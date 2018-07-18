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北京市互金协会：齐心协力 防控风险 健康发展

北京市互金协会：齐心协力 防控风险 健康发展
2018年07月18日 21:07 政府网站
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　　来源：北京市互联网金融行业协会公众号

　　原标题：齐心协力，防控风险，健康发展

　　——北京市互联网金融行业协会召开座谈会

　　2018年7月17日，北京市互联网金融行业协会在京组织召开专题座谈会。本次会议旨在贯彻落实全国互联网金融风险专项整治工作要求，响应中国互联网金融协会7月16日座谈会精神，促进互联网金融规范健康可持续发展。

　　针对近期，网贷市场上出现了区域性的退出事件，某些自媒体的片面报道，不乏恶意敲诈行为，引起投资者的恐慌。为维护金融消费者合法权益、促进行业健康发展、避免行业受到不法行为的冲击，协会鼓励各机构及时配合扫黑除恶治乱专项行动，积极举报恶意攻击正常运营的网贷平台的行为，并要求各成员单位若受到恶意攻击，收集并提交完整的证据链条以保护自身及投资者的合法权益。

　　北京市互联网金融行业协会进一步呼吁各成员单位：

　　一、协会推动建立风险管理联盟，促进机构协同发展。制定风险应急预案，对风险隐患信息、存量项目风险程度进行评估。

　　二、加强风险缓释基金建设，提升应对突发事件的处理能力，逐步化解行业风险。

　　三、协会鼓励机构设立纠纷调解小组，开通投资人热线。各机构设置投资人集中接待点，妥善应对各类不稳定因素，遏制和化解各类问题和矛盾。

　　四、密切关注债权转让的年化利率，下线停发活期类产品，合理配置期限结构。

　　五、提示金融消费者应遵循契约精神，依法履约，遵守合同对期限的规定。

　　六、拟良性退出市场的机构，应制定清退计划，提前通知协会和有关方面，退出全程要高度透明。

　　七、加大金融法规知识普及教育，引导会员机构与投资人依法合规加强自身权益保护。

　　八、打击恶意自媒体中伤敲诈行为。

　　会议强调，广大从业机构要响应中国互联网金融协会要求，深刻认识专项整治工作再动员再部署的必要性和紧迫性，做到“打铁必须自身硬”，积极主动整改，有效防范化解风险，为整改合格机构顺利纳入规范管理创造条件，有效处置。

　　协会官网投诉平台地址：

　　http://bjp2p.com.cn/info/orgComplain 

　　协会投诉邮箱地址：

　　jubaopingtai@bjp2p.com.cn 

　　北京市互联网金融行业协会

　　2018年7月17日

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