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美媒：去年第四季度 Twitter封停5800万个帐号

美媒：去年第四季度 Twitter封停5800万个帐号
2018年07月18日 17:46 新浪科技
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美媒：去年第四季度 Twitter封停5800万个帐号
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　　新浪科技讯，北京时间7月18日下午消息，据美联社获得的数据，在2017年最后三个月，Twitter封停了至少5800万个用户账号，这显示出Twitter对平台上的虚假信息问题表现出积极立场。

　　封停帐号的数量由Twitter的“firehose”功能生成，这一功能专门提供给学术界、公司和其他愿意付费的用户。

　　Twitter正试图通过封停问题帐号等措施，改善其服务的“信息质量”，应对虚假帐号、机器人、虚假信息等问题的发生。在2016年美国总统竞选活动期间，上述问题在Twitter等社交媒体上十分严重，其中大部分与俄罗斯相关。Twitter公司首席财务官内德·西格尔（Ned Segal）今年2月表示，该公司正在进行一些“信息质量方面的努力”，删除帐号可能影响每月的用户数据。但他没有提供具体细节。

　　上周，Twitter证实了一篇《华盛顿邮报》的报道，承认在今年5、6两个月一共封停了7000万个帐号。而去年10月，该公司封停了大约1500万个帐号。12月，这个数字也仅超过2500万。

　　Twitter的封停行动引发外界质疑，担心此举会否打击和影响Twitter的用户增长，进而导致Twitter的股价急剧下跌。西格尔在回应中称，这一数字并不影响公司的用户指标，“如果真像报道中所说的我们删除了70万个帐号，我们会直接公布消息。”随后Twitter股价有所回升。近来该股持续大涨，股价已比过去一年上涨了一倍多。

　　韦德布什证券（Wedbush Securities）的股票分析师迈克·帕赫特（Michael Pachter）认为，Twitter去年年底的清理工作可能初步清理非活跃帐号的一部分。但他预计，上周的清理工作使广告收入下降了1-2%，而Twitter则表示，正在删除非活跃的粉丝帐号。

　　他预计，该公司在7月27日宣布季度收益时，清理工作的影响将会显现，并表示这样做对用户和广告商都有好处。“他们肯定是在做正确的事情，“他说。

　　而CFRA分析师斯科特·凯斯勒（Scott Kessler）给予Twitter股票“卖出”评级，他说，多篇报道和公司高管模棱两可的言论令人对Twitter的数据无所适从。他说，清除活动“增加了不确定性”，“作为一名分析师，我想知道更多真实的用户数据。”

　　与Facebook等竞争对手相比，Twitter公司一直在努力促进用户增长。但去年第四季度，Twitter的业绩停滞不前。Twitter在今年4月说，现有月活跃用户3.36亿，比去年同期增长了3%。(斯眉)

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