直击|滴滴称严打刷单 协助广东警方刑拘105名嫌疑人

新浪科技讯 7月18日晚间消息，滴滴出行近日宣布协助广东佛山警方破获一起通过作弊方法虚构行程，向滴滴平台骗取巨额车费的电信诈骗案件。截至目前，广东佛山警方共捣毁黑产团伙30余个，刑拘犯罪嫌疑人105名。

据警方介绍，2018年4月，滴滴平台打击黑产小组在自查中发现，广东佛山出现大量天价订单，这些拼车订单的实际车费与预估一口价相差很大。进一步调查后发现，这些订单通过虚构行程方法增加车费，向平台骗取车费。在初步理清黑产团伙的作案手法后，滴滴公司正式提交材料向佛山市公安局报案。

接到报案后，佛山市公安局由刑警支队牵头组织全市五区刑侦以及相关部门成立专案组，并将情况向广东省公安厅作情况汇报，广东省公安厅将此案件列为厅督办“飓风38号”专案。在滴滴公司与佛山警方合作下，专案组通过数据分析研判，共梳理出30余个黑产团伙，涉及人数超过百人。

7月3日，佛山市公安局在省厅统一指挥部署下，对“飓风38号”专案展开收网行动，全市共派出120个抓捕组，500多名警辅力量在市内五区及省内广州、深圳、中山、江门、惠州、韶关、湛江、肇庆等8市同步展开收网。截止目前，共计刑拘犯罪嫌疑人105名，缴获作案车辆、手机、银行卡等物品一大批。

滴滴出行相关负责人表示，滴滴未来会继续与警方合作，加大对刷单等行为的打击力度，与此同时，滴滴还呼吁广大乘客和车主在发现类似情况时积极向滴滴及警方反映。