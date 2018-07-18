腾讯回应微信二次实名认证骗局：不会二次实名认证

“深圳公安发布”微信公众号

原标题：腾讯回应“微信二次实名认证”骗局：不会要求用户进行二次实名认证

新京报快讯(记者 陈鹏 实习生 赵昕)近日，“深圳公安发布”微信公众号发布消息称：多地接到群众举报，称其微信收到账号名为“支付安全认证”发送的消息，要求点击其中的网络链接，进行“微信二次实名认证”，否则将冻结其微信账号。7月18日，腾讯方面向新京报记者表示，微信支付并未通过任何形式引导用户进行“二次实名认证”，希望用户不要轻信短信等渠道传播的二次实名认证要求和链接，以避免被骗。

记者注意到，在“深圳公安发布”微信公众号发布此图文消息后，多家媒体转载，并引起部分微信用户的关注。

“微信支付并未通过任何形式引导用户进行’二次实名认证’”，7月18日，腾讯方面向新京报记者表示，用户在开通微信支付时，微信支付会依据国家法规和监管要求对用户进行实名认证，以完成身份信息的核实。用户开通后，微信支付会根据交易金额、风险等级等条件，依据国家法规引导用户补齐更多身份信息，但不会要求用户进行二次实名认证。

据“深圳公安发布”介绍，有用户点进了消息中的网址，结果是个木马链接。而除了“支付安全认证”，还有诸如“安全支付管理”等会发布类似的信息，要求进行“二次实名认证”。不过，“深圳公安发布”也指出，这些发布链接的并非提供微信服务的公众号，而是私人号，提示的内容也有很多错误，链接目前已无法登录。

“希望广大用户不要轻信短信等渠道传播的二次实名认证要求和链接，以避免被骗。”腾讯方面回应称，微信会使用官方公众号进行相关产品功能服务及提醒，但不会使用个人帐号，如果用户发现有个人帐号冒充官号行为，请对其进行投诉举报并拉黑。“对于被投诉或被安全大数据识别为有恶意嫌疑的微信号，我们也会对与其交流的用户进行安全风险提醒，也请用户留意此类系统安全提醒信息。”

对于用户发现疑似假冒帐号诈骗的情况，腾讯方面表示，可进行投诉操作：选择“投诉”—选择“存在欺诈骗钱行为”—选择“仿冒他人诈骗骗钱”，将有专人进行核实处理。除了腾讯各产品端的便捷举报入口，用户也可以通过110.qq.com、腾讯客服kf.qq.com等通道随时举报。