阿里战略入股分众传媒 增资34亿以持有江南春10%股份

相关新闻：

阿里巴巴150亿元战略入股分众传媒 共同创新数字营销

新浪科技讯 7月18日晚间消息，今日，分众传媒（Focus Media Information Technology）发布公告，阿里巴巴集团及其关联方将以约150亿元人民币战略入股分众。双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。

在被问及此次分众与阿里战略合作的目标是什么时，分众传媒表示，双方将共同探索新零售大趋势下数字营销的模式创新。

分众传媒表示，阿里巴巴集团倡导的新零售，正全面对商业领域各个环节进行升级和重构。阿里巴巴集团战略入股分众传媒后，将运用阿里新零售基础设施能力和大数据能力与分众广泛的线下触达网络形成化学反应，为用户和商家带来全新体验和独特价值。

据公告显示，涉及交易的关键信息有：

A：交易三部分：

1） 通过协议转让，阿里将持有Power Star及Glossy City共计占公司5.28%的股份，交易金额76.7亿。

2）通过间接受让，阿里将持有Giovanna Cayman及Gio2 Cayman共计占公司2.71%的股份，交易金额5.94亿美元，折合人民币约39.5亿元。

当前交割后，阿里将持有公司股份的7.99%。共计交易金额约为116亿元。

3）通过增资的方式，阿里将持有MMHL 10%的股份，占公司股份的2.33%，交易金额5.11亿美元，折合人民币34.2亿元。（增资将在江总禁售期结束后进行交割）

以上三部分交割完成后，阿里将持有上市公司股份总数的10.3%。未来12个月内，阿里将视情况，增持公司不超过5%的股份。

权益变动情况：

1）阿里与分众传媒股东Power Star及Glossy City签订《股份转让协议》，通过协议转让方式合计受让分众传媒774,401,600股股份，占上市公司股份总数的5.28%；

2）阿里与分众传媒股东Giovanna Cayman及Gio2 Cayman签订《股份转让协议》，通过间接受让股权方式合计受让分众传媒398,074,142股股份，占上市公司股份总数的2.71%。

3）阿里将以511,116,918.20美元认购MMHL 10%的新增股份。增资将在江总禁售期结束后进行交割，占上市公司股份总数的2.33%。

交割完成后，阿里将持有上市公司股份总数的10.3%。未来12个月内，阿里将视情况，增持公司不超过5%的股份。

Q：为什么选择在这个时间点合作？

A：数据化精准化智能化互动化已成为分众发展的重要方向。2017年分众基于新的屏幕推出了楼宇电视实时收视率系统，跨屏组合的量化分析系统，之前社区电梯海报也建立了基于不同楼宇的物业数据，人群画像的精准投放系统。但这还远远不够。

我们需要与像阿里这样拥有更强大数据能力和云计算能力的集团合作，建立基于数据和算法的精准广告分发系统。例如在阿里的帮助下推出基于不同楼宇的电商购物数据的智能投放系统，通过线上线下的数据打通与联动全面参与到阿里主导的全域营销等领域中不断优化投放方式，来提升客户广告的转化率。

Q：在此次变更中，能否对第三部分更详细说明？是否可以理解为江总将2.33%的股权转让给了阿里？

A：首先要说明，2.33%的交割将在限售解禁之后才会发生，也就是12月31日以后；其次，此次的变更是阿里以增资的形式完成，阿里增资34亿以持有MMHL 10%的股份。MMHL目前为江总个人100%持有，占股公司23.3%。这是一项阿里和分众的战略合作行为。

Q：关于分众未来的发展规划

A：作为全球最大的城市电梯和影院媒体集团，在未来，分众将持续专注于自己的目标与使命，尽快实现覆盖500个城市500万个终端，日覆盖5亿城市新中产的目标，引爆主流风向标人群，引领消费升级。同时，公司也将通过新技术的引入与应用，在产品更新升级等方面不断注力，为客户和受众带来更优化的价值与体验。