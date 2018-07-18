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转转二手平台遭质疑：报价高实价低 偷换手机零件

转转二手平台遭质疑：报价高实价低 偷换手机零件
2018年07月18日 18:04 IT之家
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　　IT之家7月18日消息 由腾讯和58集团共同投资的二手交易平台被质疑买卖猫腻多，存在报价高实价低、零件疑被偷换等问题。

　　据经济日报报道，“转转”在世界杯期间投放了大量广告。但有用户举报称，转转涉嫌用虚高报价吸引用户前来卖二手手机，还有用户反映自己寄去平台验机的手机、iPad被偷换零件，有的甚至被调包。他们建起一个转转维权群，不到一个星期已经有50多人加入。新浪黑猫投诉平台数据显示，截至7月6日，今年3月以来已有115起对转转的投诉。

　　报道称，内蒙古师范大学学生小王被超高报价吸引到转转，转转给他的荣耀V9手机反馈称，“保卖预计售卖价1429元，预计售出时间1个小时”，但最后这部手机经历19轮竞价，最终成交价止步888元。而且按照转转的规则，同意参加保卖后，卖家不能后悔，也不能跟买家协商取消，自己只好吃了这个哑巴亏。

　　另外，转转所谓的保卖，实际上就是拍卖模式。作为转转主打的业务，拍卖参与入口难觅，即使运气好找到入口，也很难参与拍卖。因为参与拍卖的买家需要在转转平台购买过3台手机，或者卖出过3台手机，这个门槛可以说大多数人都达不到。

　　而消费者对转转更严重的指控，是其涉嫌偷换用户手机零件，甚至用坏机器调包。报道称，北京大兴区个体户小郭给转转保卖寄去一部功能正常的美版32G苹果iPhone 7 Plus，质检却说无法显示、无法开机。7月10日，小郭收到了退回的机器，的确已经无法开机。然而，小郭使用专业软件查询后，发现寄回的手机的后置摄像头已经被更换。

　　对于此报道，转转官方并未给出回应。

转转58集团腾讯
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