亿元，截至2018年6月30日，平台借贷余额为44亿元，借贷余额笔数为336719笔；逾期金额为4700万元，已逾期4笔。

“企业预警通”显示，银豆网运营主体为北京东方财蕴金融信息服务有限公司（下称“银豆网”），成立于2013年9月，注册资本为8000万元，实缴资本100万元；

资料显示，该平台股东为北京华信电子企业集团和王鹏程，分别占比70%和30%。公开资料显示，北京华信电子企业集团成立于1988年4月22日，是由原电子工业部批准，由清华大学、中国惠通通讯电子中心、中国通广电子公司、中国瑞达系统装备公司等联合兴办的一家国有联营企业。

换句话说，清华大学等六家企业通过北京华信电子企业集团对银豆网持股70%。

公司人去楼空投资者哭瞎有连踩6雷的有投百万的

震惊、麻木、愤怒，或许已经不足以形容踩雷的投资者的心情。

在银豆网交流群里，有投资者悲愤交加，“我该怎么办，我已经踩雷6个平台了”，也有投资者投资数额巨大，高达百万级别，“我连开车的时候都在想要怎么办”。

北京的投资者有的已经赶赴银豆网办公现场，或许对接下来的情景有所预演，在一楼大厅，还放置了银豆网的指引牌。据投资者描述，北京公司已经人去楼空，警察也来了，他们跟着警察去报警了。

或许是最近的雷太多了，有些投资者对被雷之后的流程已经熟悉的有点让人心酸。“一定要先镇定下来。报警确认债权是现在最重要的，北京立案了全国各地协查，我们才可以在当地再报警，然后各种证据留存寄到北京”。

“国资系”平台金银猫宣告良性清盘

股东曾入股唐小僧母公司

除了银豆网，今日上午，上海的网贷平台金银猫也发布了“良性清盘延期兑付公告”，称公司因各种原因导致平台经营困难，现良性清盘延期兑付。

金银猫称，因近期网贷行业生存环境恶化，投资者信心不足，资金流出剧增，部分借贷人的还款意愿丧失及还款能力不足。

“这些给金银猫的经营造成了重大影响，流动性几近枯竭，公司尽力尝试用更多方法解决但收效甚微。”

这话有点耳熟。是的，近期多家网贷平台宣布停止运营或者主动清盘的原因都是这一套说辞，换汤不换药。各中真假，不好判断。但是，良性清盘总好过恶性跑路。

公开资料显示，金银猫（全称为“上海金银猫金融服务有限公司”）成立于2013年9月。截止目前，金银猫用户数达123万，交易总额达221亿元，借款余额21.7亿元，累积出借人19.6万人，当前出借人约6.2万人。

“企业预警通”数据显示，金银猫成立于2016年9月，2017年4月，获得国资背景企业中能源电力燃料有限公司战略入股，成为“国资系”网贷平台之一。

从股东来看，丰城市金银猫股权投资管理中心（有限合伙）和中能源电力燃料有限公司各占60%和40%股份。

2017年1月，金银猫宣布，其获得瑞宝矿业有限公司（下称“瑞宝矿业”）、廊坊市恒诚科技有限公司、深圳市森凯源科技有限公司三家央企国资背景企业注资2亿元人民币；同年4月，金银猫再获得国资背景企业中能源电力燃料有限公司战略入股。

工商资料显示，瑞宝矿业系中国瑞宝国际合作有限公司（下称“中国瑞宝”）全资子公司，而中国瑞宝、中国瑞宝控股子公司瑞宝力源分别入股多家平台，包括瑞宝力源入股资邦金服，瑞宝力源参股公司瑞宝力源实业入股融和贷。而资邦金服就是唐小僧的母公司，融和贷在去年也雷了。

给出兑付方案：大于1万元的分2年兑付

金银猫在公告里表示，从即日起停止相关业务运营，保留网站及APP正常维护，并在公告发出10日内盘点公司资产，资金分批兑付。

根据公告，对在投金额小于1万元的用户，分两月结清，每月50%；在投大于1万元，分24个月，按比例完成兑付。

北上深一个不落

深圳公安通报三起P2P暴雷最新进展

昨日，深圳公安局南山分局通报了深圳连续三起P2P平台暴雷事件的案件最新进展：

对于零钱罐平台：已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施；

对于投之家平台：已对公司两名主要负责人采取刑事强制措施；

对于发财猪平台：立案侦查。

那么除了被立案侦查，这三家深圳P2P平台最新情况如何？

零钱罐：欠17亿元，称资金分三年还清！

投资者：凭什么分三年？谁来监督？

7月9日，零钱罐在其官网正式发布“零钱罐兑付公告”。公告称即日起将停止原相关业务运营（保留官方网站、app及后台管理系统维持正常查询功能），暂停平台所有收益发放，并且已经成立兑付工作领导小组和投资人接待小组，对投资罐军本金将在每月的25日起至月底分为六个阶段进行有序兑付，并承诺在2021年6月1日前，将平台客服所有未付本金及未付利息兑付完毕。

