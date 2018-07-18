150亿当上分众二股东 阿里打的是什么算盘？

摘要: 双方都在打一个线上线下流量打通的大算盘，建立一个综合营销体系。

7月18日，A股上市公司分众传媒发布公告称，阿里巴巴集团及其关联方将以约150亿元人民币战略入股分众，双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。

根据公告披露，阿里巴巴将从分众传媒的股东Power Star、Glossy City、Giovanna Cayman、Gio2 Cayman四家公司获得7.99%的分众传媒股份，共计交易金额约为116亿元。此外，阿里巴巴还将增资分众传媒江南春间接控股公司Media Management Holding Limited，获得该公司10%的股份，进而获得分众传媒2.33%的股份，此项交易金额为5.11亿美元，折合人民币34.2亿元。

图：阿里巴巴入股分众传媒细节

整体来看，此次入股完成后，阿里巴巴将持有分众传媒10.3%的股份，成了仅次于江南春的分众第二大股东。公告还指出，未来12个月内，在价格合理的前提下，阿里还将通过大宗交易或集合竞价的方式增持分众传媒不超过5%的股份。

公开信息显示，分众传媒创立于2003年，首创了电梯媒体模式，目前已成为全球最大的城市生活圈媒体，覆盖逾300个城市的2亿城市中产。2005年，分众传媒成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒公司，2015年末分众传媒从美股退市后借壳在A股上市。今后，分众传媒的中期目标是覆盖500个城市的500万个终端，日覆盖5亿城市新中产，触达中国城市绝大部分的主流消费力。

阿里分众如何相互“利用”

有分析认为，阿里巴巴战略入股分众传媒后，阿里的新零售基础设施能力、大数据能力将与分众传媒的线下网络有机结合，为用户和商家带来新的体验和价值。华尔街见闻见智研究所分析师朱恺认为，阿里之前服务用户主要基于电商平台，在线下的拓展能力相对较弱，入股分众传媒后可以触及更多线下用户场景。分众短期能够提供的应该主要是营销能力，未来可能会和阿里的O2O业务结合。

电商领域资深分析师李成东向全天候科技表示，阿里巴巴一定程度上是一家营销和广告公司，主要提供流量和营销服务，以前阿里关注的是线上流量，现在入股国内最大的线下广告公司分众，有其合理性，今后甚至可能收购分众传媒。对分众传媒而言，阿里在流量变现方面的经验将对分众传媒提供积极帮助。

据澎湃新闻报道，分众传媒有关负责人表示，数据化精准化智能化互动化已成为分众发展的重要方向，2017年分众基于新的屏幕推出了楼宇电视实时收视率系统，跨屏组合的量化分析系统。

“但这还远远不够。我们需要与像阿里这样拥有更强大数据能力和云计算能力的集团合作，建立基于数据和算法的精准广告分发系统。例如在阿里的帮助下推出基于不同楼宇的电商购物数据的智能投放系统，通过线上线下的数据打通与联动全面参与到阿里主导的全域营销等领域中不断优化投放方式，来提升客户广告的转化率。”分众传媒方面称。

马云与江南春的交情

在此次阿里入股分众之前，分众传媒创始人江南春就与阿里巴巴董事局主席马云私交甚好。

公开资料显示，马云和江南春等企业家是云锋基金的共同发起人，这只2010年成立的私募基金目前在国内外的创投圈十分活跃。

江南春曾对外高度评价过马云：

我觉得马云最可怕的‘缺点’，就是他让别人很难找到他的弱点或者缺点。比如说我们对马云做的很多事情可能有不同的观点，我们也看到很多不同的道理，有不同的观点，但是只要看过马云回应，我们就一下发觉他说的有道理就不知不觉地被他说服了。

他还曾透露，自己的儿子7岁开始，就停掉了他所有的卡通，家里只有一个节目，就是马云的演讲。他每天只能看马云演讲，“因为我觉得马云的战略思维是全球最顶尖的，极有远见。我想他从7岁就能不断聚焦的看这些东西，言传身教之后，他的视野一定是不一样的。”