对此，投资者纷纷表示，担忧和不满：包括什么部门监督回款？这明明是我的钱，凭什么你可以扣下不还？三年后拿到手的钱还能做什么等等。

据了解零钱罐主体为深圳市稳通金融服务有限公司，2016年3月正式上线，已经正常运营两年半时间，线上交易达49.8亿，累计出借人数22万人，而当期出借人数4.6万人。

目前借贷余额近17亿元，23.5万笔。

投之家：员工一天一碗泡面

一边被骂一边找工作

7月13日，投之家爆雷，多名核心高管一度失联，惊慌失措的员工不得不选择报案。目前虽然说两名负责人已被采取刑事强制措施，事情发展至此似乎已经告下一个段落，但对于投之家的100多名员工来说，这只是痛苦的开始。

不少投之家的员工一直很信赖自家公司，他们在投之家投资总计2000多万元，其中不少为结婚买房的款项，或者向亲戚朋友借的钱投的，也有套信用卡投资的人；公司的技术程序员不懂理财要分散的道理，几乎都是全仓投之家。

据每日经济新闻报道，巨额的经济损失，不仅令他们承认着巨大的精神痛苦，更现实的问题是，有人已经揭不开锅了。有员工称，现在一天只能吃一碗泡面，“泡面汤都喝干净了”。

不少员工开始转卖此前购置的物品，甚至还有人表示，羡慕还有东西卖的同事。

投之家员工表示，自己不仅是投之家员工，也是受害者；而且还得遭遇外界的谩骂。“我们也想和投资人一起去维权，但大部分人是不接受我们的，除了财产损失的挽回，还有自己的人身安全，每天的微信上都是触目惊心，甚至有同事被跟踪被敲门，连门也不敢出。”

“现在我们一边维权，一边被投资人骂，一边还要找工作。”

截至2018年7月13日，平台累计借贷金额为265.76亿元，借贷余额为29.14亿元。

根据投之家微博披露7月18日披露的最新进展：“据同事回传，南山公安分局信访部，有个副局长接待了维权的投资人。具体沟通内容等待后续同步！”

发财猪：负责人自称受害者，不会逃

基金君发现，目前发财猪理财的官网已经打不开。

据了解，发财猪平台累计投资金额达40亿元，用户数累计90万人。

在昨日南山公安局公告里，暂未提及对发财猪的主要负责人采取刑事强制措施，而据有关投资者联系发财猪总经理兼法人史立斌，其表示自己也是受害者，会积极配合客户和警察，不会逃。

P2P爆雷潮：谁不在裸泳

自端午节过后，这一波P2p 爆雷潮就像关不住的水龙头，一发不可收拾，淹了行业，呛了投资者。42天108家P2P公司爆雷，一个个冰冷的数字背后是一个个被收割的投资者。他们从最初的震惊、到愤怒、伤心乃至最后变得麻木，变成熟练的维权人，心酸吗，当然心酸，但是哭过之后还是要面对，因为没人知道这波雷潮何时能够结束。

要怪谁？上到监管，再到网贷公司，再到投资者本人，每一个环节中似乎都有漏洞可找。作为互联网金融行业的自律组织，协会没有做到及时的披露风险；作为恶性跑路的网贷公司，毫无职业底线和操守，倒卖平台，拆东墙补西墙成为常态；作为投资者，在选择网贷平台时，很多是纯粹被高收益吸引，或许对平台背景知之甚少。

很多人都说这成批的雷潮只是冰山一角，是开始，基金君已经不敢去预想后果，但从央行等监管机构近日的表态来看，这波或许可以理解为网贷行业的去伪存真，毕竟，对网贷不能一棒子打死。中金公司日前发布研报，预测网贷行业最终会有不到200家的P2P平台会存活下来，但在基金君了解下来，很多网贷人士更为悲观，有的甚至觉得应该去掉一个“0”。或许他们认为，只有那个时候，才能证明它们不是裸泳的那个。